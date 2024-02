Z Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie spadł gzyms. Powstało gruzowisko przed wejściem do zabytkowego budynku

Gzyms odpadł od strony północnej

- Nie wiemy dlaczego tak się stało, dlaczego odpadł ten gzyms. Dowiedziałem się o tym o godz. 6.30 w piątek od znajomego, który tamtędy przejeżdżał. Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie to zabytkowy budynek, był wcześniej w opłakanym stanie. Przeszedł gruntowny remont z całkowitą wymianą dachu i po tym remoncie został oddany do użytku w 2013 roku. Remont był wykonany pod nadzorem budowlanym i pod nadzorem konserwatora zabytków i przez konserwatora odebrany - mówi nam Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina.

Miejsce zajęć, spotkań, wystaw, koncertów

Problem ze schodami od południa

Jak mówi burmistrz po remoncie dworu i oddaniu go do użytkowania po pewnym czasie pojawił się problem z odtworzonymi schodami do dworu, ale od strony południowej (przeciwnej do ściany od której odpadł tynk).