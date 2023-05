Prasówka 27.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek w Gdowie. Zginął motocyklista po zderzeniu z samochodem osobowym”?

Prasówka 27.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek w Gdowie. Zginął motocyklista po zderzeniu z samochodem osobowym Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 26 maja o godz. 18.45 na obwodnicy Gdowa w powiecie wielickim. Zderzył się motocykl z samochodem osobowym. Motocyklista to 24 letni mężczyzna, był w ciężkim stanie. Wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Jednak ranny mężczyzna nie przeżył.

📢 Słodycze z czasów PRL-u. Pamiętacie ich smak? Zobaczcie ich archiwalne zdjęcia! Przywołują wiele wspomnień Niektórzy wspominają tamte czasy z nutką nostalgii, podczas gdy inni pragnęliby o nich zapomnieć na zawsze. Jednak dla wielu z nas były to czasy beztroskiego dzieciństwa, które nieodłącznie kojarzą się z radością jedzenia słodyczy. W czasach PRL, łakocie nie były jednak tak powszechne jak obecnie. By je dostać, należało stać w długich kolejkach. Znikały w mgnieniu oka ze sklepowych półek. A pamiętacie smaki słodyczy z tamtych lat? Zajrzyjcie do naszej galerii... Może wrócą Wam wspomnienia sprzed lat!

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem - zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 27.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Teresa Werner wygląda jak bogini. Piosenkarka kusi urodą i rozpala zmysły Teresa Werner jest absolutną gwiazdą polskiej sceny muzyki rozrywkowej. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele szlagierów, których słuchają miliony Polaków. 65-letnia artystka oprócz talentu wokalnego może pochwalić się nienaganną sylwetką. Teresa Werner jest w świetnej formie i wciąż zachwyca urodą swoich fanów. Zobacz, jak na co dzień wygląda królowa śląskich szlagierów!

📢 Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Nie siedź w domu w weekend! Wybierz się na wycieczkę z PTTK i poznawaj okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To świetna okazja, by podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. 📢 Magda Narożna pokazuje swoją willę i samochód. Zobacz jak mieszka gwiazda disco polo Magda Narożna uwielbia swoje auto. Kilka lat temu kupiła wypasionego lexusa twierdząc, że to auto jej marzeń. Jest mu wierna do dziś. Auto ma wielki silnik i kierowca nie może narzekać na brak mocy. Z kolei wnętrza domu Magdy Narożnej mogliśmy podziwiać wielokrotnie dzięki jej koncie na Instagramie. Wokalistka chętnie pokazuje wnętrza swojego domu, a ma się czym pochwalić.

📢 Kraków. Mieszkańcy zwracają uwagę na glony w basenach na Zakrzówku. ZZM obiecuje: "takie sytuacje zostaną wyeliminowane" Do otwarcia basenów na Zakrzówku ok. trzy tygodnie, a już teraz mieszkańcy alarmują o złym stanie sanitarnym wody. Na zdjęciach zrobionych przez panią Lucynę widać, że woda w nieckach jest mętna, ma zielony kolor a na dodatek pełna jest glonów. W odpowiedzi ZZM tłumaczy, że baseny nie są codziennie czyszczone ze względu na trwające prace, ale gdy tylko kąpielisko ruszy sytuacja ma zostać opanowana. Czy tak będzie, czas pokaże. 📢 Wieczysta Kraków. Kto najwięcej znaczy w tej drużynie? Wieczysta Kraków - sezon 2022/2023, III liga (gr. IV). Bramki, asysty, wywalczone rzuty karne - wszystko to składa się na klasyfikację kanadyjską. Oto ranking Wieczystej po 30 rozegranych meczach (po zremisowanym 1:1 spotkaniu z Koroną II Kielce, 24 maja 2023). W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyższej pozycji decyduje liczba zdobytych bramek. WIĘCEJ >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ile trzeba zapłacić za polskie truskawki? Sprawdziliśmy ceny na Starym Kleparzu ZDJĘCIA Maj to sezon na truskawki. Sprawdziliśmy na Starym Kleparzu, ile trzeba zapłacić za te wyczekiwane owoce. Ceny zależą od gatunku, wielkości, miejsca upraw. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jaką kwotę trzeba zarezerwować na polskie truskawki. 📢 Celine Dion odwołuje koncerty. Kanadyjska gwiazda nie wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie w 2024 roku Celine Dion ostatecznie odwołuje całą trasę koncertową Courage World Tour, w tym także występy w Polsce: w Łodzi i Krakowie w 2024 roku. Zwroty pieniędzy za zakupione bilety na koncerty Celine Dion będą realizowane przez bileterie, w których wejściówki zostały zakupione.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Dziwne znaki przy drzwiach na klatkach schodowych w Krakowie. W ten sposób złodzieje oznaczają mieszkania. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Soda jest tania i kupisz ją w sklepie spożywczym. Zwalczy mszyce, mrówki i chwasty. Polecamy łatwe przepisy na opryski z sody Soda oczyszczona ma wiele pożytecznych właściwości, a przy tym jest tania i łatwo ją kupić. Przydaje się m.in. do domowych wypieków, ale jest bardzo przydatna także w ogrodzie. Łatwy do przygotowania oprysk z sody pomoże pozbyć się m.in. mszyc, mączlików i mączniaka. Sam proszek – usunie mrówki i chwasty, sprawi też, że kwiaty w wazonach będą trwalsze. Sprawdź przepis na oprysk z sody i zobacz, jak jeszcze stosować ten produkt w ogrodzie. Radzimy też, na co koniecznie zwrócić uwagę, żeby nie zaszkodzić roślinom.

