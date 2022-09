Kraków. Lawinowo przybywa informatyków. Przemysł, handel, budownictwo, transport w zadyszce. Wielkie zmiany na rynku pracy pod Wawelem

Na pierwszy rzut oka informacje napływające z rynku pracy w Krakowie są dobre: bezrobocie jest rekordowo niskie, a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosło rok do roku o 2,9 procent – do również rekordowych 232,3 tys. osób. To 2,9 procent w górę robi tym większe wrażenie, że przed rokiem, w okresie popandemicznego ożywienia gospodarki, zatrudnienie wzrosło „tylko” o 1,4 proc.

Ale w szczegółach wygląda to już o niebo gorzej: faktycznie zatrudnienie wzrosło tylko w informacji i komunikacji, w zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,3 proc. – w ramach tegorocznego odkuwania się po pandemii) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 5,8 proc.), przy czym w drugiej połowie roku w dwóch ostatnich sekcjach także widać już objawy silnej zadyszki i tendencję do ograniczania zatrudnienia (zwłaszcza gastronomii oraz obsłudze nieruchomości). Powodem są lawinowo rosnące koszty, szczególnie energii i paliw – nie do uniesienia dla wielu przedsiębiorców.