Kosmiczny wzrost cen mieszkań w Krakowie. Czy coraz droższe kredyty i niepewność na rynku zamrożą stawki? A może wręcz przeciwnie?

Co wpływa na ceny mieszkań w Krakowie. Drożyzna, podwyżki płac, brak działek, ryzyko konfliktu na Ukrainie… Ale przede wszystkim duży popyt inwestorów

Ogromny wpływ na ceny mieszkań mają drożejące materiały budowlane (niektóre poszły w górę o ponad 60 procent w ciągu roku), a także rosnące koszty robocizny (podwyżki płac są konieczne z uwagi na deficyt pracowników oraz inflację). W Krakowie dochodzą do tego absurdalnie wywindowane ceny działek, których też jest ciągle za mało w stosunku do potrzeb. Popyt na mieszkania jest pod Wawelem nakręcany przez dobrze zarabiających specjalistów, których liczba zwiększyła się w rok o kilkanaście procent. Prawie wszyscy pracują ostatnio zdalnie, więc nawet ci, którzy już mają mieszkania, są aktywni na rynku, poszukując większych lokali. Dużą grupę nabywców stanowią też inwestorzy, lokujący w mieszkaniach nadwyżki finansowe. Ponieważ kupują nieruchomości za gotówkę, nie przejmują się specjalnie podwyżkami stóp procentowych windującymi ostro koszty kredytów.

W trudnej sytuacji znaleźli się natomiast średniacy, dla których kredyt jest jedyną szansą na zakup własnego M. To właśnie ta grupa może przesunąć w czasie planowane transakcje, albo całkowicie z nich zrezygnować, bo stać ją na coraz mniej. Niekoniecznie musi to jednak doprowadzić do ostudzenia popytu, bo pozostali potencjalni kupcy są wciąż mocno zainteresowani inwestowanie w lokale. 19-procentowy wzrost cen mieszkań dużych (powyżej 60 metrów kw. – do 10.585 zł za metr kw.) i średnich (od 35 do 60 m kw. – do 10.815 zł za metr kw.) w Krakowie mocno przewyższył zeszłoroczną (niespełna 10-procentową) inflację, a więc z nawiązką zabezpieczył ulokowane w ten sposób oszczędności przed utratą wartości.