📢 Miechów. Od poniedziałku remont drogi krajowej! Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od poniedziałku (29 maja) do połowy czerwca będzie prowadzony remont nawierzchni drogi krajowej nr 7 na terenie Miechowa. Prace mają być prowadzone głównie w godzinach nocnych.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Europa Rally 2023 w Krakowie. Wielka Parada Narodów na początek zlotu. „Uskrzydlone” kampery opanowały Muzeum Lotnictwa Polskiego To pasja, ale też styl życia. Kamper to nasz dom – zapewniają uczestnicy 60. jubileuszowego zlotu caravaningowego EUROPA RALLY 2023. Pięciodniowe święto tych wszystkich, którzy po świecie podróżują domem na kółkach, rozpoczęło się 26 maja od malowniczej Parady Narodów. Odbyła się ona na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, również obchodzącego 60 lecie! 📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Nowy układ drogowy pod Krakowem. Powstanie tunel z przejazdem pod zakopianką Tunel pod zakopianką i trzy kładki dla pieszych mają powstać w Libertowie w gminie Mogilany. Zaprojektowaniem i budową tego nowego układu drogowego na drodze krajowej nr 7 jest zainteresowanych sześć firm. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała, że może przeznaczyć na to zadanie ponad 188 mln zł. Główne cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości zakopianki.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Wojsko sprzedaje samochody, narzędzia, sprzęt budowlany, medyczny i sportowy a także opał czy instrumenty muzyczne [26.05.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy, autobusy i ciężarówki. Są też motocykle i pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy i budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, sportowy a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 26.05.2023. 📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania - mamy fotki. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Sprawdzili to Amerykańscy naukowcy - zobaczcie listę Są wierne, lojalne, zawsze gotowe do zabawy i nie oceniają cię, gdy podjadasz wieczorem jedzenie z lodówki. Nie bez powodu psa uznaje się za najlepszego przyjaciela człowieka. Przyjazne czworonogi oprócz uroku wyróżniają się również nieprzeciętną inteligencją. Niektóre z nich współpracują przy śledztwach, a nawet uczestniczą w akcjach ratowniczych. Zobaczcie w naszej galerii ranking najmądrzejszych psów. Oto, co udało się ustalić amerykańskim naukowcom!

