Prasówka 29.03.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [29.03]”?

Prasówka 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [29.03] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 28.03.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, pijani kierowcy...

📢 Jeżeli masz te objawy, nie jedz orzechów włoskich. Te osoby muszą uważać na orzechy włoskie Orzechy włoskie to popularna przekąska i dodatek do wypieków. Jeżeli przechowujemy je odpowiednio, możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Nie każdy może jednak bezpiecznie jeść orzechy włoskie. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć je z diety. Zobacz, kto jest na liście.

Prasówka 29.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny z ukochaną Mariną. Apartament w Turynie, a wkrótce nowy dom w Zakopanem [zdjęcia] Wojciech Szczęsny to gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski i Juventusu. To on był naszym najlepszym piłkarzem w przegranym meczu 1:3 z Czechami. Razem z ukochaną Mariną i synkiem Liamem mieszkają na co dzień w przestronnym i nowocześnie urządzonym apartamencie we Włoszech, a teraz szykują się także do budowy nowego domu w Zakopanem. Tak urządził się w Turynie Wojciech Szczęsny - zobaczcie jego prywatne zdjęcia z ukochaną Mariną u boku.

📢 Już od 50 lat krakowskie PTTK organizuje akcje turystyczne, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Minęło już pół wieku, odkąd Koło Grodzkie PTTK w Krakowie organizuje cieszące się niesłabnącym powodzeniem akcje turystyczne „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” i „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Uroczyste obchody tego jubileuszu odbyły się w Pałacu Wielopolskich. 📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia - 29.03.2023 r.] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [29.03.2023 r.] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Kolejne osoby z zarzutami ws. pożaru Archiwum w Krakowie Kolejne dwie osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym pożaru w Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Tym razem chodzi o kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zarzuty dotyczą przebiegu realizacji inwestycji oraz oddania obiektu do użytkowania. 📢 Polska wywalczyła awans do turnieju mistrzostw Europy U-19. Decydującą bramkę zdobył Wiktor Matyjewicz, wychowanek Unii Tarnów W Krakowie i Rącznej zakończył się turniej eliminacyjny do finałów mistrzostw Europy U-19. Reprezentacja Polski w ostatnim meczu zremisowała z Serbią 2:2 i wobec remisu w spotkaniu Łotwa – Izrael 1:1 wywalczyła awans. Decydującego gola zdobył tuż przed końcem spotkania w ośrodku Cracovii Wiktor Matyjewicz, były piłkarz Unii Tarnów, który obecnie występuje w zespole młodzieżowym Hellas Werona.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 69. German opuszcza Cayetaę. Streszczenie odcinka [14.04.2023] German jest pewny swojej decyzji i odchodzi od Cayetany. Kobieta jest załamana. Nie może poradzić sobie z myślą, że zostanie sama. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 68. Próba ratowania honoru. Streszczenie odcinka [13.04.2023] Cayetana czuje, że jej zachowanie i intrygi mogą zaszkodzić jej wizerunkowi. Postanawia nieco okłamać bliskich, aby ratować swój honor. Co im powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Nowy dom dla hipopotamów gotowy! W zoo w Krakowie trwają też inne inwestycje Zbudowano i otwarto nowy pawilon dla hipopotamów w krakowskim zoo. Będzie to dom dla Romka i Tayi. W budowie w zoo jest też nowe pomieszczenie dla małp oraz lepsza, nowocześniejsza ptaszarnia.

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 28.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Sernik. Tradycyjny, puszysty, bez pieczenia. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na pyszne serniki. Serniki są jednym z ulubionych wypieków. Ich sekretem jest ponadczasowy smak i łatwy sposób przygotowania. Zobaczcie TOP 10 przepisów na pyszne serniki naszych Czytelników. Sernik tradycyjny, sernik puszysty, sernik na kruchym spodzie, sernik „babciny”… Co kto lubi! Kliknijcie w galerie i wybierzcie idealny sernik dla siebie.

