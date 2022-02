Powiat krakowski. Dotacjami zachęca mieszkańców do otwarcia działalności gospodarczej (BCA)

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dotacjami zachęca mieszkańców do otwarcia działalności gospodarczej. Jest dodatkowa forma wsparcia dla bezrobotnych osób do 30 roku życia, które są zainteresowane otwarciem swojej firmy. Mogą składać wnioski i uzyskać do 33 tys. zł dofinansowania.