📢 Utrudnienia na zakopiance. Budowa węzła w Gaju wymusza zamknięcie jednego pasa ruchu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że od wtorku, 30 maja zamknie prawy pas ruchu na zakopiance w Gaju. Chodzi o jezdnię prowadzącej w kierunku Myślenic. Ruch ma się tam odbywać tylko jednym - lewym pasem. Będzie tam też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbędzie się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpi 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 26 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 26 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 51. Przepustka do fortuny. Streszczenie odcinka [16.06.23] Ikbal denerwuje się, ponieważ nie wie, czy Ziya żyje. Czy to jego ciało znajduje się w kostnicy? Z jakiego pwowodu Yaman znów spędzi trochę czasu z Seher? Przeczytaj streszczenie 51. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23] Ziya coraz więcej sobie przypomina. Ikbal nie jest to na rękę. W pewnym momencie mężczyzna znika. Z jakiego powodu? Dlaczego Ali pokłóci się z Begum? Przeczytaj poniższe streszczenie 50. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 45. Ali nie chce poślubić Begüm. Streszczenie odcinka [07.06.23] Yaman otrzymuje polecenia, co musi zrobić, aby Seher została uwolniona. Jakie warunki musi spełnić? Z kolei Ali ma kłopoty. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 45. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 42. Coraz większe zauroczenie. Streszczenie odcinka [02.06.23] Ali, Begum i Kiraz udają się razem na miasto. Z kolei Yaman nadal jest zły na Seher. Czy w końcu wyjaśni jej powód swojej oschłości? Koniecznie przeczytaj streszczenie 42. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 41. Romantyczna kolacja we dwoje. Streszczenie odcinka [01.06.23] Ali cieszy się sukcesem. Szef postanowił go docenić i dać nagrodę. Kiraz organizuje dla niego i Begun romantyczną kolację. Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Już teraz przeczytaj streszczenie 41. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela.

📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na zimę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 26.05.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 26.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Paznokcie w kwiaty czy w kropki? Urocze i kolorowe stylizacje idealne na wiosnę 2023. Zobacz modne wzory i kolory 26.05.23 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Dzień Matki 2023: życzenia i wierszyki dla wszystkich mam. Piękne, wzruszające, wyjątkowe 26.05. W piątek 26 maja obchodzić będziemy Dzień Matki. To wyjątkowe święto, podczas którego pragniemy pokazać naszym mamom, jak bardzo je kochamy. Poniżej przedstawiamy piękne, oryginalne, wyjątkowe i wzruszające życzenia i wierszyki z okazji Dnia Matki. Można wysłać je SMS-em, złożyć osobiście lub napisać na liściku dołączonym do kwiatów.

📢 Kartki na DZIEŃ MAMY do pobrania za darmo. Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Matki [SMS, MMS, Messenger] 26.05.2023 26 maja swoje święto obchodzą wszystkie mamy. Jeśli nie masz pomysłu na piękne i oryginalne życzenia z okazji Dnia Matki skorzystaj z naszych propozycji. Zobacz, wyjątkowe wierszyki do wysłania przez SMS, MMS, Messenger i wyślij gotową kartkę z życzeniami! Dobrym pomysłem, by sprawić przyjemność mamie będzie również bukiet kwiatów, własnoręcznie upieczone ciasto lub upominek w postaci biżuterii czy książki ulubionego autora.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 26.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS 26.05.2023. Uwaga na hamburgery i wafle Najnowsze ostrzeżenia GIS 26.05.2023. Uwaga na hamburgery i wafle. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Kraków. Tak ma wyglądać park przy Forcie w Bronowicach. Do 4 czerwca można zgłaszać uwagi do II etapu Do 4 czerwca można zgłaszać uwagi do II etapu Parku Bronowickiego. - W projekcie skupiono się na stworzeniu miejsca wypoczynku i sąsiedzkiej integracji poprzez uporządkowanie terenu oraz wprowadzenie elementów małej architektury: w tym ławek, koszy na śmieci, leżaków, hamaków, stołów piknikowych, huśtawek dla dorosłych oraz montaży urządzeń sportowych - pisze ZZM. Na dołączonych wizualizacjach możecie zobaczyć jak ma wyglądać park przy forcie. 📢 Noc Klasyków wróciła do Krakowa. Zobaczcie jakie fury zjechały pod Tauron Arenę Odbyła się inauguracja kolejnego sezonu czwartkowych spotkań Krakowskich Klasyków Nocą przed Tauron Areną Kraków. Przy ulicy Lema w Krakowie pojawiło się wiele znakomitych pojazdów, rarytasów dla miłośników motoryzacji i historii motoryzacji. Samochody można było podziwiać zewnątrz i wewnątrz. Zobaczcie te cudeńka w naszej galerii.

📢 W Krakowie powstało Kolegium Filozofii i Teologii. W październiku pierwsi studenci rozpoczną naukę w siedzibie Narodowego Banku Polskiego W krakowskim Kolegium Filozofii i Teologii, jednym z pięciu tworzących Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, pierwsi studenci pojawią się już w październiku. 25 maja, w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, odbyła się uroczysta inauguracja jego działalności, stosowne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie tablicy z nazwą kolegium.

