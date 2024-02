Nieustający deszcz, zalane piwnice, podtopiony ośrodek zdrowia oraz silne wiatry i powalone drzewa. To codzienność pod Krakowem Barbara Ciryt

Zalane piwnica w domu w Balicach, zatkany przepust w Gołuchowicach w gminie Skawina, powodujący lokalne podtopienia, zalana drukarnie w gminie Zabierzów, podtopiona piwnica w ośrodku zdrowia w Cianowicach w gminie Skała. To tylko część zdarzeń, do których ostatnio jeździli strażacy podkrakowskich jednostek OSP. Do usuwania powalonych drzew jeżdżą kilka razy dziennie.