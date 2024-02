Felieton Grzegorza Tabasza. Wiosna

W sobotni wieczór przecierałem oczy ze zdumienia na widok latających nietoperzy. Jeden ssak mógłby być pomyłką, ale trzy obserwacje to już pewnik. Przerwały hibernację i ruszyły na łowy. Trzynaście stopni wyżej zera po zachodzie słońca w połowie lutego każdemu zawróciłoby w głowie. Tym bardziej że nietoperze miały na co polować. W światło latarki co rusz wpadały drobne błonkówki. W sam raz na ząb dla nietoperzy drobnej postury jakie obserwowałem w locie.

Z kronikarskiego obowiązku wspomnę tylko na prognozy pogody z przełomu stycznia i lutego. W połowie miesiąca przewidywano kilkunastostopniowe mrozy przez całą dobę i półmetrowe zaspy śniegu. Wydarzenie skądinąd bardzo potrzebne na ostatnią turę ferii zimowych, ale cóż, młodzież i narciarze będą się musieli obejść smakiem. Pani Zima przebywa w okolicach koła podbiegunowego i na południe ani spojrzy.