Strażacy z Myślenic kupią od powiatu działkę za 1 procent wartości

Działka, o którą starają się strażacy to część dawnych dóbr senatora Andrzeja Średniawskiego, który umierając przekazał je lokalnej społeczności, aby ta wybudowała na nich szkołę rolniczą.

Szkoła powstała, a z czasem nawet mocno się rozbudowała, ale spora część działki znajdującej się za jej obiektami, ciągle pozostaje niezagospodarowana.

W 2019 roku pojawił się pomysł się sprzedaży ok. hektara tego terenu, ale ostatecznie powiat się z niego wycofał.

Wtedy też mówiło się o 40-arowym terenie (poniżej hektarowej działki) przeznaczonym na tereny zielone. Władze powiatu sugerowały wtedy, że odkupić go i zagospodarować może np. gmina.

Starania o jego pozyskanie podjęli strażacy z Górnego Przedmieścia.

Zwrócili się do powiatu, który jest jego właścicielem, z propozycją odkupienia 40 arów, ale z bonifikatą 99,9 proc.

Wartość rynkowa tej działki to wg operatu 545 tys. zł.