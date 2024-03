Prasówka 28.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Oto najnowszy sondaż przedwyborczy. Walka o drugą turę będzie ostra?”?

Prasówka 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Oto najnowszy sondaż przedwyborczy. Walka o drugą turę będzie ostra? Do wyborów samorządowych 2024 został ponad tydzień (7 kwietnia; ewentualna druga tura 21 kwietnia), a kampania w Krakowie jest bardzo intensywna. Trwa przekonywanie wyborców oraz walka na pomysły, hasła, a nawet złośliwości. W tym miejscu krakowską kampanię relacjonujemy na żywo: dzień po dniu, godzina po godzinie. Tu zbierzemy najciekawsze wyborcze wątki: od komentarzy i wywiadów po zdjęcia i pojedyncze wypowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych. O krakowskich wyborach prezydenckich mówi się, że będą najciekawszą batalią w Polsce. Tak będzie - również u nas. Zapraszamy codziennie do śledzenia naszej relacji.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [28.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [28.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

Prasówka 28.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [28.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [28.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia! 📢 "Trzęsienie ziemi" w zarządzie Kopalni Soli w Wieliczce. Prezes i jego zastępca stracili stanowiska. To początek roszad Rada Nadzorcza Kopalni Soli w Wieliczce odwołała ze stanowiska władze spółki z nadania PiS - prezesa Pawła Nowaka oraz jego zastępcę Macieja Kowalcze. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas środowego (27 marca) posiedzenia RN, z mocą obowiązującą od 2 kwietnia 2024. To dopiero początek roszad personalnych w wielickiej kopalni. Kolejnych zmian można spodziewać się w najbliższych tygodniach. 📢 Kraków. Czy w Philip Morris dojdzie do masowych zwolnień? "Prowadzimy rozmowy" Od początku roku informujemy na naszych łamach o kolejnych masowych zwolnieniach w krakowskich firmach. Do GUP wpłynęły już zgłoszenia dotyczące zamiaru redukcji ponad 1000 etatów. Redukcja etatów dotknęła już m.in. spółkę Aptiv, PepsiCo czy Octopus Energy Kraków. Zapytaliśmy, jakie plany w tym zakresie ma globalny producent wyrobów tytoniowych Philip Morris International z siedzibą w Krakowie. Oto co się dowiedzieliśmy.

📢 Kraków. Precedensowy wyrok za jazdę autobusem bez biletu uprawomocnił się. Pasażerka nie poniesie konsekwencji Pasażerka komunikacji miejskiej w Warszawie chciała kupić w pojeździe bilet, ale nie działał biletomat. Złapali ją kontrolerzy i nałożyli karę. Sprawa w marcu 2021 roku trafiła do krakowskiego sądu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie uznał w styczniu ub.r., że brak biletu spowodowany awarią biletomatu nie może obciążać pasażera. Tym samym oddalił powództwo Miasta Stołecznego Warszawy o zapłatę kwoty za bilet oraz opłatę dodatkową. Wyrok ten się uprawomocnił.

📢 Pożar drewnianego domu pod Krakowem. Ogień wybuchł w jednym z pomieszczeń Do pożaru drewnianego domu doszło w Tenczynku w gminie Krzeszowice w środę, 27 marca. Wczesnym popołudniem strażacy z pięciu jednostek zostali wezwani na pomoc. Ugasili pożar. Dzień wcześniej w Tenczynku na tej samej ulicy był pożar komina. Jego także udało się szybko ugasić.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Zderzyły się dwa samochody W środę, 27 marca po południu na drodze krajowej nr 7 w Widomej w gminie Iwanowice doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Z informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. natomiast były duże utrudnienia w ruchu. Obecnie droga jest uprzątnięta. Ruch odbywa się normalnie. 📢 Polska awansowała na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali w barażach po karnych Walię. Wojciech Szczęsny bohaterem. Oto najlepsze memy Polska najpierw w eliminacjach w grupie potrafiła przegrać nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w barażach nasi piłkarze pokazali charakter. Po rzutach karnych pokonali Walię 5:4. Ostatniego karnego w świetnym stylu obronił Wojciech Szczęsny. Oznacza to, że zagramy na Euro 2024 w Niemczech.