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku wzbogacą się w 2023 roku? Przeczytaj horoskop! 28.03.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix! 📢 Przebudują drogi pod Krakowem. Duże dotacje dla sześciu gmin i powiatu krakowskiego Prawie 16 mln zł otrzymały samorządy w powiecie krakowskim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. To pieniądze przyznane dla sześciu gmin i powiatu. We wtorek, 28 marca umowy potwierdzające to dofinansowanie podpisali Łukasz Kmita, wojewoda małopolski z władzami samorządów.

📢 Bubble bob to idealna krótka fryzura dla kobiet w każdym wieku. To cięcie sprawi, że twoje włosy zyskają na objętości Krótkie fryzury damskie są modne i wygodne. Zobacz, jak wygląda bubble bob. Zaletą tego uczesania jest to, że podniesie włosy u nasady i doda im objętości. To cięcie będzie hitem, bo jest kolejną odsłoną kultowego boba. Zobacz, jak wygląda i komu będzie pasować. 📢 Kraków sprzedaje mieszkania w centrum miasta i w Nowej Hucie. Najmniejszy lokal to niecałe 19 mkw. w piwnicy. Na przetarg trafiły też garaże Krakowski magistrat w kolejnych przetargach szuka chętnych na zakup siedmiu należących do gminy mieszkań. Przetargi odbędą się w kwietniu i w maju. Można zdecydować się na centrum miasta albo wybrać któryś z lokali w Nowej Hucie. Najmniejsze oferowane przez miasto mieszkanie, przy ul. Przemyskiej 2, ma niecałe 19 metrów kwadratowych. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z wc, a położone jest... w piwnicy. Jego licytacja zacznie się od 200 tys. złotych.

📢 Oczy bolały, ale Santos Subitos. MEMY po meczu Polska - Albania. Świderski bohaterem, a gdzie Lewandowski? Polska - Albania. Na Stadionie Narodowym dach był zasunięty, nic nie stało na przeszkodzie, żeby reprezentacja Polski poprawiła swoje notowania w oczach kibiców - po antyfutbolu pokazanym na mundialu w Katarze, po aferze z premiami, no i po kompromitującym meczu z Czechami trzy dni wcześniej. Oczywiście tych historii i tak nigdy nie zapomnimy, także dlatego, że dzięki nim powstały MEMY. A humory polskim kibicom poprawił Karol Świderski, strzelając jedyną bramkę w meczu Polska - Albania. 📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. TOP 20 wg portalu "Znany Lekarz". Ich polecają pacjenci 28.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl.

📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

📢 Wielki powrót zimy do Małopolski! Jaka będzie pogoda przez najbliższe dni? Wielki powrót zimy! W nocy z poniedziałku na wtorek w całej Małopolsce prognozowano spadek temperatury powietrza poniżej zera - temperatura minimalna w nocy wyniosła nawet do -8 stopni Celsjusza. IMGW wydało także ostrzeżenia dla całego województwa przed opadami śniegu silnym wiatrem i przymrozkami. Obowiązują one do wtorku, 28 marca, do godziny 17. Czy jest jakaś szansa na poprawę pogody? A jeśli tak to kiedy? Sprawdziliśmy. Wieści nie są optymistyczne.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Potrawy z ryżem. TOP 10 dań z ryżem naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na dania z ryżem. Sałatki, gołąbki, risotto… Z ryżu można przygotować wiele smacznych i niebanalnych potraw. Zobaczcie TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pyszne i sprawdzone dania z ryżem.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Ważne zmiany w ruchu pod Krakowem. Uruchomią wiadukt przy budowie północnej obwodnicy Krakowa Dwie ważne zmiany w ruchu na drogach powiatu krakowskiego wprowadzone od poniedziałku, 27 marca 2023 r. Jedna dotyczy Węgrzc w gminie Zielonki, gdzie trwają prace przy budowie północnej obwodnicy Krakowa. Tam zostanie uruchomiony nowy wiadukt. 📢 Dworki, wille i rezydencje na sprzedaż w Małopolsce! Zobacz zdjęcia i ceny A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub luksusowej rezydencji? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Tak powstaje kolejna imponująca ścieżka w koronach drzew w Małopolsce! Ciężkowice stają się turystycznym centrum Każda wizyta w Ciężkowicach udowadnia, że władze tej gminy mają wizje i ją realizują. W lesie przy ulicy Partyzantów na wielkich betonowych stopach, z których wyrastają betonowe słupy, powstaje ścieżka w koronach drzew. Prace są już bardzo zaawansowane i na wielu fragmentach położono już deskowaną nawierzchnię. 📢 Paznokcie jak pisanki! Pomysły na paznokcie WIELNANOCNE 2023. Kolorowe wzorki i inspiracje 28.03.2023 Szukasz ciekawej stylizacji paznokci hybrydowych na Święta Wielkanocne 2023? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Kolorowo i z odrobiną szaleństwa, taki manicure na pewno zapadnie w pamięć i dopełni świąteczną stylizację. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się!