📢 W krakowskiej Alei Gwiazd odsłonięto gwiazdę Jana A.P. Kaczmarka Na bulwarze Czerwieńskim u stóp Wzgórza Wawelskiego w czwartek, 25 maja, odsłonięta została gwiazda i odcisk dłoni wybitnego kompozytora, laureata Oscara – Jana A.P. Kaczmarka. - To niewiarygodne, będę sąsiadem Wawelu. Obok Wisła i cała historyczna kraina zapierająca dech w piersiach - napisał Jan A.P. Kaczmarek w liście odczytanym przez jego żonę Aleksandrę Twardowską-Kaczmarek.

📢 Nie żyje Jolanta Ciosek. Była wieloletnią współpracownicą Działu Kultury "Dziennika Polskiego" W czwartek, 25 maja, zmarła nasza serdeczna koleżanka redakcyjna – Jolanta Ciosek. Przez wiele lat współpracowała z Działem Kultury „Dziennika Polskiego”. 📢 Tragedia w szpitalu w Nowym Targu. Prokuratura bada nagłą śmierć 33-letniej ciężarnej Nagła śmierć ciężarnej pacjentki w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu. Sprawę bada nowotarska prokuratura. Szpital wydał oświadczenie. 📢 Kraków. Bank znów szuka kupca na nieruchomość przy Rynku Głównym - z ceną o obniżoną o kilka milionów Bank Pekao S.A. kolejny raz szuka kupca na zabytkową czteropiętrową kamienicę na rogu ulicy Szewskiej i Rynku Głównego w Krakowie. Opublikowane głoszenie o sprzedaży nieruchomości opatrzył dopiskiem "Nowa cena". Gdy poprzednio - w połowie ubiegłego roku - bank wystawił kamienicę (która oryginalnie złożona była z dwóch oddzielnych budynków) na sprzedaż, cena wywoławcza wynosiła 57 mln zł. Teraz jest to o kilka milionów mniej: 49,5 mln złotych. Zgodnie z planem miejscowym nabywca będzie mógł tu urządzić np. hotel, hostel lub pensjonat.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 25.05.2023 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 25.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Gmina Proszowice. Woda z gminnego wodociągu niezdatna do picia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach uznała, że woda płynąca w tutejszym wodociągu nie nadaje się do celów spożywczych z powodu stwierdzenia obecności bakterii z grupy clostridium. Gmina zapewnia z kolei, że dokonała przepięcia wodociągu na ujęcia znajdujące się w gminach Radziemice i Pałecznica. 📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Wisłą Płock W meczu 34. (ostatniej) kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia podejmuje Wisłę Płock. Trener Jacek Zieliński ma spore problemy kadrowe. Kogo ostatecznie wystawi? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Miechów. Janina Bergander spoczęła w rodzinnym grobowcu Na cmentarzu w Miechowie została w czwartek (25 maja) pochowana Janina Bergander. Honorowa Obywatelka Miechowa, jedna z najbarwniejszych postaci miasta na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Zmarła 19 maja w tutejszym hospicjum. W lipcu skończyłaby 102 lata.

📢 Kamil Stoch. Tak zmieniała się nasza gwiazda skoków narciarskich. Zobacz zdjęcia sprzed lat skoczka z Zębu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Kamil Stoch to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, 25 maja obchodzi obchodzi 36. urodziny. W skokach narciarskich od ponad dekady liczy się w walce o najwyższe laury, jest trzykrotnym mistrzem olimpijskim. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z jego kariery i życia "pozasportowego". Nasi fotografowie uwiecznili największe sukcesy, jak również spotkania z młodzieżą, lot myśliwcem F16, czy wizytę w... zakładzie karnym. Zobacz, jak zmieniał się przez lata Kamil Stoch, jak wyglądał, gdy jeszcze nie było bohaterem skoków. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Historia zagubionych skrzypiec poruszyła krakowian. I się znalazły Szczęśliwy finał poszukiwań właściciela skrzypiec. Odnalazły się na krakowskich Plantach. Pan Rafał Gruca kupił je 20 lat temu żonie, teraz dziękuje wszystkim, którzy udostępniali posta z informacją o znalezionym cennym instrumencie.

