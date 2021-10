Obwodnica Skawiny została wydłużona o ponad 2 km. Powstał nowy odcinek od drogi krajowej do wojewódzkiej [ZDJĘCIA] Barbara Ciryt

Nowy odcinek drogi o długości 2,3 km przedłużył obwodnicę Skawiny od krajówki nr 44 (Kraków - Oświęcim) do drogi wojewódzkiej nr 953 (Skawina - Kalwaria Zebrzydowska). We wtorek 19 października oddano do użytku ten fragment trasy wojewódzkiej. Jest on przedłużeniem obwodnicy Skawiny wybudowanej przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.