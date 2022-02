Dojazdów. Ze spalonego domu, zalanego wodą zostały puste ściany. W odbudowie chce pomóc cała wieś

Z domu w Dojazdowie zostały puste ściany, bez stropu z częściowo rozebranym dachem. Całość wymaga generalnego remontu. Teraz Józefa Duńca zabrała córka Angelika do Krakowa, która mieszka tam w wynajmowanym mieszkaniu. Oboje marzą, żeby wyremontować co się da i odbudować rodzinny dom. W tym celu została założona zrzutka na 50 tys. zł. Wspiera ich rodzina, sąsiedzi, znajomi i nieznajomi.

Pożar w starym domu w Dojazdowie przy ul. Galicyjskiej wybuchł 26 stycznia 2022 roku.

Na szczęście taty nie było na miejscu. Sąsiad, który niedawno zamieszkał w pobliżu zobaczył dym wydobywający się spod dachu. Nie maił kontaktu do taty. Poszedł do drugiego sąsiada i obaj próbowali się dostać do naszego domu. Przeszli przez płot, zaglądali do okien, żeby sprawdzić co z tatą. Zobaczyli, że go nie ma. Nim przyjechała straż pożarna, zaczęli wiadrami gasić ogień - opowiada Angelika Duniec, córka gospodarza domu.