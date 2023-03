Prasówka 25.03.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę”?

Prasówka 25.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Te znaki zodiaku czekają pieniądze i szczęście w marcu. Tym znakom będzie się powodzić - mamy najnowszy horoskop Niektórzy ludzie wierzą w moc gwiazd, wierzą, że w układzie ciał niebieskich zapisany jest nasz los. Ten los, to co nas czeka, potrafią odczytać astrologowie. Mamy najnowszy horoskop na marzec - te znaki zodiaku będą miały szczęście, powodzenie i szansę na pieniądze.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu na wiosnę 2023. Miłość? Pieniądze? Zobacz, co Cię czeka Zdaniem astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia. Na wiosnę roku 2023 osoby spod niektórych znaków zodiaku mogą być przyjemnie zaskoczone. Kogo czeka przypływ gotówki? Może komuś się poszczęści i wygra na loterii? A może czeka go szczęśliwa miłość? Sprawdź, co mówią gwiazdy i co czeka cię na wiosnę 2023 roku!

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Należy samodzielnie usunąć je z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Wykradają dane z telefonu, spowalniają działanie systemu, atakują natarczywymi reklamami. Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Je trzeba samodzielnie usunąć z telefonów komórkowych. Jakie aplikacje są uznane za niebezpieczne? Zobacz, które aplilacje zostały usunięte ze Sklepu Play. 📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach!

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji". 📢 MEMY po meczu Czechy - Polska. Już po 3 minutach było 2:0. Koszmarny początek eliminacji Euro 2024. Michniewicz śmieje się z Santosa Reprezentacja. Od porażki 1:3 rozpoczął swój debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santos. Biało-Czerwoni już po trzech minutach rywalizacji przegrywali 0:2. Koszmar, żenada, blamaż. Internauci na reprezentacji Polski nie zostawili suchej nitki. Oto najlepsze memy po spotkaniu w Pradze.

📢 Klęska w meczu mecz Polska - Czechy. Fernando Santos zorientował się, w co wdepnął [MEMY] Wielu ekspertów mówiło o dziecinnie łatwej grupie eliminacyjnej do Mistrzostwa Europy 2024, tymczasem już w pierwszym meczu Polska dostała srogie lanie od Czech. Słynny portugalski trener Fernando Santos rozpoczął pracę z reprezentacją Biało-Czerwonych od blamażu. I pomyśleć, że po mundialu w Katarze polscy piłkarze liczyli na kilkadziesiąt milionów złotych premii. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najlepsze MEMY o wędkarzach. Sezon 2023 [25.03] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Ulicami miasta przeszła Droga Krzyżowa. Myśleniczanie biorą w niej udział od lat Uliczna Droga Krzyżowa zgromadziła tłum myśleniczan. W piątek (24 marca) wieczorem przeszli z kościoła pw. św. Brata Alberta do kościoła pw. Narodzenia NMP w Myślenicach. Hasło przewodnie tegorocznej Drogi Krzyżowej brzmiało: „Do kiedy mamy czas?”. Jak co roku podczas tego Misterium Męki Pańskiej na trasie aktorzy, czyli członkowie grup oazowych z obydwu myślenickich parafii zainscenizowali sceny kolejnych stacji Drogi Krzyżowej. Taka Droga Krzyżowa jest tu odprawiana już od lat 90-tych XX wieku.

📢 Skoki narciarskie na żywo. Wyniki live z Pucharu Świata w Lahti, dzisiaj Polacy walczą o podium. Transmisja stream online Skoki na żywo - przed nami Puchar Świata w Lahti, sprawdź dzisiaj wyniki live. To przedostatni przystanek PŚ w sezonie 2022-23, na skoczni Salpausselka rywalizacja toczyć się będzie przez dwa dni. Tu znajdziesz najważniejsze informacje: wyniki na żywo, program, skład reprezentacji Polski. Gdzie oglądać? Będzie transmisja stream online.