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Paraliż na drogach w Małopolsce. Autostrada A4 i zakopianka w śniegu. Potężne korki Sypnęło śniegiem przez chwilę i sparaliżowało ruch na A4 w rejonie Krakowa. Korek sięga od wysokości zakopianki aż po Balice i dalej w kierunku Katowic. A do tego dochodzi korek na zakopiance w kierunku Krakowa, który zaczyna się już przy stacji BP w Głogoczowie... korek spowodowany jest zwężeniem jezdni w Gaju i złymi warunkami jazdy. 📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce 28.03.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Będzie waloryzacja 500 plus? Minister finansów rozwiewa wątpliwości. Dyskusja o waloryzacji 500 plus i 15. emeryturze co jakiś czas wraca Wysokość świadczenia „Rodzina 500 plus” od początku programu utrzymywane jest na tym samym poziomie. Trudno się zatem dziwić, że co jakiś czas wraca dyskusja o potrzebie waloryzacji dodatku dla rodzin. Czy jest zatem szansa, że w najbliższej przyszłości coś się zmieni? Minister finansów Magdalena Raczkowska na łamach „Business Insider Polska” wyjaśniła, czy w jej resorcie prowadzone są prace nad waloryzacją świadczenia. Raczkowska pytana była także o temat ważny dla wszystkich emerytów, a dokładniej o to, czy w rządzie rozmawia się o ewentualnym wprowadzeniu 15. emerytur.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 28.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny! Archiwalne zdjęcia 28.03.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Zaproś wiosnę do stołu! Modne dekoracje nie tylko na Wielkanoc 28.03.2023 Z niecierpliwością czekamy na wiosnę. Zanim faktycznie nadejdzie, możemy sami stworzyć wiosenne klimaty. Kolorowe dekoracje domu potrafią stworzyć radosny nastrój, odpowiedni dla nadchodzących Świąt Wielkanocnych. 📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu. 📢 Horoskop dzienny na 29 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 29 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 PRZYSIĘGA odc. 837. Narin i Kemal opuszczają Turcję. Streszczenie odcinka [28.03.23] Beyhan jest wściekła na Savasa, ponieważ zataił przed nią - jej zdaniem - ważny fakt. Tymczasem Narin i Kemal wyjeżdżają z Turcji. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 837. odcinka "Przysięgi". 📢 PRZYSIĘGA odc. 838. OSTATNI ODCINEK: Beyhan chce zabić Gulperi. Streszczenie odcinka [29.03.23] Beyhan jest żądna zemsty. Chce zabić Gulperi i wszystkich jej bliskich. Tymczasem Munevver bierze ślub, a Narin zaczyna rodzić. Czy doczeka się zdrowych dzieci? Co jeszcze wydarzy się w ostatnim odcinku "Przysięgi"? Przeczytaj poniższe streszczenie 838. odcinka! 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 28.03.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Kraków. 100-metrowy tunel samochodowy wzdłuż ulicy Opolskiej coraz bliżej ukończenia Trwa budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. W ramach inwestycji powstaje m.in. tunel samochodowy wzdłuż ul. Opolskiej. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postępy prac na tym odcinku. 📢 Kibolskie gangi wracają na ulice Krakowa. "Młode pokolenie dochodzi do głosu". W ciągu kilku ostatnich dni doszło do dwóch ataków Ostatnio w Krakowie doszło do dwóch ataków na młodych mężczyzn, związanych ze światkiem pseudokibiców. W ruch poszły ostre narzędzia, w tym maczeta. Z kolei pięć miesięcy temu, w wyniku wewnętrznych walk między kibolami Cracovii, padły strzały w Zabierzowie. Zajmujący się w przeszłości zwalczaniem takiej przestępczości policjanci twierdzą, że w najbliższym czasie porachunków na ulicach może być więcej. Członkowie rozbitych w ostatnich latach przez policję dużych grup kiboli odbudowują swoje struktury, ale muszą się ścierać z młodymi pseudokibicami, chcącymi przejąć rynek. Stąd ostatnie napady.

