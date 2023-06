Prasówka 5.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „40-lecie Parafii Św. Brata Alberta w Krakowie. Dla parafian zagrała Golec uOrkiestra”?

Prasówka 5.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 40-lecie Parafii Św. Brata Alberta w Krakowie. Dla parafian zagrała Golec uOrkiestra W weekend, 3-4 czerwca, w krakowskich Czyżynach odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Swoje 40-lecie obchodziła Parafia Św. Brata Alberta, zrzeszająca tysiące krakowian. Z tej okazji, przy kościele parafialnym na os. Dywizjonu 3030 odbyły się uroczystości dla parafian, na cześć patrona zwane "Albertiadą", upamiętniające to wyjątkowe wydarzenie!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.06.23

📢 Garbarnia Kraków. Kibice na pożegnalnym - z II ligą - meczu „Brązowych". Zobaczcie zdjęcia Około 250 kibiców zjawiło się na niedzielnym meczu 34., ostatniej kolejki II ligi piłkarskiej Garbarnia Kraków - Górnik Polkowice (3:1). Dla "Brązowych" był to pożegnalny występ w II lidze. Chcesz zobaczyć, jak wyglądały trybuny stadionu przy ul. Rydlówka? Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

Prasówka 5.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem - zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Motoryzacyjne perełki zjechały do Krakowa na Festiwal Mechanika. Było co oglądać! Blisko 160 aut przyjechało do Krakowa na tradycyjny już Festiwal Mechanika organizowany przez studentów Politechniki Krakowskiej. Były auta sportowe, tuningowane i zabytkowe - amatorzy motoryzacyjnych niezwykłości mieli na czym zawiesić oko. A oglądanie aut to niejedyna atrakcja festiwalu. 📢 Kłęby czarnego dymu nad Nową Hutą. Trwa akcja gaśnicza Kłęby czarnego dymu unoszące się nad Nową Hutą w niedzielę ok. godz. 19.00 to płonące przy ul. Ujastek śmieci. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [5.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [5.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach. 📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto [5.06.2023] Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS.

📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [5.06.2023 r.] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Wieczysta Kraków pozbawiona nadziei na awans. Rywal jest już jedną nogą w II lidze! Wieczysta Kraków dwie kolejki przed końcem sezonu III ligi (gr. IV) szanse na awans ma już znikome. Wprawdzie krakowianie wygrali w ten weekend swój mecz z Czarnymi Połaniec (3:0), ale prowadząca w tabeli Stal Stalowa Wola też odniosła zwycięstwo, i to jeszcze bardziej efektowne - w niedzielę 4 czerwca nad Orlętami Radzyń Podlaski 5:0 - i utrzymała 4-punktową przewagę w tabeli. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 5 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 5 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Pasjonaci to sól tej ziemi. Festiwal Ludzi Pozytywnie Zakręconych przyciągnął do Wieliczki tysiące gości Miłośnicy zabytkowych aut i ciągników, kolekcjonerzy, twórcy miniaturowych figurek - to tylko kilku z około 80 pasjonatów, z którymi można było spotkać się z niedzielę 4 czerwca w Solnym Mieście w Wieliczce. Słoneczna pogoda przyciągnęła tłumy mieszkańców Krakowa, Wieliczki i okolicznych miejscowości. Zobaczcie, jak Solne Miasto zamieniło się w zagłębie pasjonatów!

📢 Dwa wypadki na drodze krajowej pod Krakowem. Zderzenie samochodów i motocykla. Zablokowany przejazd W niedziele, 4 czerwca na drodze krajowej nr 94 w Jerzmanowicach zdarzyły się dwa wypadki, niemal jednocześnie. Cała droga została zablokowana. Były bardzo duże utrudnienia. W jednym wypadku zderzyły się dwa samochody osobowe, w drugim pojazd osobowy z motocyklem. Są osoby poszkodowane.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Pasiasty Dzień Dziecka - tłumy kibiców i dobra zabawa Kilka tysięcy ludzi - dzieci i ich rodziców zjawiło się dzisiaj na stadionie Cracovii przy ul. Kałuży. Powód był jasny - Dzień Dziecka. Tak jak w latach ubiegłych - MKS Cracovia SSA i Stowarzyszenie Cracovia To My zorganizowało Pasiasty Dzień Dziecka. Impreza nie była limitowana, weszli wszyscy chętni, oczywiście za darmo.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Marsz 4 czerwca nie tylko w Warszawie. Ulicami Krakowa także przeszedł Marsz Wolności 4 czerwca ulicami Warszawy przeszedł marsz organizowany przez Donalda Tuska. W 34. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych Marsz Wolności przeszedł także ulicami Krakowa. Krakowianie z flagami Polski i Unii Europejskiej oraz transparentami wyrażającymi niezadowolenie z rządów PiS przemaszerowali spod pomnika Adama Mickiewicza na plac Szczepański. 📢 Wielka Parada Smoków, wielka feta nie tylko dla najmłodszych Trzydzieści smoków przemaszerowało w niedzielę szlakiem królewskim z ul. Grodzkiej na Rynek Główny. Wielkiej smoczej fecie towarzyszyły tumy krakowian.

