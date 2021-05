Z afrykańskich wakacji wróciły nas trzy gatunki jaskółek: brzegówki, oknówki i dymówki

Plecaki szkolne - plecaki Nike i plecaki Adidas, które będą królować na szkolnych korytarzach

Kiedy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami to rodzice wraz z dziećmi zaczynają myśleć o kompletowaniu niezbędnych akcesoriów, jak na przykład plecak do szkoły. Jest to nie lada wyzwanie, ponieważ plecaki szkolne występują w wielu wariantach i trzeba je dopasować do potrzeb i wymagań najmłodszych. Sprawdźmy modne plecaki szkolne marek Nike i Adidas, które nie tylko świetnie wyglądają, ale również są dostosowane dla młodych uczniów.