📢 Oto listy od sąsiadów do sąsiadów! Wywieszane są na klatkach schodowych bloków, wieżowców z wielu bardzo dziwnych powodów Sąsiedzkie listy są ciekawą lekturą. Oto, co się dzieje na klatkach schodowych! Zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii zdjęć! 📢 Z góry już widać, jak będzie wyglądał nowy deptak na al. Róż w Nowej Hucie. Brakuje tylko zieleni i małej architektury ZDJĘCIA Prace przy rewitalizacji "serca" Nowej Huty trwają już od września ubiegłego roku. Stary beton został zerwany. Położono już nowe alejki, a resztę placu wysypano ziemią. Niedługo mają się tu pojawić trawniki, a w centralnej części zakwitną róże. Zobaczcie, jak z góry wygląda zarys nowej odsłony al. Róż.

📢 Dawny dworzec "Kraków Główny" dziś zionie pustką. Tak wyglądał kiedyś 12 października 1844 roku położono kamień węgielny pod budowę dworca kolei żelaznej w Krakowie, który służył podróżnym aż do początku XXI wieku, kiedy to w 2014 roku PKP wyprowadziło się do nowoczesnej hali pod peronami kolejowymi. Dziś w części budynku znajduje się siedziba Biblioteki Kraków, można było zobaczyć tu także wystawę budowli z klocków Lego. Dawny dworzec kolejowy figuruje w wykazie nieruchomości, które PKP oferuje na wynajem. Póki co neorenesansowy budynek, który kiedyś witał setki podróżnych, zionie pustką. Zobaczcie, jak wyglądało to miejsce sto lat temu i tuż po tym, jak przestało pełnić funkcję dworca.

📢 Dwie awarie w centrum Krakowa. Sezon na wybrzuszanie szyn tramwajowych rozpoczęty. Doszło również do potrącenia rowerzysty przez tramwaj Dziś w Krakowie (piątek, 24 marca), doszło już do dwóch wybrzuszeń szyn tramwajowych w centrum miasta i potrącenia rowerzysty przez tramwaj. Po godz. 13 na ul. Zwierzynieckiej, w kierunku Filharmonii, miała miejsce pierwsza awaria. W związku z wybrzuszeniem szyny, tramwaje linii nr 1 i 2 kierowane były do Cichego Kącika.

📢 Kraków. Ogródki działkowe na Wzgórzach Krzesławickich znikają z powierzchni ziemi! Radny alarmuje, że prace mogą być nielegalne Na pierwszym planie ciężki sprzęt, a w tle pola uprawne i... zniszczone altany na terenie ogródków działkowych. Takie obrazki można w ostatnich dniach oglądać w rejonie ulicy Petofiego na Wzgórzach Krzesławickich. Radny miejski alarmuje, że trwają tam prace wyburzeniowe. Możliwe, że są nielegalne. 📢 Tatry. Wojsko sprzedaje w Kościelisku nieruchomość z pięknym widokiem i potencjałem Krakowski oddział regionalny Agencji Mienia Wojskowego rozpoczął właśnie poszukiwania dzierżawcy nieruchomości w Kościelisku - działki z widokiem na Giewont i panoramę Tatr. Co mogłoby tam funkcjonować? Agencja podpowiada, że może to być hotel, centrum odnowy biologicznej, a może ośrodek rehabilitacyjny. Lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. 📢 Przystanek Grzegórzki: Blacha i beton pasują do zabytkowego Krakowa? Gdzie ruchome schody? ZDJĘCIA Coraz bliżej ukończenia jest budowa przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. Inwestycja budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Komentują, że spodziewali się obiektu, który będzie się wyróżniał architekturą, stanie się współczesnym symbolem centrum Krakowa, a widzą blaszane ściany i coraz więcej betonu. Przyszli pasażerowie wypominają też brak ruchomych schodów, zwracając uwagę, że perony są na wysokości drugiego piętra. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda przystanek Kraków Grzegórzki. Oceńcie sami, czy to obiekt na miarę stolicy Małopolski.