📢 IKEA znowu gości w Wieliczce. Wraca w nowym formacie, już tu jest Mobilny Punkt Odbioru Zamówień Do Wieliczki wraca IKEA. Kiedyś był tu punkt odbioru towarów. Jednak został zamknięty 3 lata temu. Teraz IKEA znów tu ulokowała swój mobilny punkt. Mieszkańcy Wieliczki i okolic ponownie mogą odbierać produkty szwedzkiej marki blisko domu. Usługa dostępna jest w formie mobilnej, a pierwsze zamówienia zrealizowane będą jeszcze przed świętami.

📢 Siedmiu wspaniałych z Piotrkowic Małych. Ich taniec podbił internet Czego się nie robi, żeby skrócić lekcje w szkole… Siedmiu uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych przebrało się w stroje baletowe i zatańczyło do muzyki Piotra Czajkowskiego z baletu „Jezioro łabędzie”. Film z ich występem został umieszczony na Facebooku i został już odtworzony ponad dwa miliony razy.

📢 Halny zaczyna łamać drzewa na Podhalu. Jedno runęło na karczmę w Kościelisku Halny zaczyna siać spustoszenie na Podhalu. W środę strażacy OSP z Kościeliska odebrali zgłoszenie o powalonym drzewie. To spadło na karczmę na Polanie Sywarne. 📢 Tak wyglądały małopolskie miasta i miasteczka w XX wieku. Zobacz! Zabieramy Was w sentymentalną podróż w czasie po miastach i miasteczkach Małopolski. Tak to kiedyś wyglądało. Malownicze ryneczki, krzywe ganki, pochylone domki, ale i świeżo oddane drogi i prosperujące miejscowe biznesy. Na zdjęciach są uwiecznione centra i główne ulice miast, takich jak: Miechów, Skawina, Myślenice, Chrzanów, Zakliczyn, Bochnia, Stary Sącz, Słomniki, Dobczyce i inne miejscowości. W każdej z nich znajdziemy coś ciekawego. Ile z tych miejsc rozpoznacie na pierwszy rzut oka, a które zmieniły się nie do poznania?

📢 Przedwojenna Wielkanoc pod Krakowem. Święcenie pokarmów w kościele św. Wojciecha. Zobaczcie niezwykłe, archiwalne zdjęcia Wielka Sobota to już prawdziwie świąteczny dzień, bo świętowanie Wielkanocy zaczyna się od czwartku. W czasach przedwojennych w Modlnicy i w Tomaszowicach, w dzisiejszej gminie Wielka Wieś, w sobotę na święcenie pokarmów do kościoła szły głównie kobiety i dzieci. Oczywiście wszystkie niosły koszyki ze święconką. W Modlnicy święcenie było w XIV-wiecznym kościele św. Wojciecha, a w Tomaszowicach we dworze, bo tam pleban przyjeżdżał bryczką.

📢 Święty Szczęsny, Walijczykom opadła szczena! Zwycięskie MEMY po meczu Polska - Walia Polscy piłkarze jadą na Euro! Ogromna w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który na stadionie w Cardiff stanowił mur nie do przebicia. Walijczycy bili w niego głowami, ale nic nie byli w stanie wskórać. Wisienką na torcie była obrona przez bramkarza reprezentacji Polski rzutu karnego w piątej serii, co dało Biało-Czerwonym udział w piątych mistrzostwach Europy z rzędu. Jest co świętować, jest się z czego cieszyć. Fetują też internauci, oczywiście w swoim stylu. Obejrzyjcie memy w naszej galerii.

📢 Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w szpitalu rehabilitacyjnym w Radziszowie. Zwiedzał nowy budynek i oglądał najnowocześniejsze wyposażenie Nowy budynek Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie oddany do użytku przed miesiącem odwiedził w środę 27 marca 2024 roku prezydent RP Andrzej Duda. Chwalił nowoczesny obiekt, sprzęt i wyposażenie. Prezydent zapoznał się z funkcjonowaniem Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej, jednego z najnowocześniejszych w Małopolsce. 📢 Kraków pożegnał Leszka Długosza. Legendarny artysta spoczął na Rakowicach. Na pogrzeb przyjechał prezydent Andrzej Duda W środę, 27 marca, w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Leszka Długosza. Legendarny artysta związany z Piwnicą Pod Baranami spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim. Poetę i barda pożegnali przyjaciele, artyści, krakowianie, a także prezydent Andrzej Duda. - Jego życie było życiem człowieka wartości, artysty bez kompleksów, który z dumą wyszedł ze swojej rodzinnej miejscowości, z wiarą i pewnością, że te wartości to są wartości najważniejsze, na których ukształtowana jest pełnia naszej cywilizacji europejskiej – mówił prezydent Andrzej Duda, żegnając poetę.

