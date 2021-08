Powiat myślenicki. Najgorzej było do północy, potem woda zaczęła opadać

Najwięcej wezwań strażacy odebrali z gminy Myślenice i Dobczyce, a w następnej kolejności z gminy Wiśniowa.

Były to przede wszystkim wezwania do udrażniania przepustów, jednej drogi (Bulina-Chełm), usuwania naniesionego rumoszu oraz wypompowywania wody z piwnicy itp.

Strażacy dowozili także worki z piaskiem tam gdzie było to konieczne.

Mieszkańcy Głogoczowa i Krzyszkowic obawiali się powtórki powodzi z 18 lipca br.

W Głogoczowie woda tym razem nie weszła na zakopiankę, ale jadąc drogą krajową nawet w piątek rano woda widać było jeszcze, że woda jest wysoka i znajduje się blisko jezdni.

W Krzyszkowicach zamknięto most na Brzeg, ten sam, który został doraźnie naprawiony po ostatniej powodzi i w tym tygodniu oddany do dyspozycji kierowcom (na razie tylko samochodów osobowych). Woda co prawda tym razem nie przelała się przez niego, ale konieczne jest sprawdzenie przez ekspertów czy konstrukcja znów nie została naruszona.

Jak powiedział nam w piątek rano burmistrz Jarosław Szlachetka, sprawdzenia wymagają także mosty w Porębie. Jeśli chodzi o pozostałe mienie gminne, to uszkodzone zostały przepusty m.in. w Krzyszkowicach, Osieczanach, Głogoczowie.