📢 Wisła Kraków. Powrót Jakuba Błaszczykowskiego i Zdenka Ondraska! Przerwę na mecze reprezentacji Wisła Kraków wykorzystała na rozegranie sparingu z Odrą Opole. Wydarzeniem tej potyczki był powrót na boisko po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej kontuzjami Jakuba Błaszczykowskiego i Zdenka Ondraska. Po kontuzji do gry wrócił też Kamil Broda. 📢 Kolej z Krakowa do Myślenic. Umowa na sfinansowanie projektu linii podpisana W piątek (24 marca) w Myślenicach podpisano umowę na sfinansowanie projektu budowy połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+”. Sygnatariuszami umowy są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kolejnym krokiem, planowanym na kwiecień br. jest ogłoszenie przetargu na opracowanie tego projektu. 📢 Ich ciała to dzieła sztuki. Zobacz niesamowite tatuaże znanych sportsmenek Tatuaże sportowców. Zobacz, jak swoje ciała ozdobiły przedstawicielki różnych dyscyplin sportowych, ich ciała to niejednokrotnie działa sztuki. Przejdź do GALERII.

📢 Tunel z przejazdem pod zakopianką. Przetarg na nowy układ drogowy pod Krakowem Przejazd pod zakopianka w formie tunelu oraz trzy kładki dla pieszych maja powstać w Libertowie w gminie Mogilany. Główne cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i przebudowę układu drogowego. 📢 Kolejostrada całkowicie zmieniła centrum Krakowa. Już niedługo otwarcie. Najnowsze zdjęcia W Krakowa trwają intensywne prace związane z dobudową dodatkowych torów dla kolei aglomeracyjnej. W związku z tym wybudowano estakady, mosty, przebudowano wiadukty. Powstały nowe przystanki kolejowe, a istniejące zmodernizowano. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec tego roku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kolejostradę na odcinku z Dworca Głównego do przystanku w rejonie ul. Wielickiej.

📢 Tak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie! 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Nowe listy gończe 24.03.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki.

📢 WKS Wawel Kraków. Piotr Ludwig wybrany prezesem na kolejną kadencję Piotr Ludwig został wybrany prezesem WKS Wawel Kraków na następną kadencję (2023-27). Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów odbyło się w czwartkowy wieczór (23.03.2023) w siedzibie klubu. Przy okazji wyborów uhonorowano także zawodników, trenerów, działaczy i osoby wspierające Wawel. Zdjęcia - w GALERII. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny w latach 70. Archiwalne zdjęcia 24.03.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 24.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Dawid Kubacki i jego góralskie królestwo. Wybudował piękny dom w Szaflarach, tu mieszka z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 24.03.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 W Krakowie ma powstać osiedle z własnym jeziorem - Essa Kliny. Wzbudza jednak kontrowersje "Miasto 15-minutowe", "miasto w mieście" - tak deweloper Westa Investments opisuje planowaną w Krakowie budowę osiedla Essa Kliny. Wszystko ma być pod ręką dla mieszkańców, wszędzie ma być blisko, a między zabudowaniami ma rozpościerać się jezioro. Piękne w założeniu, a "essa" to w języku młodzieżowym znak radości, triumfu czy w ogóle pozytywnych emocji. "Essa" zdobyła ostatnio nawet tytuł Młodzieżowego Słowa Roku. Tylko, że mieszkańcy Klinów w Krakowie tych pozytywnych emocji raczej nie czują i wskazują, że osiedle powstanie w terenie, który chcieli obronić przed zabudową. 📢 Najlepsze MEMY o Krakowie. Dowiesz się z nich więcej o mieście królów niż z encyklopedii! [24.03.2023] Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami!

📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. 📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 24.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Horoskop dzienny na 29 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 29 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 24 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 24 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odc. 54, 55, 56, 57. Manuela odnajduje Saura. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38" 24.03.23 Celia domyśla się, że Cayetana dzięki koneksjom niszczy karierę Felipe. Prosi Cayetanę, żeby zaprzestała tych działań. Manuela odnajduje Saura. Stara się wzbudzić jego sympatię. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 28".

📢 Zakazany owoc odc. 184, 185, 186. Halit ma pretensje do Kayi. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 24.03.23 Halit ma pretensje do Kayi, który pracuje dla Nadira. Lila martwi się o Yigita. Sahika zawiadamia Halita, że Nadir ma kasyno. Halit postanawia nasłać na lokal policję. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc".