📢 Miechów. Mieszkańcy zgłosili swoje oczekiwania wobec podziemnego parkingu Gmina Miechów zamierza wybudować na placu Breitenwalda dwupoziomowy parking. Jedna z jego części byłaby zlokalizowana pod ziemią. Przygotowana koncepcja została poddana ocenie mieszkańców, którzy zgłosili swoje uwagi. Teraz ich głosy maja być wzięte pod uwagę podczas projektowania ostatecznego kształtu parkingu. 📢 Krakowianka wśród finalistek konkursu Polska Miss 30+. Katarzyna Mangat zawalczy o tytuł najpiękniejszej Aż 30 kobiet z całej Polski weźmie udział w finale konkursu piękności Polska Miss 30+. Wśród nich pojawi się reprezentantka Krakowa, Katarzyna Mangat. 33-latka podbija świat social media i tam pokazuje swoje codzienne życie. Zobaczcie sami jak żyje Małopolanka, która zawalczy o tytuł najpiękniejszej. 📢 64 kamery, 23 wentylatory, 418 lamp i automatyczny system gaszenia pożaru. Konstrukcja tunelu w Zielonkach już gotowa Zakończono betonowanie dna tunelu w Zielonkach na północnej obwodnicy Krakowa. Tym samym zakończyła się budowa konstrukcji tego obiektu. Prace, które pozostały do zrobienia wewnątrz tunelu, to przede wszystkim budowa samej drogi, montaż instalacji i prace wykończeniowe.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2024. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady! 📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie.

📢 Robert Lewandowski i jego życie w Barcelonie. Zobacz jego luksusową posiadłość, na którą mało kogo stać OBSZERNA GALERIA 27.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Na przedświątecznym targu w Proszowicach o przemocy domowej. Co robić, gdy bije żona Słoneczna pogoda skłoniła wiele osób do wizyty na proszowickim targu i zrobienia przedświątecznych zakupów. Wprawdzie frekwencja już nie taka, jak kilka lat temu, ale chętnych nie brakowało. W torbach z zakupami wiele osób obok stroików, orzechów czy maku wyniosło ulotki, informujące o zasadach przeciwdziałania przemocy domowej. 📢 Piękne finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+. To 30 pań z całej Polski. Z Małopolski kandydowało 10 kobiet 30 wyjątkowych kobiet, z pasjami, marzeniami, pracujących w różnych zawodach! Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia i pokazać się szerszemu gronu osób! - pisze organizator konkursu Polska Miss 30+. W tym konkursie piękności startują uczestniczki urodzone w latach 1985-1994. Finał przewidziany jest tuż po Wielkanocy, bo 6 kwietnia 2024 roku.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Urodziła się w Białymstoku, dziś mieszka w Los Angeles z milionerem. Izabella Scorupco wciąż zachwyca urodą Zrobiła karierę w Szwecji i Hollywood, była jedyną pochodząca z Polski dziewczyną Bonda. Izabella Scorupco aktualnie wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Od kilku lat jej mężem jest szwedzki biznesmen i na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie aktorka wręcz emanuje szczęściem. Zobaczcie, jak wygląda wspaniały dom tej pary na zachodnim wybrzeżu USA.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 27.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 28 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 28 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 27.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Spalił się samochód dostawczy na autostradzie A4 pod Krakowem Na wysokości zjazdu Rudno, kierunek Kraków - doszło do pożaru samochodu dostawczego. Brak informacji o osobach poszkodowanych, trwa akcja służb i występują bardzo duże utrudnienia. 📢 Nowe, wielofunkcyjne boisko w gminie Zabierzów. Na otwarcie najpierw mecz juniorów, potem urzędnicy kontra duchowni W Kochanowie w gminie Zabierzów powstało nowe wielofunkcyjne boisko sportowe. Inauguracyjny mecz piłki nożnej na tym obiekcie rozegrali juniorzy z dwóch klubów: Ludowego Klubu Sportowego Orlęta Rudawa oraz Ludowego Klubu Sportowego Kmita Zabierzów. A ponadto zagrali seniorzy, którzy utworzyli drużynę z Urzędu Gminy Zabierzów oraz duchownych.

📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 Kraków jest pełen cudów! Wskazujemy 27 miejsc UNESCO, które musicie odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki Kraków to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów polskich miast. Przyciąga zarówno gości z kraju, jak i zagranicy. Międzynarodowi eksperci UNESCO docenili Kraków i jego unikalne zabytki już w 1978 r., wpisując trzy kluczowe obszary miasta na listę światowego dziedzictwa. Zapraszamy was na wirtualną wycieczkę po 27 najważniejszych zabytkach i atrakcjach Krakowa z listy UNESCO. To prawdziwe unikaty i cuda, których zazdroszczą nam na świecie. Każdy polski turysta powinien odwiedzić je chociaż raz.

📢 Kraków. NO WASTE SHOW zamknęło tegoroczną edycję Cracow Fashion Week Ekologia i upcykling po japońsku. Tak można podsumować ostatni pokaz w ramach Cracow Fashion Week - NO WASTE SHOW. Studenci I i II roku SAPU mieli dwojakie zadania do wykonania. Jedni musieli w pomysłowy sposób dać drugie życie znoszonym ubraniom wplatając w to zmiany klimatyczne, a druga grupa musiała stworzyć przeskalowane i unikatowe ubrania inspirowane japońską sztuką haftu. Jak wyszło? Oceńcie sami. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 To dziś najmodniejsze miejsce w Krakowie. Niepowtarzalny klimat Starego Kleparza. To znacznie więcej niż targ, to miejsce spotkań Stary Kleparz to już jedno z ostatnich takich miejsc w centrum Krakowa, gdzie można poczuć swojski klimat, miejskie życie, zobaczyć mieszkańców i z nimi porozmawiać. Na zakupy zjeżdżają tu ludzie z całego miasta, pojawiają się też turyści i miłośnicy dobrego jedzenia. To nie tylko plac targowy, ale także miejsce spotkań, gdzie można zatrzymać się i odpocząć od codziennej gonitwy przy filiżance kawy czy kieliszku wina. Szczególna atmosfera jest tam przed świętami. To również tu najczęściej prowadzą bezpośrednią kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 27.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 27.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Budowa Centrum Muzyki w Krakowie na półmetku. Pojawia się szklana fasada. Kiedy otwarcie? Centrum Muzyki to już nie dziura w ziemi obok gotowego parkingu dla aut. Minął też etap, kiedy wyglądała jak betonowa palisada zrobiona z wielu słupów. Ponadto ma też już stop. Teraz trwa wykonywanie elewacji, która będzie miała duże szklane elementy. Można przyjąć, że inwestycja jest w połowie gotowa. Kiedy otwarcie i pierwsze koncerty?

📢 Wielkanoc 2024. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy w barażach przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej w pierwszym etapie dobiegły końca, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja trwała do listopada tego roku. Polacy grali w grupie E, byli faworytami, ale zajęli dopiero 3. miejsce. Pozostała im gra w barażach. To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o eliminacjach Euro 2024.

📢 Dania na Wielkanoc 2024. Efektowne i pyszne przepisy. Co podać na święta? Przystawki i przekąski, które cieszą oko i podniebienie Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Co podać na świąteczny stół, by było efektownie i pysznie? Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jaj na róże sposoby, pysznych wędlin (także tych domowych!), sałatek i sosów. Takie przystawki i przekąski cieszą oko i podniebienie. Zobaczcie, przepisy na pyszne i efektowne dania wielkanocne. 📢 I wszedł, cały na biało. Kontrowersyjny kaskadowiec w Krakowie wygląda na gotowy. Mieszkania sprzedane Wzbudzający duże emocje kaskadowy apartamentowiec, który stanął przy ul. Wita Stwosza, zasłaniając widok na Kraków z płyty Dworca Głównego, z zewnątrz wygląda na skończony. Zniknęły rusztowania i siatki ochronne, odsłoniła się bielutka elewacja i białe tarasy mieszkań na najwyższych piętrach. Ten kolos ma ok. 43 metry wysokości i powstał w sercu miasta, choć może nie powinien. Góruje nad inną zabudową w okolicy. Wszystkie mieszkania sprzedane...

