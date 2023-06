Śmiertelny wypadek w Niepołomicach. Czołowe zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym Barbara Ciryt

Małopolska Alarmowo

W Niepołomicach na ul. Wimmera doszło do wypadku we wtorek, 13 czerwca około godz. 8.20 rano. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jedna osoba została ciężko ranna. To kierowa samochodu osobowego 45-letni mężczyzna. Mimo prób nie udało się go uratować. Zginął.