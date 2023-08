Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego

- Gmina Proszowice była pierwsza i wytyczyła kierunek. Trzeba umieć nie tylko dziękować za plony, ale też prosić o pogodę, by rolnicy mogli zebrać zboża. Dlatego my też byliśmy zdecydowani od samego początku, że dożynki powinny się odbyć - tłumaczy.

- U nas w gminie żniwa na pewno są już za półmetkiem. Większość rolników na pewno skosiła. Do niedzieli będzie praktycznie koniec – mówi Agnieszka Kula, sołtyska Solczy.

Z drogi prowadzącej od Miechowa przez Racławice w kierunku Skalbmierza doskonale widać rozległe pola. We wtorek, mimo święta, na wielu z nich pracowały kombajny, wzbijając w upale tumany kurzu. Rolnicy szybko nadrabiają czas, stracony przez deszcze z przełomu lipca i sierpnia.

Dożynkowa scena stanęła w nietypowym miejscu.

- Gdybyśmy zebrali się tu dziesięć lat temu, to ja pewnie stałbym teraz po pas w odzie – przyznał wójt.

O podniesienie i utwardzenie gruntu zadbali jego właściciele, Irena i Marcin Kulowie, którzy prowadzą tu swoją firmę i udostępnili teren na święto plonów. Po drugiej stronie drogi powiatowej stoi natomiast nowiutki dom ludowy, pierwsze takie miejsce w Solczy. Obiekt, wyposażony m. in. w panele fotowoltaiczne i ogrzewanie podłogowe - powstał w ciągu ostatniego roku kosztem miliona złotych pozyskanego z programu Polski Ład. Gospodarzą w nim panie z miejscowego KGW.

Wtorkowe dożynki były okazją do uroczystego przecięcia wstęgi i poświęcenia budynku, którego po odprawieniu świątecznej mszy dokonał proboszcz z Pałecznicy ks. Bogdan Pasisz. Sołtys Agnieszka Kula zapewnia, że obiekt nie będzie stał niewykorzystany.

- U nas na wsi jest bardzo duży ruch, spotykamy się tu w każdą niedziele. Z każdego domy ktoś przychodzi. To nie tak, że tylko raz w roku będą tu zabrania. Będziemy organizować różne imprezy okolicznościowe tak, by stały się tradycją - zapowiada.