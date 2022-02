Zabierzów. Przystanek kolejowy Kraków Business Park z nową nazwą i nowymi peronami

Na przystanku Kraków Business Park podróżni zyskują coraz lepszy dostęp do pociągów. Od lutego pasażerowie mogą korzystać z dwóch odnowionych, wyższych peronów, z których łatwiej wsiadać i wysiadać z wagonów. Do maja wykonawcy zakończą prace przy budowie nowych podjazdów, zadaszeń i ciągów komunikacyjnych. Kompleksowa przebudowa przystanku zapewni dostęp do kolei wszystkim podróżnym, podobnie jak na przebudowanych już stacjach i przystankach linii Kraków – Katowice. - informuje Piotr Hamarnik, z zespołu prasowego PKP PLK.