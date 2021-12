Proszowice. Kontrowersje wokół podwyżki dla starosty

Sprawa wynagrodzenia dla starosty wywołała na sesji sporo wątpliwości. Przypomnijmy, że 28-letni Krystian Hytroś pełni swoją funkcję zaledwie trzy miesiące (od 28 września). Tymczasem łączna wysokość poborów będzie wynosiła 17 932 złote. Złoży się na to wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 zł (maksymalne dopuszczone przez przepisy), dodatek funkcyjny (3150 zł), dodatek specjalny (4200 zł) oraz dodatek za wysługę lat (w tym wypadku 5 procent wynagrodzenia zasadniczego).

- Gratuluję panu tupetu, taka podwyżka po trzech miesiącach pracy. Miałem nadzieję, że wykaże się pan większą skromnością. Uważam, że te 80 procent (to z kolei najniższa możliwa skala podwyżki) wystarczyłoby – przekonywał radny Stanisław Mierzwa.

Starosta Hytroś odpowiedział na to, że nie on daje sobie podwyżkę, tylko radni dostosowują wysokość jego wynagrodzenia do przepisów wyższego rzędu. Na to z kolei Iwona Katarzyna Wójcik zwróciła uwagę, że dostosowanie do nowych przepisów nie musi oznaczać przyjęcia maksymalnej stawki wynagrodzenia.