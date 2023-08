Cały ten zgiełk. Mają pod górkę z natury ale jest sztuczna inteligencja

Młody Francuz który hoduje 850 owiec na 180 hektarach, kontroluje teren i zwierzęta za pomocą drona. I pracuje nad programem, który pozwoli na odległość wykryć chore zwierzę, albo uszkodzenie ogrodzenia. Taki dron, to jakieś 10 tysięcy zł; zwróci się w 2 miesiące. Szwajcarski Écorobotix to już większy wydatek, ale jakże opłacalny. Sprytny robot przechadza się bruzdą, rozpoznaje chwasty i dozuje herbicyd. Jesteście Państwo zawiedzeni, że jednak chemia? Lecz precyzja oprysku pozwala na zmniejszenie dawki o 95%. Tak, rolnik ma te same rezultaty używając zaledwie 5 % dotychczasowego dozowania.

Rolnicy mają pod górkę niejako z natury. Są od natury zależni. Kiedy jest za zimno albo za gorąco, za sucho albo za mokro, po prostu zmieniamy garderobę. A dla rolnika pogodowe zawirowanie oznacza zagrożone plony. I problemy. Z kolei hodowców zwierząt, warzyw i owoców trapią wciąż nowe wirusy i choroby. Mają też na głowie ostrą konkurencję produktów z krajów o łagodniejszym niż nasz klimacie.