📢 Aktywny wypoczynek dla seniorów w Małopolsce Emerytura może być czasem realizowania swoich pasji i rozwijania zainteresowań. Małopolska to region, który na tym polu ma seniorom mnóstwo do zaoferowania. Warto wykorzystać wiosenny czas na jednodniowe i weekendowe wycieczki po naszym regionie, które dostarczą dobrych emocji i pozwolą nabrać nowych sił. Aktywny wypoczynek w Małopolsce? Dlaczego nie!

📢 Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali Walię po rzutach karnych. Szczęsny bohaterem! Polska awansowała na mistrzostwa Europy 2024. Biało-Czerwoni w finale baraży pokonali Walię po rzutach karnych. Już latem kadra miała Michała Probierza na Euro w fazie grupowej zmierzy się z Francją, Holandią i Austrią. We wtorek poznaliśmy wszystkich uczestników zbliżającego się turnieju. 📢 Wypadek na S7. W nocy leżąca ciężarówka zablokowała zakopiankę Lubień, S7 kierunek Zakopane - wypadek z udziałem samochodu ciężarowego, który wywrócił się na bok, brak osób poszkodowanych. Na miejscu pracowały wszystkie służby. Jezdnia całkowicie zablokowana. Występują spore utrudnienia w ruchu.

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 26.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kraków uruchamia nową linię autobusową nr 116, wydłużona zostanie linia 196. Pasażerowie dojadą do pętli tramwajowej Czerwone Maki P+R Od środy 3 kwietnia uruchomione zostanie w Krakowie nowe połączenie MKP. Autobus 116 pojedzie na trasie Czerwone Maki P+R – Podgórki Tynieckie. W tym samym dniu wydłużona będzie także droga linii 196 – do pętli Kostrze OSP. 📢 Walia - Polska 2024. Poznaj piękne WAGs (żony i partnerki) piłkarzy reprezentacji Walii Mecz Walia - Polska w finale barażów o awans do piłkarskich mistrzostw Europy rozegrany zostanie 26 marca w Cardiff. Zwycięzca wywalczy przepustkę na Euro 2024. Zawodnicy naszego rywala mogą liczyć na wsparcie z trybun Millenium Stadium swoich żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (wives and girlfriends) piłkarzy reprezentacji Walii. 📢 Misterium Męki Pańskiej w Rusocicach. Aktorzy teatru Credo zachwycili publiczność Ulice i plac przykościelny w Rusocicach w gminie Czernichów na jedno popołudnie zamienił się w Jerozolimę i drogę na Golgotę. W wiacie była ostatnie wieczerza, na trawniku ogród oliwny. Balkon przy kościelnej wieży służył jako twierdza, w której urzędował Piłat. To wszystko w tej podkrakowskiej wiosce stworzyła Grupa Teatralna Credo. Odegrała tu Misterium Męki Pańskiej. Co roku pod koniec Wielkiego Postu wystawia tę sztukę, bo to refleksja na Wielki Tydzień.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" pochwaliła się, że została "matką". Oto jak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" ostatnio pochwaliła się fanom na swoim profilu na Instagramie radosną nowiną. Gwiazda została matką chrzestną Wiktora, który prawdopodobnie jest jednym z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. "Mieć Krystynę za ciocie to meeeega szczęście", "On ma szczęście że ma taką ciotkę i chrzestną" - komentują fani.

📢 Rolnicy są zbulwersowani. Przez środek ich gospodarstw ma zostać poprowadzona… droga powiatowa Rolnicy z podproszowickiego Łaganowa nie mogą uwierzyć w to, że uprawiane przez nich grunty mają zostać przecięte przez planowaną budowę nowej drogi. O wszystkim dowiedzieli się zaledwie kilkanaście dni temu, a tuż po Wielkanocy w terenie mają się pojawić geodeci, aby przyszłą drogę wytyczyć. Właściciele gruntów założyli komitet protestacyjny, a na wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Proszowicach na planowanym przebiegu inwestycji nie pozostawiono suchej nitki.

