Powiat miechowski. Wciąż usuwają skutki ulewy i gradobicia

- Mieszkańcy składają wnioski, dotyczące zarówno szkód w budynkach mieszkalnych, czyli głównie uszkodzonych przez grad dachów, jak i w uprawach rolnych – mówi Małgorzata Żabińska, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UGiM w Miechowie.

Najwięcej wniosków, 31, wpłynęło pierwszego dnia, potem ich liczba stopniowo malała. W sumie szkody w budynkach zgłosiło około 70 osób, przy czym za najbardziej poszkodowane Państwowa Straż Pożarna uznała 26 rodzin.

- Najgorsza sytuacja była tam, gdzie grad uszkodził dach, a ulewa spowodowała zalanie części mieszkalnej – mówi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie Robert Gądek.

Najbardziej poszkodowani przez gradobicie zostali mieszkańcy Podleśnej Woli oraz Pstroszyc. To stamtąd spłynęło najwięcej wniosków o pomoc, które są na bieżąco weryfikowane i przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego. Wielkość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń oraz rodzaju pokrycia dachowego, które zostało uszkodzone (wątpliwości dotyczą jedynie azbestu). W skrajnych przypadkach, gdy uszkodzona zostałaby więźba dachowa budynku, może to być nawet kwota do 100 tys. zł.