📢 Tak wygląda areszt śledczy dla kobiet w Tarnowie. To drugie takie miejsce odosobnienia w Małopolsce. Byliśmy w środku. Zdjęcia Przy Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach uruchomiono oddział aresztu śledczego dla kobiet. To drugie tego typu miejsce w Małopolsce, gdzie kierowane są przez sądy podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw w związku z toczącymi się postępowaniami karnymi. 📢 Budowa zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Oto postępy prac na DK 47. Rozmach robi wrażenie. Nowe zdjęcia Prace przy budowie nowego zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ idą pełna parą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała najnowsze zdjęcia z lotu ptaka. Zobaczcie jak pną się w góry wiadukty i węzły drogowe. Nowa trasa coraz bliżej.

📢 Zamyka się "ring" wokół Krakowa. Intensywne prace na budowie północnej obwodnicy i trasy S7 w kierunku stolicy. Nowe zdjęcia Trwają prace na budowach dróg ekspresowych S7 Widoma - Kraków i S52 Modlnica - Kraków Mistrzejowice. Po ukończeniu tych inwestycji Kraków będzie miał pełną obwodnicę drogową (tzw. ring). Obie trasy mają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W poniedziałek plac budowy wizytował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

📢 Polska - Albania 1:0. Oceniamy Biało-Czerwonych. Słaby Lewandowski W poniedziałek reprezentacja Polski wróciła na właściwy tor podczas eliminacji mistrzostw Europy 2024. Po blamażu w Pradze, zespół Fernando Santosa pokonał na PGE Narodowym Albanię 1:0 po golu Karola Świderskiego. Gola nie strzelił kapitan drużyny Robert Lewandowski. Jak zagrali Biało-Czerwoni pod wodzą nowego selekcjonera? Kliknij przycisk "Zobacz galerię" i sprawdźcie sami. 📢 Przystanek Grzegórzki w ogniu krytyki. Blacha i beton w zabytkowym centrum Krakowa. Są też inne zarzuty. Gdzie ruchome schody? Zdjęcia Coraz bliżej ukończenia jest budowa przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. Inwestycja budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Komentują, że spodziewali się obiektu, który będzie się wyróżniał architekturą, stanie się współczesnym symbolem centrum Krakowa lub przynajmniej bezboleśnie wtopi się tkankę zabytkowego centrum, a widzą blaszane ściany i coraz więcej betonu. Przyszli pasażerowie wypominają też brak ruchomych schodów, zwracając uwagę, że perony są na wysokości drugiego piętra. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda przystanek Kraków Grzegórzki. Oceńcie sami, czy to obiekt na miarę stolicy Małopolski.

