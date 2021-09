Skała. Zabrzmiały trąby, puzony, flety, saksofony. 18. Festiwal Orkiestr Dętych i Wojskowych Barbara Ciryt

450 muzyków z różnych stron kraju przyjechało do Skały. Tu odbył się Festiwal Orkiestr Dętych i Wojskowych, organizowany od 18 lat. Na plac Konstytucji 3-Maja co rusz wchodził inny zespół instrumentalistów. Była parada, dawali koncerty, prawdziwe popisy muzyczne, a nawet taneczne. A mieszkańcy Skały, całej gminy powiatu i wielu stron Małopolski tłumnie przybyli, żeby podziwiać to wydarzenie.