📢 Zakazany owoc odc. 187, 188, 189. Sprawdź, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu". Przeczytaj streszczenie 24.03.23 Ender wymyśla plan pozbycia się Leyli. Nadir kokietuje Zehrę, z pozytywnym skutkiem. Leyla mówi Halitowi, jak została potraktowana przez Ender. Zehra i Akin kręcą materiał z udziałem Aysel. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu". 📢 PRZYSIĘGA odc. 833, 834, 835. Bekir mówi Gulperi o wyjeździe. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Przysięga" 24.03.23 Gulperi nie potrafi powiedzieć ojcu, że nie chce wyjeżdżać. Hasan zauważa jej niepokój. Savas przygotowuje dom dla Gulperi i Bekira. Beyhan podsłuchuje prowadzoną przez niego rozmowę. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga"? Sprawdź.

📢 Zakazany owoc odc. 186. Policyjna interwencja. Streszczenie odcinka [28.03.23] Lila coraz bardziej martwi się o Yigita. Z kolei Halit postanawia zadzwonić na policję. Co go do tego skłoniło? Przeczytaj streszczenie 186. odcinka "Zakazanego owocu" i poznaj szczegóły. 📢 Zakazany owoc odc. 187. Yildiz i Zehra w areszcie. Streszczenie odcinka [29.03.23] Yildiz i Zehra wpadają w kłopoty. Ponadto okazuje się, że Halit nie jest taki wierny, jak się wszystkim wydawało. O co chodzi? Przeczytaj streszczenie 187. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Kraków. Ruina dawnego portu nad Wisłą zamieni się w Marinę Krakowską z hotelem oraz biurami. Będzie unijne dofinansowanie? Jest gotowa dokumentacja projektowa, niezbędna do wybudowania na zaniedbanych terenach nieopodal mostu Kotlarskiego Mariny Krakowskiej. Odpowiedzialny za wartą około 100 mln złotych wielką inwestycję Zarząd Infrastruktury Sportowej zapowiada, że będzie aplikował o unijne dofinansowanie na jej realizację. W ramach zadania powstanie także hotel. O port z prawdziwego zdarzenia zabiegali m.in. krakowscy armatorzy.

📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 24.03.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 PRZYSIĘGA odc. 836. Dom Bekira w płomieniach. Streszczenie odcinka [27.03.23] Beyhan jest wściekła na Bekira. Chce się zemścić. tymczasem Emir i Gulperi miło spędzają wspólny czas. W jaki sposób? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 836. odcinka "Przysięgi". 📢 Ceny jaj w Krakowie przed Wielkanocą 2023. Drogo! Sprawdziliśmy, ile kosztują jajka na placach targowych Zbliża się Wielkanoc. Jednym z najbardziej poszukiwanych produktów są jaja. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, powołując się na Eurostat, podała, że wzrost ceny detalicznej jaj konsumpcyjnych w Polsce był niemal taki sam jak wzrost ceny przeciętnej w całej Unii Europejskiej i wynosił niespełna 30 procent (przy porównaniu cen ze stycznia 2023 do stycznia 2022). My sprawdziliśmy, jakie są obecnie ceny jaj na trzech krakowskich targowiskach Starym Kleparzu, Nowym Kleparzu i w Bieńczycach. Przejdź do galerii, by zobaczyć, ile tam trzeba zapłacić za jaja różnego rodzaju: wiejskie, ekologiczne, z chowu na wolnym wybiegu, ściółkowego, klatkowego.

📢 Tramwajem z Krakowa do Wieliczki. Są plany budowy nowego połączenia Budowa połączenia tramwajowego łączącego Kraków z Wieliczką miałaby wpłynąć na ograniczenie wjazdu samochodów do stolicy Małopolski i zmniejszenie ruchu na krakowskich ulicach. Władze Krakowa cały czas biorą pod uwagę takie rozwiązanie. 📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 24.03.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. TOP 20 wg portalu "Znany Lekarz". Ich polecają pacjenci 24.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl.

Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie. Dlatego zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na placki z jabłkami! Sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze wychodzą!

Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy! Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań.

Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Buraki. TOP 10 dań z buraków naszych Czytelników. Barszcz czerwony to dopiero początek buraczanej uczty! [PRZEPISY] Buraki przeżywają ostatnio swój renesans. I dobrze! Uważane są za superfoods - kryją w sobie wiele niezwykłych właściwości. Buraki dobrze wpływają na krew, poprawiają odporność, spowalniają procesy starzenia i wpływaja na lepszą przemianę materii. Odczarujmy buraki! Zobaczcie TOP 10 dań naszych Czytelników na dania z burakami. Bowiem buraki to nie tylko barszcz czerwony czy ćwikła z chrzanem.

📢 Kozłów. Poświęcili groby dwóch polskich rodzin, które ratowały Żydów Na cmentarzu w Kozłowie (powiat miechowski) zostały w czwartek poświęcone dwa groby, w których spoczywają członkowie rodzin wymordowanych przez Niemców za pomoc Żydom. Uroczystość zainaugurowała ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 📢 Kraków. Kolorowe szybowce wylądowały w Muzeum Lotnictwa Polskiego W sali wystawienniczej w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego można obejrzeć zaprojektowane przez Antoniego Kocjana szybowce, jego archiwalne dokumenty, autorskie projekty. Na wystawę tymczasowo zawitała także replika motoszybowca Bąk II, zbudowana przez Jerzego Gruchalskiego z Fundacji Zabytki Polskiego Nieba. 📢 Kraków. Krupnicza się zazielenia. Na przebudowywanej ulicy rozbłysły też nowe latarnie Przebudowywana i w części nadal jeszcze rozkopana ulica Krupnicza zaczyna się zazieleniać. Właśnie pojawiły się na niej krzewy, sadzone we wcześniej wykonanych ulicznych donicach. Montowane są ławki, rozbłysły też nowe latarnie. Jak zmieniająca się Krupnicza prezentuje się wieczorową porą - można zobaczyć na naszych zdjęciach.

📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET.

📢 Jezioro Mucharskie. TOP 5 tajemnic i ciekawostek. Zakazane Ptasie Wyspy, tajemnicza zagłada ryb, wieś widmo. Tego mogliście nie wiedzieć! Zakazane Ptasie Wyspy, tajemnicza zagłada ryb, cała wieś pod wodą i księżycowy krajobraz. W naszej galerii prezentujemy ranking TOP 5 ciekawostek o Jeziorze Mucharskim. Zlokalizowane jest na rzece Skawie na granicy powiatów wadowickiego i suskiego w Małopolsce. To jedna z najmłodszych małopolskich atrakcji turystycznych. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Matura 2023. Najtrudniejsze zadania maturalne z języka polskiego w 2022 roku. To one sprawiły absolwentom najwięcej problemu Matura 2023 zbliża się wielkimi krokami. To ostatni dzwonek na nadrobienie i doczytanie nieprzeczytanych jeszcze lektur. Pomimo, że podstawowa matura z języka polskiego cieszy się wysoką zdawalnością to niektóre z zadań absolwentom sprawiają znaczną trudność i wyróżniają się na tle pozostałych wysokim poziomem trudności. Sprawdźcie, które zadania sprawiły największy problem maturzystom w 2022. 📢 Twój telefon szybko się rozładowuje? Wyłącz te 7 aplikacji. Błyskawicznie wyczerpują baterię w smartfonie Na rynku obecnie znaleźć można wiele telefonów, które prześcigają się przede wszystkim w ilości i różnorodności nowoczesnych funkcji. Wymaga to niestety umieszczania w nich coraz pojemniejszych baterii. Często jednak nie czuć różnicy w czasie ich działania w stosunku do starszych telefonów. Dlaczego? Wynika to z faktu, że instalujemy na swoich urządzeniach coraz więcej aplikacji, które skutecznie wyczerpują całą baterię w mgnieniu oka. Zobacz 7 aplikacji, które robią to najszybciej.

