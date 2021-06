Gmina Raciechowice. Rok po powodzi rozmawiali o ochronie przeciwpowodziowej

– mówi Marzena Bartosz, radna gminy i sołtyska Dąbia.

Jak dodaje, na tę sprawę trzeba patrzeć szerzej i pamiętać, że budowa zbiorników ochroni przed skutkami powodzi wiele osób z gminy Raciechowice i Łapanów.

W imieniu mieszkańców tej ostatniej gminy na spotkaniu zabrała głos Celina Jacewicz, przewodnicząca Rady Gminy Łapanów:

Rok temu u nas zalanych było ponad 70 gospodarstw. Myślę, że kiedy zaczyna mocno padać, przeżywacie to samo co my, którzy drżymy i czekamy na to co nadejdzie. Dlatego proszę, zewrzyjmy siły jako dwa samorządy i pomóżmy sobie nawzajem.