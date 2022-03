Węgrzce. Dawny pomnik Armii Radzieckiej ktoś przemalował na kolory ukraińskiej flagi. Trwa dyskusja, a pomnik jest po dekomunizacji

Teraz dawny pomnik ma swoją dalszą historię, którą jednak nie jest oficjalnie prezentowana ani przez gminę gminę, ani sołectwo. Pomnik został przemalowany po kryjomu nie wiadomo przez kogo. Wiadomo tylko, że "malarze" przybyli nocą w piątek 18 marca 2022 r.

Przemalowanie pomnika, czy pozostałości po pomniku stojącym na terenie sołeckim uznałam za wandalizm i zgłosiłam na policje. Uważam, że malowanie po czymkolwiek publicznym według własnego uznania - czy są to przystanki, mury, czy cokolwiek innego - jest wandalizmem. Jeśli na przystanku pojawią się jakieś napisy, to nie zastanawiamy się, czy bazgroły mają słuszne przesłane, tylko uznajemy je za akt wandalizmu. Dlatego tutaj jest tak samo. Wspieramy Ukrainę, pomagamy uchodźcom, ale na wandalizm reagujemy. Tym bardziej, że jako sołtys muszę - prędzej czy później - pomyśleć o zmyciu tego pomnika i wydaniu na to sołeckich pieniędzy - mówi Magda Listoś, sołtys Węgrzc.