📢 Kraków. Targi łowiectwa pod lupą obrońców zwierząt. Apel do marszałka województwa i prezydenta Krakowa o cofnięcie patronatu nad imprezą Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ) stanowczo zareagowało w poniedziałek (27 marca) na wiadomość o tym, że marszałek województwa małopolskiego oraz prezydent Krakowa objęli patronatem honorowym Targi Łowiectwa Hunt Expo, które będą trwały w Krakowie od 14 do 16 kwietnia. Obrońcy zwierząt wystąpili z apelem o rezygnację z patronowania tej imprezie.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 27.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wypadek pod Krakowem. Dachowanie samochodu osobowego. Byli poszkodowani W Nowej Górze w gminie Krzeszowice doszło do wypadku w poniedziałek, 27 marca 2023 r. Przed godziną 13 na ul. Krakowskiej dachował samochód osobowy. Byli poszkodowani i duże utrudnienia, droga została zablokowana. 📢 Proszowice. Nie było chętnych na dzierżawę Oddziału Ginekologii W poniedziałek (27 marca) miało dojść do otwarcia ofert w drugim przetargu na dzierżawę pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków proszowickiego szpitala. Otwierać jednak nie było czego. Żaden podmiot nie złożył swojej oferty. Postępowanie zostało unieważnione. 📢 GIS wycofuje popcorn ze sklepów. Został przekroczony dopuszczalny poziom aflatoksyn. Jeśli go masz w domu, nie jedz go W partii popcornu został przekroczony najwyższy dopuszczalny poziom aflatoksyn – ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Osoby, które kupiły ten produkt, nie powinny go jeść. Sprawdź, które partie zostały wycofane ze sprzedaży. Czym są aflatoksyny i dlaczego mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka?

📢 Kiermasz wielkanocny pod Krakowem. Seniorzy przygotowali dziergane ozdoby i wystawili na sprzedaż Wyplatane z nici i sznurków koszyczki oraz chlebaki, dziergane serwetki, robione na szydełku kwiatki i kolorowe jajka - to tylko niektóre ozdoby wielkanocne przygotowane przez seniorów z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Wystawili je podczas kiermaszu świątecznego w Klubie Senior+ w Koźlicy.

📢 PLATINUM 7. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Koncert Mikołaja „Miko” Marczyka na cztery koła i 10 odcinków specjalnych! Mikołaj „Miko” Marczyk i Szymon Gospodarczyk, eksportowa załoga ORLEN Team, podczas PLATINUM 7. Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza nie oddała rywalom ani jednego odcinka specjalnego. 24 i 25 marca, jak przystało na mistrzów Polski, na oesach wytyczonych w Węgrzcach Wielkich, Brzegach i Wieliczce popisali się rajdową maestrią. Jechali szybko, pewnie, precyzyjnie, a przy tym bez nadmiernego ryzyka. Nic więc dziwnego, że z Wieliczki wywieźli nie tylko puchar za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale także m.in. Puchar Burmistrza oraz Puchar Solnego Miasta.

📢 Kraków szykuje się do otwarcia Zakrzówka. Tak ma funkcjonować nowe kąpielisko. Na baseny wejdzie ograniczona liczba osób ZDJĘCIA Park Zakrzówek wraz z basenami ma być dostępny od rozpoczęcia tegorocznego sezonu kąpielowego, czyli od czerwca. Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, w rozmowie z Krakow.pl wyjaśnił jak będzie funkcjonować nowe miejskie kąpielisko. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentuje się Park Zakrzówek z basenami. 📢 Będą zmiany w rozkładzie linii autobusowej Myślenice-Kraków Rozkład jazdy linii autobusowej Myślenice-Kraków od soboty (1 kwietnia) zmieni się. Liczba połączeń zostanie zwiększona. Dodatkowe połączenia pojawią się w godzinach wieczornych z Krakowa. Zmodyfikowane zostaną też godziny odjazdów autobusów. Operatorem obsługującym linię A1 pozostają nadal Koleje Małopolskie. 📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel, debiutant Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadła) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, teraz czas na fazę półfinał. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele.