📢 Kraków. Starcie taksówkarzy na ul. Jagiellońskiej. Kierowca z podciętym gardłem Na ulicy Jagiellońskiej w rejonie placu Szczepańskiego doszło do spięcia między przewoźnikami. Taksówkarz miał zostać zaatakowany przez kierowcę z przewozów na aplikację. Konflikt między tymi środowiskami przewoźników trwa od lat. Zaatakowanemu taksówkarzowi podcięto gardło, na szczęście dzięki jego refleksowi, rana nie była groźna. Zapytaliśmy policję o tę sprawę

📢 Krokusy można już podziwiać i to blisko Krakowa! Krokusy można podziwiać nie tylko w Tatrach. Zdecydowanie bliżej Krakowa, bo w rejonie Myślenic, na Suchej Polanie znajduje się, jak podaje PTTK, jedno z najdalej na północ wysuniętych stanowisk szafranu spiskiego, czyli krokusa, w polskich górach. Zobaczyć krokusy i inne wiosenne kwiaty wybrały się członkinie Stowarzyszenia „Nasza Zasań” z pobliskiej Zasani. Dzięki ich uprzejmości dzielimy się widokiem krokusów, przebiśniegów i całej Suchej Polany.

📢 Kiermasz, Proszowianka i nie tylko. Propozycje na weekend w powiecie proszowickim Wielkanocny kiermasz na miejskim Rynku oraz inauguracja rundy wiosennej w wykonaniu piłkarzy Proszowianki to najważniejsze wydarzenia nadchodzącej niedzieli (26 marca) w Proszowicach. 📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

Pomysł na obiad: gulasz. TOP 10 przepisów na pyszny gulasz naszych Czytelników [PRZEPISY] Gulasz wieprzowy, gulasz wołowy, gulasz z drobiu, a nawet gulasz rybny… Nie macie pomysły na obiad? Zróbcie gulasz! Wyśmienicie smakuje z ziemniakami, kaszą, ryżem, czy makaronem lub z plackami ziemniaczanymi.

📢 Paznokcie jak pisanki! Pomysły na paznokcie WIELNANOCNE 2023. Kolorowe wzorki i inspiracje 23.03.2023 Szukasz ciekawej stylizacji paznokci hybrydowych na Święta Wielkanocne 2023? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Kolorowo i z odrobiną szaleństwa, taki manicure na pewno zapadnie w pamięć i dopełni świąteczną stylizację. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się! 📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje KOMORNICZE w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 23.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kręty dojazd do powstającej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem Postępują prace związane z budową kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki-Zabłocie. Obiekt powstaje w ramach budowy mostów kolejowych nad Wisłą. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Perełki wśród fuszerek [23.02.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r.

📢 Horoskop miłosny i finansowy na marzec 2023! Tym znakom zodiaku poszczęści się na wiosnę! 22.03.2023 HOROSKOP WIOSENNY 2023. Jedno jest pewne, tegoroczna wiosna to czas ogromnych zmian. Co konkretnie czeka poszczególne znaki zodiaku? Kto będzie miał szczęście w miłości i zdrowiu, a kto zarobi sporą sumę pieniędzy? Sprawdź, co według gwiazd czeka Cię w najbliższym czasie! 📢 Pacjenci szpitala Babińskiego opiekują się dzikimi kotami. To nie jest zwykły obowiązek, ale forma terapii W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie depresję leczą bezpańskie koty. Chociaż przepisy zabraniają by zwierzaki mogły przebywać na szpitalnych oddziałach, to terapia jest prowadzona w ogródkach, które znajdują się tuż przy oddziałach. Tam pacjenci, oczywiście wedle obowiązującej kolejki dokarmiają je, a także głaskają. - Opieka nad zwierzętami pozwala odejść od myśli o swojej chorobie, uczy systematyczności i odpowiedzialności, pozwala "mieć kogoś", nawet wówczas, gdy wszyscy nas opuścili - mówi Maciej Bóbr, rzecznik prasowy szpitala.

📢 Miechów. Jubileusz złotych par małżeńskich. Przeżyli razem pół wieku Dwadzieścia siedem par z gminy Miechów świętowało pięćdziesiąt lat pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości Burmistrz Dariusz Marczewski wręczył Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP. 📢 Woda to skarb. Dbamy o niego, czy raczej go marnotrawimy? Debata "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej" Woda do skarb. O tym nikogo nie trzeba przekonywać. Tak jak i o tym, że bez wody nie ma życia. Wciąż jednak pozostaje pytanie, co my z tym skarbem robimy? Dbamy o niego, czy raczej go marnotrawimy. 22 marca, z okazji „Światowego Dnia Wody”, gościliśmy w murach historycznego, pracującego już od 1901 roku, Zakładu Uzdatniania Wody Bielany. To jeden z diamentów w koronie Wodociągów Miasta Krakowa.

