Skawina. Premier Morawiecki odwiedził firmę Dragon i zapowiedział wspieranie eksporterów

Dragon, funkcjonuje od 49 lat. Jest firmą rodzinną. Od rodziców kilka lat temu przejęli ją bracia Michał i Piotr Czekajowie.

Łączenie klejem też przedsiębiorców

Wytwarzane tu produkty, m.in. kleje i uszczelniacze, premier porównał do działań rządu łączących z sobą firmy różnych branż. A jest to potrzebne, by polscy przedsiębiorcy byli równymi partnerami na zagranicznych rynkach.

Jednym z planów rządu w Polskim Ładzie jest ekspansja polskich firm na zachodnie rynki. Ważnym krokiem byłoby utworzenie samorządu gospodarczego. Teraz polscy przedsiębiorcy nie mówią jednym głosem.

- Ich głos jest rozbity, a w interesie przedsiębiorców jest zbudowanie jednej organizacji

– zaznaczał premier Morawiecki.

Pomoc dla rodzin

Premier odniósł się też do innych planów rządu, zapowiedzianych w Polskim Ładzie, m.in. do wspierania rodzimego rolnictwa. Mówił też o polityce rodzinnej i pomocy rodzinom, by poprawić demografię. Np. rodzicom dzieci od 12 do 36 miesięcy rząd obiecuje 12 tys. zł.