📢 Krakowska straż pożarna obchodzi 150-lecie istnienia. "Wszyscy wiemy, jak bardzo Polacy szanują straż pożarną" Krakowska straż pożarna świętowała jubileusz 150-lecia działalności. Z tej okazji w czwartek, 25 maja, odbyły się okolicznościowe uroczystości w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 11. w Bazylice Mariackiej. Następnie na Rynku Głównym w Krakowie odbył się uroczysty apel podczas którego wręczono odznaczenia i awanse. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych. – Dziś Kraków powierza opiece straży pożarnej nie tylko swoich mieszkańców, ale też miliony gości oraz bezcenne skarby dziedzictwa historycznego - mówił prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 📢 Tragiczny wypadek na trasie Kraków - Olkusz. Nie żyje jedna osoba. Droga krajowa nr 94 jest odblokowana Na trasie krajowej nr 94 w Kogutku (pomiędzy Olkuszem a Krakowem) doszło do tragicznego wypadku. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym zginęła jedna osoba. To 24-letni kierowca osobówki. Droga była całkowicie zablokowana aż do godz. 14.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Iga Świątek - kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? Jaki jest wynik jej meczu? W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda kalendarz startów polskiej tenisistki: kiedy gra, z kim, gdzie oglądać mecz. Śledź relacje na żywo meczów Świątek i sprawdzaj wyniki jej występów na kortach. Tenis na żywo. Terminarz meczów i plany startowe Igi Świątek. Czas na mecz w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa w turnieju French Open 2023.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. 📢 Ptasia grypa pod Krakowem i w mieście. Ograniczenia i nakazy obowiązują w kilku powiatach W związku z potwierdzeniem na terenie powiatu myślenickiego jednego ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy, a na terenie powiatu wielickiego dwóch takich ognisk wydane zostały rozporządzania w sprawie zwalczania tejże grypy. Gminy, które, zgodnie z tymi rozporządzeniami wojewody małopolskiego, leżą na terenie stref objętych zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), informują o ograniczeniach obowiązujących na ich terenie. Na razie robią to na stronach internetowych, ale w terenie, przy drogach wjazdowych mają się pojawić stosowne tablice informujące o strefach objętych zakażeniem.

📢 Powiat miechowski. Propozycje na ostatni majowy weekend Miechów i Racławice to miejsca na terenie powiatu, w których najwięcej będzie się działo podczas nadchodzącego weekendu. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie. 📢 Powiat proszowicki. Propozycje na ostatni majowy weekend Majowa aura do tej pory raczej nie rozpieszczała, ale prognozy mówią, że nadchodzący weekend ma być słoneczny. Z takich zapowiedzi ucieszą się zapewne organizatorzy sobotnich i niedzielnych wydarzeń zaplanowanych w powiecie proszowickim.

📢 Horoskop na czerwiec 2023. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion 25.04.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 25.04.2023. 📢 Kraków. Koperty na Krupniczej, a czy nie miał to być deptak bez samochodów? Na wyremontowanym już odcinku Krupniczej, od Teatru Bagatela do ul. Loretańskiej, wymalowano... koperty do parkowania. A przecież ta przestrzeń miała być wolna od samochodów. Pojawiły się ławki, drzewa, nowy bruk, a tymczasem mieszkańcy dziwią się, że stworzono miejsca do pozostawiania aut. Pytamy Zarząd Dróg Miasta Krakowa skąd ten pomysł? Jednym to nie przeszkadza, innych razi.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 98. Sfałszowany portret. Streszczenie odcinka [25.05.2023] Patiencia chce jak najlepiej wypaść przed swoimi krewnymi. Z kolei German odbywa kolejną sesję z don Justem. Czy jego pamięć się poprawi? Jak od teraz będzie nazywać się córka Manueli? Przeczytaj streszczenie 98. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Duża zmiana! Oszklony stadion Wisły Kraków już prawie gotowy na igrzyska europejskie ZDJĘCIA Do finiszu zbliżają się prace związane z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie, który za niespełna miesiąc ma być areną ceremonii rozpoczęcia Igrzysk Europejskich 2023. W efekcie przeprowadzonych prac zmienił się przede wszystkim wygląd elewacji sportowego obiektu. 📢 Odnaleziona została mieszkanka gminy Skawina. Kobieta jest cała i zdrowa W gminie Skawina była poszukiwana starszej kobiety, 69-letnia mieszkanka Rzozowa została odnaleziona. Jak informowała jej rodzina rozpoczynając poszukiwania - było zagrożenie zdrowi i życia. Do pomocy w poszukiwaniach zaangażowano wówczas jednostki straży OSP. Akcja się powiodła, 69-latka została odnaleziona cała i zdrowa.