📢 Kraków znalazł pieniądze na remont kolejnego odcinka Alei Solidarności. Od kwietnia roboty będą prowadzone także nocą Renowacja pierwszego fragmentu Alei Solidarności w Nowej Hucie, jednej z najbardziej zniszczonych ulic w Krakowie, trwa od początku marca. Obecny remont obejmuje ok. 150 m trasy, w rejonie skrzyżowania z ul. Bulwarową. - Dodatkowo udało pozyskać się środki na prace na kolejnym odcinku Alei Solidarności. Od kwietnia ekipy brukarskie pojawią się także w rejonie skrzyżowania z Aleją Przyjaźni – poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 📢 Zielonki liderem 20-lecia samorządów. Podkrakowski samorząd najlepszy spośród prawie 1500 gmin wiejskich Gmina Zielonki jest najlepsza w Polsce spośród 1464 gmin wiejskich. Zielonki wygrały ranking otrzymując tytuł Lidera 20-lecia Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". Władze gminy odebrały honory w Warszawie podczas gali "Samorządy Rzeczpospolitej 20 lat Polski w Unii Europejskiej”. Na przestrzeni lat ta podkrakowska gmina nieustająco zdobywa laury w wielu rankingach.

📢 Czysta Piętnastka 2024. To lista owoców i warzyw, w których jest najmniej chemii. Na podium trzy ulubione warzywa Polaków Czysta Piętnastka to coroczna lista przygotowywana przez organizację ekologiczną Environmental Working Group (EWG). Znajdują się na niej warzywa i owoce zawierające najmniej pestycydów, co pozwala bezpiecznie kupować produkty pochodzące nie tylko z upraw ekologicznych, ale równie z konwencjonalnych. Sprawdź, które produkty znalazły się na liście Czystej Piętnastki w 2024 roku.

📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment pozostał do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 ABW w seminarium zakonnym pod Krakowem. Akcja ma związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymany ksiądz Michał O. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do siedziby Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach koło Krakowa. Trwają przeszukania jednej kondygnacji budynku, którą wynajmowała Fundacja Profeto. Ma to związek ze śledztwem w sprawie podziału pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś też przeszukano m.in. dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zatrzymano w sumie cztery osoby, w tym znanego księdza z Małopolski, byłego egzorcystę Michała O., który prowadzi fundację Profeto, będącą dużym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości.

📢 Kraków. Jest pozwolenie na zabudowę terenu po dawnej galerii Plaza. Co tam powstanie? Inwestor, którym jest firma Strabag Real Estate, planuje wybudować w miejscu dawnego centrum handlowego zespół biurowo-usługowy o powierzchni ponad 20 tys. mkw. oraz budynki hotelowo-usługowe. Ma być też prawie 950 podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych.

📢 Spowiedź wielkanocna 2024. Gdzie i o której do spowiedzi przed świętami w Krakowie? Przypominamy również wiernym o spowiedzi świętej, aby nie odkładać jej na ostatnie chwile Wielkiego Tygodnia - apelowali w ostatnią niedzielę księża z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach. Takie przypomnienia padają zresztą w trwającym Wielkim Poście w większości kościołów. Ale wiele zabieganych osób ustawia się do konfesjonału właśnie w ostatnich dniach przed świętami. Sprawdziliśmy, jaki mają obecnie plan dyżurów sakramentu pojednania wybrane krakowskie kościoły.

📢 Będą budować drogę beskidzką Bielsko-Biała - Głogoczów. Zaczynają od badań geologicznych na najdłuższym odcinku Trwają przygotowania do budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52 Bielsko-Biała – Głogoczów. Na początek będą badania geologiczne. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we wtorek, 26 marca zostały otworzone oferty firm zainteresowanych przeprowadzeniem tych badań. Na razie firmy są zainteresowane wykonaniem badań tylko na jednym z sześciu odcinków tej trasy. W przyszłości częścią tej trasy S52 będzie powstająca północna obwodnica Krakowa. 📢 Ta choroba nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Chorował na nią Wojciech Młynarski. Choroba afektywna dwubiegunowa wśród gwiazd Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie, które charakteryzuje się zmianami nastroju od manii do depresji, od poczucia ogromu szczęścia i kreatywności do wielkiego smutku. Zmaga lub zmagało się z nią wiele znanych osób – m.in. Wojciech Młynarski, Sinéad O’Connor, Marilyn Monroe i Sting. Jak wygląda diagnoza? Zobacz, u których gwiazd stwierdzono ChAD.

