Polski Ład. Wiceminister Anna Kornecka z Krakowa pierwszą ofiarą boju o zmiany podatkowe. Organizacje biznesu ostro przeciwko tej reformie

O dymisji Korneckiej poinformował – a jakże – na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller: "Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu A. Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w MRPiT. Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego" - wyjaśnił.

„Zbyt wolna praca? To pretekst! Kornecka była najbardziej pracowitą minister tego rządu”

W opinii pytanych przez nas na gorąco liderów organizacji gospodarczych, „podane oficjalnie powody to pretekst i wiedzą o tym dokładnie wszyscy”. Wedle ich obserwacji i doświadczeń, Kornecka należała do najbardziej pracowitych i efektywnych ministrów obecnego rządu Mateusza Morawieckiego, posunęła do przodu wiele ważnych projektów, w ścisłej konsultacji z szeroką reprezentacją biznesu. Najbardziej znamienne przykłady to cyfryzacja procesu budowlanego (odciążenie inwestorów i administracji z ton papierów) czy cały system udogodnień ułatwiających i upraszczających proces budowlany, które niedawno weszły w życie lub w najbliższym czasie wejdą.