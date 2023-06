Seryjny włamywacz okradał myjnie samochodowe. Dopuścił się kilkudziesięciu przestępstw

- W okresie od sierpnia 2022 roku do grudnia 2022 roku na terenie powiatu krakowskiego odnotowano liczne kradzieże z włamaniem do urządzeń płatniczych znajdujących się na terenie samoobsługowych myjni samochodowych. Ze zgromadzonych materiałów i ustaleń kryminalnych wynikało, że ten sam sprawca działał na terenie powiatu krakowskiego oraz powiatu chrzanowskiego. Straty na rzecz różnych osób i podmiotów, jakie spowodował sprawca, oszacowano na łączną kwotę ponad 100 tys. zł - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

- W toku dalszego dochodzenia ustalono pełen zakres i dowody przestępczej działalności podejrzanego. 15 maja usłyszał on zarzuty dotyczące 41 kradzieży z włamaniem do urządzeń płatniczych znajdujących się na samoobsługowych myjniach samochodowych. 26 maja 2023 r., policjanci przekazali akta sprawy do prokuratury, która skierowała do sądu oskarżenia przeciwko 34-latkowi - dodaje rzeczniczka policji.

Za popełnione przestępstwa podejrzanemu mężczyźnie z powiatu krakowskiego grozi do 10 lat więzienia.