📢 Dziedzictwo odc. 248. Seher już nigdy nie będzie chodzić. Streszczenie odcinka [03.04.24] Seher najprawdopodobniej już nigdy nie stanie na nogach o własnych siłach. Jest przerażona taką wizją. Ikbal zmienia jednak zdanie. Czy pomoże Seher w powrocie do zdrowia? Czy więźniarki polubią Zuhal? Przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 346. Casilda miała udział w zamachu. Streszczenie odcinka [04.04.2024] Leandro nie może się przemóc, aby pójść do szpitala. Z kolei Rosinia próbuje zorganizować pogrzeb. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Radni małopolskiego Sejmiku przyznali 10 mln złotych na rozwój placu targowego w Proszowicach Na poniedziałkowej sesji małopolskiego Sejmiku radni podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji w wysokości 10 milionów złotych na rozbudowę infrastruktury placu targowego w Proszowicach. Żaden z obecnych na sali radnych nie głosował przeciw. Wsparcie rozbudowy proszowickiego targowiska ma być wstępem do powstania w tym miejscu giełdy rolnej o ponadlokalnym charakterze.

📢 W Krakowie mamy już miasto 15-minutowe. To ulica Kalwaryjska, gdzie czas się zatrzymał. Tu jest WSZYSTKO! Miasto 15-minutowe, idea o której dużo się mówi, ale niewiele z niej wynika, szczególnie w Krakowie. Utopia, w której mieszkaniec ma 15 minut drogi piechotą do wszystkich najpotrzebniejszych miejsc - pracy, szkoły, usług, sklepów, rekreacji itd. Nie musi korzystać z auta, jest pięknie. Krakowa jednak tak nie zaprojektowano, ale... nie do końca. Chodźcie z nami na spacer mocno zrujnowaną ul. Kalwaryjską. Czy to przypadkiem nie jest właśnie kawałek 15-minutowego Krakowa? W niektórych miejscach czas się zatrzymał, bo np. pozostały resztki... wypożyczalni kaset wideo czy punktu z doładowaniami do komórek. W innych wciskają się nowoczesne punkty usługowe i apartamentowce. Skrollujcie i patrzcie na te cuda... 📢 Wodny plac zabaw, kawiarnia i ścianka wspinaczkowa na zboczach Góry Parkowej. Już w wakacje w Krynicy-Zdroju wyczekiwane atrakcje Na zboczach Góry Parkowej powstaje raj dla najmłodszych z wodnym placem zabawa, ścianką wspinaczkową, kawiarnią i miejscem do rekreacji. Atrakcje za blisko 7 mln zł będą gotowe w wakacje i wzbogacą istniejący już tam ogród żywiołów. Tego w Krynicy-Zdroju brakowało.

📢 Podkrakowska szkoła dostała imię Komisji Edukacji Narodowej i sztandar. Uczniowie przygotowali historyczne widowisko Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach miał swoje wielkie święto. W Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 roku otrzymał imię Komisji Edukacji Narodowej oraz sztandar. To szkoła, którą przed laty gmina oddała w prowadzenie Fundacji Elementarz, a w obecnej kadencji w 2019 roku samorząd ją odzyskał i rozwija. 📢 Masowe zwolnienia w Krakowie. Pracę straciło już ponad 1000 osób. Czarny scenariusz także w fabryce MAN-a w Niepołomicach? W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2024 roku zatrudnienie w krakowskich firmach straciło 1005 pracowników. Największe masowe zwolnienia przeprowadzono w międzynarodowych korporacjach: Aptiv Services Poland (370 osób), PepsiCo (198), Octopus Energy Kraków (317). Ogromne obawy o miejsca pracy pojawiały się także w koncernie MAN w Niepołomicach, zatrudniającym ponad 2600 osób. Pracownicy giganta boją się, że zwolnienia mogą objąć nawet kilkaset osób, przede wszystkim z linii produkcyjnej.

