Dolina Będkowska. Dla rekreacji i ekologii jechali dwunasty raz

Uczestnicy 12. Familiady mieli za zadanie pokonanie 16-kilometrowej trasy z Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka”.

- Nie obowiązywały na niej limity czasowe ani wiekowe uczestników. Trasa prowadziła drogami asfaltowymi i leśnymi duktami przez Dolinę Będkowską do Łaz i z powrotem do schroniska Brandysówka

– relacjonuje Andrzej Bukowczan, prezes Krakowskiego Klubu Sportowego „Jura Moto Sport” z siedzibą w Zabierzowie.

Dla integracji i powietrza

Rowerzyści przyjechali do Doliny Bolechowickiej, aby rekreacyjnie i aktywnie spędzić czas, pobyć wśród osób, z którymi corocznie się spotykają w tym miejscu i odetchnąć świeżym powietrzem.

W EKO Rowerowej Familiadzie wzięli udział zawodnicy w wieku od dwóch do 68 lat. Najmłodszymi uczestnikami familiady byli: Małgorzata Kobiela z Krakowa (2020 rok), Mikołaj Barnaś z Jerzmanowic (2016) i Tadeusz Gietka z Białego Kościoła (2015).

Najstarsi zawodnicy to: Kazimierz Gacek z Jerzmanowic, Marian Głowacki z Zabierzowa oraz Jadwiga Matczuk z Wielkiej Wsi.

Zarówno najmłodsi jak i najstarsi otrzymali puchary i nagrody z dedykacjami od wójtów gmin Jerzmanowice-Przeginia - Tomasza Gwizdały i Wielka Wieś - Krzysztofa Wołosa oraz wicemarszałka Małopolski - Łukasza Smółki.