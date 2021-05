Proszowice. Radni uznali, że dyrektor szpitala niewłaściwie traktował pracowników

Rada Powiatu zajmowała się skargą dwa razy. W lutym radnym przedstawiono do głosowania projekt uchwały, w którym Komisja Skarg, Wniosków i Zażaleń, uznała skargę za bezzasadną. Radni nie zgodzili się z tym stanowiskiem. Uchwałę poparło siedem osób, osiem miało odmienne zdanie. Pisaliśmy o tym tutaj:

Pod koniec grudnia do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła skarga na działania dyrektora szpitala Łukasza Szafrańskiego oraz radczyni prawnej placówki. Jej autorem był Mariusz Kural, były zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych.

Skarga znów trafiła do komisji i jej członkowie - po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przez skarżącego - ponownie uznali, że jest bezzasadna. Takie stanowisko zajęło trzech jej członków. Jadwiga Koperczak-Wilk z KPR Razem i Krystian Hytroś z PiS mieli odrębne zdanie. Na sesję znów jednak trafił projekt uchwały mówiący, że skarga jest bezzasadna. Głosowanie nad projektem poprzedziła długa dyskusja nad kwestiami formalnymi. Wojciech Rzadkowski, w imieniu grupy radnych z KPR Razem i PiS wniósł bowiem do projektu poprawkę, która w dużym stopniu zmieniała wymowę uchwały.

Zdaniem wnioskodawców skarga w części, dotyczącej niewłaściwego traktowania pracowników, była zasadna. - Dbałość o poprawne relacje to nie tylko przejaw dobrej woli, ale przede wszystkim obowiązek wszystkich – pracodawcy i kadry kierowniczej do kształtowania w miejscu pracy poprawnych zasad współżycia społecznego. Kierownik jednostki winien przeciwdziałać napięciom między pracownikami, jak i stanowić wzór poprawnych relacji z podwładnymi – głosi fragment uzasadnienia wniosku.

Dyrektor zapewniał z kolei, że nigdy nie stosował mobbingu wobec podwładnych, ale ma prawo do „konstruktywną krytyki” wobec nich. W opinii dyrektora pracownicy postępują według utrwalonych zwyczajów i nie chcą zmienić swoich przyzwyczajeń. Wymagania stawiane pracownikom są przyjmowane niechętnie, z dezaprobatą, nawet złością.

Tymczasem ze skargi złożonej przez Mariusza Kurala wynikało, że dyrektor Szafrański miał w relacjach z podwładnymi posługiwać się krzykami, podważać ich kompetencje, grozić zwolnieniem z pracy. Reakcją na to były płacz, strach, obawa przed podejmowaniem jakichkolwiek inicjatyw oraz „ucieczki” na zwolnienia lekarskie .

Większości radnych nie przekonały te argumenty. Za projektem uchwały z wniesioną poprawką, uznającej skargę za częściowo zasadną, głosowało osiem osób, pięć było przeciwnych, jedna się wstrzymała. Uchwała zaleca m. in. złożenie wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w szpitalu. Podczas dzisiejszej sesji (11 maja) Rady Powiatu starosta Grzegorz Pióro zapowiedział, że wniosek w tej sprawie jest przygotowany i zostanie skierowany do PiP „dziś lub jutro”.