📢 Proszowice. Zamieszanie z zamknięciem skrzyżowania. Dlaczego nie kładą kostki? Z zaplanowanego na drugą połowę ubiegłego tygodnia układania kostki na skrzyżowaniu ulic Reja i 3 Maja w Proszowicach nic nie wyszło. Cała operacja musiała zostać przesunięta o tydzień. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Zobaczcie perełki wśród fuszerek [27.03.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 57. Sprytna gra Cayetany. Streszczenie odcinka [28.03.2023] Celia w końcu odkrywa, co stoi za zachowaniem Cayetany. Postanawia wyjaśnić z nią tę kwestię. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 57. odcinka "Akacjowej 38".

📢 PRZYSIĘGA odc. 833, 834, 835. Bekir mówi Gulperi o wyjeździe. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Przysięga" 27.03.23 Gulperi nie potrafi powiedzieć ojcu, że nie chce wyjeżdżać. Hasan zauważa jej niepokój. Savas przygotowuje dom dla Gulperi i Bekira. Beyhan podsłuchuje prowadzoną przez niego rozmowę. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga"? Sprawdź. 📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę. 📢 Przebój Wolbrom pokonał Proszowiankę i jest wiceliderem W meczu pierwszej wiosennej kolejki krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka przegrała na własnym boisku z Przebojem Wolbrom 0:1. Jedyną bramkę meczu zdobył w 33 minucie Krystian Pałka.

📢 Niebezpieczna sytuacja na al. 29 Listopada w Krakowie. Konie zaprzęgnięte do dorożki wpadły w popłoch Wbrew temu, że obecność koni w Krakowie to norma i zwierzęta są przyzwyczajone do ruchu ulicznego i samochodów, 24 marca na al. 29 Listopada doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dwa konie zaprzęgnięte do dorożki w pewnym momencie wpadły w popłoch. Woźnica bezskutecznie próbował je opanować. Zwierzęta zerwały się i pociągnęły za sobą dorożkę wprost na niżej osadzony, remontowy pas drogowy. Na nagraniu doskonale widać, że tylko cudem udało się uniknąć by dorożka nie przewróciła się na bok.

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą miały wspaniały rok 2023. WIELKI HOROSKOP dla każdego znaku zodiaku na nowy rok. Zobacz, co Cię czeka 26.03.2023 Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2023 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2023 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2023 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

📢 Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [26.03] Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc.

📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA 26.03.2023 Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 AKACJOWA 38 odc. 54, 55, 56, 57. Manuela odnajduje Saura. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38" 25.03.23 Celia domyśla się, że Cayetana dzięki koneksjom niszczy karierę Felipe. Prosi Cayetanę, żeby zaprzestała tych działań. Manuela odnajduje Saura. Stara się wzbudzić jego sympatię. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 28".

📢 Bieg Tropem Wilczym w Miechowie. „Rączy Koń” najszybszy na wilczym szlaku. Zobacz zdjęcia uczestników 26.03.2023 Około dwustu zawodników wystartowało w sobotnim biegu Tropem Wilczym, którego trasa została poprowadzona po terenie miechowskiego parku miejskiego. Najlepiej wytrenowani rywalizowali na dystansie pięciu kilometrów. Pozostali przebiegli lub przemaszerowali dystans-minimum, czyli dwa parkowe okrążenia. 📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach! 📢 Nie uwierzysz, jak wyglądało Zakopane i Krupówki przed 100 laty. I ten widok z Gubałówki... 25.03.2023 Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Tak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku, o czym zaświadczają wykonane wtedy fotografie. Ma je w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór. Jednym z autorów zdjęć jest Walery Eljasz-Radzikowski, malarz, który był też wielkim miłośnikiem i popularyzatorem Tatr, współzałożycielem Towarzystwa Tatrzańskiego, wytyczał szlaki i organizował przewodnictwo oraz jako pierwszy letnik, nie-góral, wybudował sobie dom przy Krupówkach.

