Jego owoce zjada sześćdziesiąt ptaków i ssaków, a dla ludzi jest rośliną leczniczą i magiczną

Owoce zjada sześćdziesiąt ptaków i ssaków. Dla ludzi jest rośliną leczniczą i magiczną. Grube konary służą na Słowacji do wyrobu dwumetrowej długości fujar pasterskich, zaś sztukę muzykowania na instrumencie UNESCO zaliczyło w poczet światowego dziedzictwa kulturowy. No dobrze, to … bez czarny, zwany również lekarskim lub krótko bziną.

Poznać go łatwo po wielkich, pierzasto podzielonych liściach o mocnym, niezbyt przyjemnym zapachu. Na przełomie maja i czerwca krzew sporych rozmiarów przyciągnie wzrok wielkimi kwiatostanami w kolorze kości słoniowej. Jesienią gałęzie pochylą się ku ziemi pod ciężarem czarnych owoców. Rośnie praktycznie wszędzie: w gęstych zaroślach, na brzegach rzek i potoków, śmietniskach i krajach dróg. Z powodu swoich bezcennych właściwości nasi przodkowie roznieśli go po całym kontynencie. Jak rzadko która roślina obrósł w legendy, bajkowe opowieści poprzeplatane z aptekarskimi recepturami. Nawiasem mówiąc, współczesna farmakologia w pełni potwierdziła lekarski przydomek bzu. I tylko dla porządku wspomnę, iż czarny bez nie ma absolutnie nic wspólnego z kwitnącymi w maju na fioletowo czy biało, pachnącym lilakiem, zwanym pospolicie i całkowicie mylnie bzem.