📢 Nocny pożar domu w gminie Raciechowice. Pomagali nie tylko strażacy Po pożarze, do jakiego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (20/21 marca) w Krzyworzece, gmina Raciechowice poinformowała o udzieleniu pomocy pogorzelcom. Ogień pojawił się w domu w środku nocy, bo chwilę przed godz. 2, ale na szczęście nikt od niego nie ucierpiał. Pożar objął poddasze i dach domu jednorodzinnego. Działania ratowniczo-gaśnicze trwały do godz. 5. Było w nie zaangażowanych sześć zastępów straży pożarnej.

📢 Polska – Czechy. Kiedy mecz? Gdzie oglądać Czechy - Polska? O której transmisja na żywo w telewizji i online? Mecz Czechy – Polska zaplanowano na Fortuna Arena (Eden Arena) w Pradze. Kiedy mecz? Spotkanie piłkarzy Polski i Czech odbędzie się pod koniec marca 2023 roku. Sprzedaż biletów dla kibiców, którzy chcą obejrzeć mecz na żywo, rozpoczęła się 7 lutego. Gdzie obejrzeć spotkanie w telewizji? Transmisję na żywo w TV oraz w internecie przeprowadzi stacja TVP. O której godzinie Polska – Czechy? Gdzie oglądać mecz? Wszystkie szczegóły na temat starcia Czechy – Polska znajdziecie poniżej. 📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Najładniejsze i najłatwiejsze w uprawie krzewy kwitnące. Polecamy 15 krzewów, z którymi poradzi sobie każdy. Zobacz, co warto wybrać! Kwitnące krzewy warto mieć w ogrodzie. Niekiedy wydają się one wymagające, ale wcale tak nie jest. Jest sporo przepięknych krzewów, które mają minimalne wymagania, znoszą mróz, suszę i inne trudne warunki. Niektórym trzeba zapewnić minimum opieki, ale i tak nie zajmie nam to dużo czasu ani wysiłku. Trzeba jednak wiedzieć, co posadzić. Polecamy najładniejsze kwitnące krzewy, które jednocześnie są bardzo łatwe w uprawie. 📢 Proszowice. Roztańczony Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 2 [ZDJĘCIA] Szkoła Podstawowa ner w 2 Proszowicach obchodziła Dzień Patrona – 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Wydarzenie było jednocześnie okazją do zaprezentowania efektów projektu, w ramach którego szkoła otrzymała dofinansowanie do zorganizowania szkolnego zespołu tanecznego.

📢 Wawel Kraków. 104 lata historii, wicemistrzostwo Polski. Mocna drużyna była tu jeszcze niedawno! Zdjęcia retro Wawel Kraków. Piłkarski wicemistrz Polski z 1953 roku (jako OWKS Kraków), przez dziesięciolecia jeden z najważniejszych klubów na futbolowej mapie Krakowa. Jeszcze w latach 90. występował przez trzy sezony na zapleczu ekstraklasy (II liga, grupa wschodnia), w rozgrywkach 1996/97 i 1997/98 zajmując miejsca w czołowej "szóstce". Mecze na stadionie przy ul. Podchorążych oglądało nierzadko po kilka tysięcy ludzi, z reguły preferujących miejsca na drewnianej, zabytkowej trybunie. Końcówka XX wieku dla piłki nożnej w wojskowym klubie nie była jednak dobrym czasem - spadek do III ligi, potem szybko spadek z III ligi (2000). W poprzedniej dekadzie Wawel sporo czasu spędził w "okręgówce", a teraz - szkoda nawet wspominać - jest w klasie B. Postanowiliśmy przypomnieć dzięki naszym fotograficznym archiwom lepsze czasy piłki nożnej w Wawelu.

