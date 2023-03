Wypadek na zakopiance w Jaworniku. Droga już odblokowana Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum

W Jaworniku (gm. Myślenice) na zakopiance w kierunku Krakowa ok. godz. 10 w niedzielę (26 marca) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych informacji wynika, że jednoślad uderzył w bariery, a jego kierowca jest ranny. Droga w kierunku Krakowa do godz. 14 była zablokowana, a policja kierowała na objazd drogą wojewódzką 955 przez Rudnik (gm. Sułkowice). Na miejscu były obecne służby. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało rannego motocyklistę do szpitala.