📢 Konkurs palm w Zielonkach. Najpiękniejsze, największe, najbardziej tradycyjne, a przede wszystkim naturalne Konkurs na najpiękniejszą palmę w Zielonkach jest organizowany od dziewięciu lat. Mieszkańcy przynoszą swoje ręcznie robione palmy do poświęcenia w kościele, ale stają też z nimi do konkursu. Jedni robią artystyczne palny, inni jak najbardziej tradycyjne, ale wszystkie z naturalnych materiałów. Podczas konkursu są oceniane i zwracane właścicielom, bo trzeba je zanieść do domu, bo gałązki palm to symbol odradzającego się życia, są błogosławieństwem dla domowników. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 348. Cayetana wprowadza swoje rządy. Streszczenie odcinka [06.04.2024] Victor ma opiekę w szpitalu. Odwiedza go Maria Luisa. Felipe nie ma powodów do radości - okazuje się, że jego rodzina nie ma pieniędzy. Dlaczego? Przeczytaj poniższe streszczenie 348. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Będą nowe tężnie solankowe. Korzystanie z wpływu solanki na zdrowie dotuje województwo małopolskie Małopolskie tężnie solankowe powstaną w tym roku w 17 gminach na terenie województwa. Z tego w podkrakowskich gminach aż w siedmiu miejscach. To nowe inwestycje cieszące się zainteresowaniem mieszkańców. Będą m.in. w Krzeszowicach, Zabierzowie, Iwanowicach, Wieliczce, Gdowie, Myślenicach i Raciechowicach. 📢 Dworki i wille w powiecie krakowskim na sprzedaż. Oto najpiękniejsze pałacyki. Sprawdź cenę i lokalizację Zamieszkać w dworku lub w pałacyku? To z pewnością marzenie niejednej i niejednego z nas. Teraz można je spełnić i zamiast ograniczać się do zwiedzania zabytkowych willi, kupić ją i w niej zamieszkać. Tuż pod Krakowem można znaleźć klimatyczne domy z duszą. Oto najciekawsze z nich. Przejdź do galerii i sprawdź oferty! 📢 Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Ponad 2600 biegaczy na trasie pożegnało zimę i powitało wiosnę. Znajdźcie się na zdjęciach W niedzielę (24 marca) odbył się Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Kapryśna pogoda nie odstraszyła amatorów biegania. Zawody, których start i meta były usytuowane na Błoniach, cieszyła się dużym zainteresowaniem, sklasyfikowanych zostało ponad 2600 uczestników! Zobaczcie, co działo się na trasie. Wzięliście udział w tej wyjątkowej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Pucheroki chodzą po domach i ulicach. Kwietna Niedziela to ich dzień. Przebierańców można podziwiać pod Krakowem Pucheroki, chłopcy w kolorowych szpiczastych czapach, kożuchach z laskami i koszyczkami pojawiły się na ulicach gminy Zielonki, a zwłaszcza Bibic. Ci przebierańcy w każdą Niedzielę Palmową odwiedzają domy recytują stare, dziwaczne oracje, uderzają laskami o podłogę i proszą gospodynie o datki do koszyczka. Jedni dają pieniądze, inni słodycze lub owoce. Dzisiejsze pucheroki naśladują dawnych żaków krakowskich.

📢 Krakowski Bieg z Dystansem Dla Małych Serc 2024. Znajdźcie się na zdjęciach Krakowski Bieg z Dystansem "Dla Małych Serc" za nami. W niedzielę (24 marca 2024 roku) w Krakowie do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 osób z Polski i zagranicy. Wzięliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom". 📢 Rafał Komarewicz: Kraków potrzebuje konkretów, a nie mglistych wizji Debata prezydencka. - Miasto to musi być wewnętrznie napędzająca się maszyna. Mam poczucie, że niestety teraz tak nie jest. Chciałbym to zmienić - mówi Rafał Komarewicz, poseł Trzeciej Drogi, polityk Polski 2050 Szymona Hołowni, były przewodniczący Rady Miasta Krakowa, obecnie kandydat na prezydenta Krakowa Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga.

📢 Luksusowe domy i mieszkania na sprzedaż za grube miliony! Tak mieszkają najbogatsi w Krakowie 6.02.2024 Tarasy widokowe, spa, sale kinowe, kryte baseny, sauny i ogromne ogrody - takie luksusy wydają się poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. Mogą się nimi jednak cieszyć nabywcy ekskluzywnych nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż w Krakowie. Zobacz zdjęcia mieszkań i domów, które są dostępne na rynku!

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