📢 Tak mieszka Magdalena Boczarska z Mateuszem Banasiukiem. Luksusowy apartament aktorów w sercu stolicy. Zajrzyj do domu Magdaleny Boczarskiej Magdalena Boczarska to popularna aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Lubiana polska gwiazda jest też od niedawna ambasadorką znanej marki biżuterii. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Magdy Boczarskiej, w którym mieszka wraz z partnerem i synkiem. Koniecznie zobacz dwupoziomowe mieszkanie aktorki. 📢 Wypadek autobusu MPK pod Krakowem. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na podwórko, są osoby ranne W środę, 24 maja około godz. 8 doszło do wypadku autobusu MPK na ul. Słowiańskiej w Woli Zachariaszowskiej w gminie Zielonki. Kierowca autobusu linii 227 stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał na jedną z prywatnych posesji. Podróżowało nim 12 osób, w tym uczniowie na egzamin ósmoklasisty.

📢 Oto najgorsze prezenty ślubne. Pod żadnym pozorem ich nie dawaj! Dostałeś zaproszenie na ślub i zaczynasz rozglądać się za prezentem dla młodej pary? Niby nic trudnego, ale świat jest pełen małżeństw, które na swoim ślubie dostały prezent, o którym wolałyby zapomnieć. Jeśli więc nie chcesz zostać fundatorem traumy, sprawdź zawczasu, jakie prezenty ślubne raczej nie spotkają się z entuzjazmem. Co byś dodał do tej listy?

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Te MEMY o wędkarzach mają branie. Nowy sezon 2023 [23.05] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Pstroszyce Pierwsze. Druhowie pomagają od stu lat Druhowie z jednostki OSP w Pstroszycach Pierwszych (gmina Miechów) obchodzili jubileusz stulecia działalności. W czasie uroczystego apelu wielu druhów otrzymało odznaczenia za swoją służbę.

📢 Zobacz, jak zmieniły się Myślenice. Miasto na zdjęciach sprzed lat i z dziś 23.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Kiedy pogrzeb Kacpra Tekieli, który zginął w Alpach? Z żoną Justyną Kowalczyk mieszkał w Zakopanem Ponad dwa i pół roku temu Justyna Kowalczyk wyszła za Kacpra Tekielę. W czwartek 18 maja 2023 roku z Alp szwajcarskich dotarła tragiczna wiadomość o śmierci w lawinie jej męża, znanego alpinisty i instruktora wspinaczki sportowej, który zginął dzień wcześniej porwany przez lawinę. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb męża Justyny Kowalczyk?

📢 Wierzbno. Okulicki nie wylądował, ale Niemcy odparci W Wierzbnie koło Proszowic odbyła się druga część obchodów jubileuszu pięciolecia 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie na polach tej podproszowickiej miejscowości 79 lat temu wylądował ze spadochronem gen. Leopold Okulicki, patron brygady. Inscenizacja jego skoku miała być największą atrakcją wydarzenia. Niestety nie była. 📢 Podwójne strażackie święto. Odznaczenia, awanse i nowa jednostka w KSRG Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Myślenicach w czwartek (18 maja). W tym roku były okazją nie tylko do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom. Swoje święto miała przy tej okazji jednostka OSP Skomielna Biała z gminy Lubień, która dołączyła do grona jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poświęcono też nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy KP PSP.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Na DK 94 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym Na drodze krajowej nr 94 w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś samochód ciężarowy z naczepą zderzył się w osobowym. Jedna osoba zginęła - to kierowca osobowego volkswagena. Wypadek miał miejsce w czwartek, 18 maja przed godz. 14. Droga została zablokowana. 3,5 godziny później zorganizowano ruch wahadłowy.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

iPolitycznie - Czy słowa Stefańczuka o Wołyniu to przełom?