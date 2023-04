Wystawa malarstwa Andrzeja Boryczki. MOKIS zaprasza

Kuratorka wystawy dr Natalia Nowacka pisze o niej tak:

O najstarszych cywilizacjach powstających przed tysiącami lat w dolinach rzek wiemy dzięki kulturze, niezbędnej jak woda w ciągłości oplatania świata. Bezwonna i bezbarwna, potrzebna każdemu z żywych organizmów niezbędna jest również tym, którzy sięgają po akryl. Malarstwo Boryczki to pamiętnik niezwykłych obrazów z podróży. Tych, które przywozi pod powiekami, na matrycy aparatu, które towarzyszą mu i dojrzewają w jego wyobraźni by jako powidoki powracać w jego twórczej aktywności. Patrząc na kolejne płótna, na malarskie doświadczenia i dojrzałe wybory sposobów dotykania ich powierzchni czujemy budujące się przestrzenie. Autor znów zabiera nas w podróż. Wycieczki fakultatywne; nowe umiejętności malarskie, sięganie do filozofii, historii sztuki dopełniają się doświadczeniami i kompetencjami widza. Obrazy niepokoją, wciągają nas w swoje odległe plany, wracamy, zawieszamy wzrok w innych punktach. Kropla drąży skałę, długie i wytrwałe działania przynoszą oczekiwane wyniki. Jesteśmy w podróży, a woda jest najważniejsza.