Wyborcze dyskusje o węźle na zakopiance w Jaworniku. Na drodze spotkali się myśleniccy kandydaci i reprezentanci ministerstwa infrastruktury Barbara Ciryt

Węzeł w Jaworniku w gminie Myślenice na zakopiance wzbudził wiele emocji w sobotę, 16 marca. Tu kandydat na burmistrza Myślenic Maciej Ostrowski zorganizował konferencję z podsekretarzami stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawłem Gancarzem oraz Klimatu i Środowiska Miłoszem Motyką. Temat to przyspieszenie prac przy budowie węzła. Przybył i drugi kandydat, urzędujący burmistrz Jarosław Szlachetka, by powiedzieć jak przebiega przygotowanie inwestycji i co zrobiono w ostatnich latach. Były dwie kilkuminutowe konferencje.