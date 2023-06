Miechów. Statuetki Macieja Miechowity rozdane

Statuetkę dla Aktywnej Organizacji za ubiegły rok odebrali przedstawiciele Pogoni Miechów z prezesem Dawidem Byrskim. Można to uznać za zwieńczenie wielomiesięcznych obchodów stulecia klubu. Pogoń jest sportowym symbolem Miechowa, prowadząc działalność w ośmiu grupach wiekowych, w tym siedmiu młodzieżowych.

Kapituła konkursu postanowiła w tym roku wręczyć również Nagrodę Specjalną. Trafiła ona w ręce Lecha Adamusa, który od lat dokumentuje przy pomocy kamery lokalne wydarzenia, ale też walory przyrodnicze i kulturowe Miechowszczyzny. Jego filmy – jest ich ponad 1700 - opublikowane od dekady na serwisie You Tube doczekały się ponad 2,3 miliona wyświetleń. Co ciekawe, jako muzyk z wykształcenia Lech Adamus sam komponuje do nich muzykę. O tym, że laureat jest tytanem filmowej pacy najlepiej świadczy fakt, że dokumentował również piątkową galę, na której sam został uhonorowany.