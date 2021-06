Miłosne schadzki najdziwniejszego polskiego motyla

Na sterczącym z ziemi patyku siedziała samica o dużych skrzydłach. I to ona była wabikiem, który z całej okolicy ściągnął wszystkich panów. To najdziwniejszy motyl polski. Największy, o dziwacznych obyczajach oraz nazwie, która może przyprawić o połamanie języka. Wołają nań lotnica zyska. Słowo lotnica jeszcze rozumiem, ale zyska? Któż to wymyślił!

Teraz aparycja. Samica wielkości dłoni i samiec o połowę mniejszych rozmiarach mają skrzydła w kolorze owoców zżółkniętej pomarańczy. Ciemne oczko na każdym skrzydełku przypomina oczy, co doskonale nadaje się do straszenia napastliwych ptaków. Motyl zaliczany jest do ciem o nocnym trybie życia, lecz samce latają w dzień. Samice, o tłustym i ciężkim odwłoku przesiadują nieruchomo na sterczących z ziemi pniakach czy gałązkach. Na tle zeszłorocznych bukowych liści są praktycznie niewidoczne.