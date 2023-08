Wypadek pod Krakowem i utrudnienia w ruchu. Pojazd ciężarowy wpadł do rowu i blokuje przejazd Barbara Ciryt

W poniedziałek, 7 sierpnia przed godz. 10 doszło do wypadku w Zielonkach na ul. Rzyczyska. Samochód ciężarowy wpadł do rowu. To zablokowało przejazd dosyć wąską, lokalną drogą prowadząca w kierunku Pękowic. Z pierwszych informacji wynikało, że w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Na miejsce wezwano służby.