📢 Tak wygląda w nowym domu Kasi Cichopek. Tak wspólnie z Maciejem Kurzajewskim urządzają lokum Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie schodzą z pierwszych stron gazet. Od dawna mówi się o ich ślubie, a także wspólnym mieszkaniu. Nie jest tajemnicą, że para właśnie urządza dom oraz planuje wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Przez centrum Warszawy ruszył marsz 4 czerwca. Na czele politycy PO i Lech Wałęsa Dwa kwadranse po godz. 12.00 w centrum Warszawy ruszył marsz zorganizowany z inicjatywy szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Miał się odbywać pod hasłem tolerancji, choć niektórzy politycy opozycji, artyści i dziennikarze używali agresywnego języka, by zachęcić jak najwięcej osób do udziału. Oficjalnie zakończył się ok. godz. 16.00. 📢 Miechów. Do jesieni zostanie przebudowana ulica Janów Górny Rozpoczyna się przebudowa ulicy Janów Górny w Miechowie. Prace obejmą remont zniszczonej kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego.

📢 Głogoczów. Był trawnik. Jest nowy plac zabaw, boisko, siłownia i coś jeszcze Przy Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie powstał nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Tworzą go wielofunkcyjne boisko sportowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i miasteczko komunikacyjne. Otwarcie kompleksu odbyło się w sobotę (3 czerwca) w niespełna 13 miesięcy od podpisania umowy w wykonawcą tej inwestycji. Już wtedy dyrektor ZPO w Głogoczowie Marzena Pietrzak mówiła o tym, jak bardzo wyczekiwana to inwestycja. 📢 Wypadek pod Krakowem. Na drodze wojewódzkiej nr 774 został potrącony pieszy W Cholerzynie na granicy z Kryspinowem w gminie Liszki doszło do wypadku. W sobotę, 3 czerwca - późnym wieczorem po godz. 22. samochód osobowy potrącił pieszego. Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zajął się poszkodowanym. 📢 Wyniki XTB KSW 83: walki Chalidow - Askham, Szpilka - Pudzianowski na Stadionie Narodowym Gala XTB KSW 83 odbyła się 3.06.2023 r. (sobota) w Warszawie. Jakie były wyniki? Głównym pojedynkiem było starcie Mamed Chalidow - Scott Askham. Kibiców MMA elektryzowała także walka: Artur Szpilka - Mariusz Pudzianowski. Sprawdź, który wygrał podczas gali na Stadionie Narodowym.

📢 Za miesiąc uroczyste otwarcie. Tak dziś wygląda park przy Karmelickiej 2 lipca, w stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej, nastąpi uroczyste otwarcie parku przy ul. Karmelickiej, który będzie nosił imię krakowskiej noblistki. Sprawdziliśmy, jak park wygląda na miesiąc przed otwarciem. 📢 Po raz pierwszy ulicami miasta przejechał Krakowski Nocny Przejazd Rowerowy Amatorzy dwóch kółek po raz pierwszy spotkali się na wspólny przejazd ulicami miasta nocą. W piątkowy wieczór spod Muzeum Narodowego wyruszył Krakowski Nocny Przejazd Rowerowy.

📢 Kraków. Na Rynku Głównym odbyła się intronizacja króla kurkowego 3 czerwca, w samo południe na Rynku Głównym odbyła się uroczysta intronizacji króla kurkowego - jedna z najstarszych krakowskich tradycji. Nowy król, którym został Reginald Sas Jaworski, odebrał symbol władzy - srebrnego kura. Marszałkami zostali Krzysztof Kosek i Tomasz Cichoń.

📢 Trzy mieszkania w Krakowie: w Podgórzu i Nowej Hucie. Trzeba mieć minimum 260 tys. zł. Miasto szuka chętnych 29 czerwca odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż należących do gminy mieszkań i działek. Jedna z oferowanych nieruchomości to 13 arów terenu w Bieżanowie i stojący na nim ponadstuletni dom. Lokale mieszkalne czekają na nowych właścicieli w Podgórzu oraz na os. Piastów w Nowej Hucie. Najtańsze z nich ma cenę wywoławczą prawie 261 tys. złotych. 📢 Dziedzictwo odc. 47. Yaman poprzysięga zemstę. Streszczenie odcinka [12.06.23] Ali wciąż ma wyrzuty sumienia i postanawia poślubić Begum. Kobieta sprytnie nim manipuluje. Tymczasem Yaman chce się zemścić. Na kim? Przeczytaj streszczenie 47. odcinka "Dziedzictwa". 📢 HOROSKOP DZIENNY na 4 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci ta niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 4 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 106. Skandal na całą dzielnicę. Streszczenie odcinka [06.06.2023] Consuelo po raz kolejny wywołuje skandal. Tym razem mówią o tym dosłownie wszyscy. Co zrobiła? Z kolei w kawiarni dochodzi do tragedii. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 106. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Boże Ciało 2023. Czy w samo święto oraz w piątek po Bożym Ciele możemy jeść mięso? Odpowiedź nie jest jednoznaczna Boże Ciało to jedno z najważniejszych świat w Kościele katolickim, które wypada już w 8 czerwca. Wielu wiernych zastanawia się, czy tego dnia można spożywać mięso. To samo pytanie dotyczy najbliższego piątku. Czy w związku z długim weekendem katolicy mogą liczyć na dyspensę? 📢 Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT WIOSNY 2023. Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe 4.06.2023 Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic to jeden z hitów 2023 roku. Fanki minimalizmu będą zachwycone! Na czym polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie!

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 4.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 4.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Zakazany owoc odc. 231. Do kogo zaleca się Kerim? Streszczenie odcinka [05.06.23] Asuman dowiaduje się, że Kerim widział się z Yildiz. Tymczasem na jaw wychodzą zaskakujące fakty. Co się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 231. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Smoki, fajerwerki, kurtyny wodne i lasery nad Wisłą. Co tam się działo! Ogromne, barwne, fruwające, pływające na barkach - smoki tej nocy królowały w Krakowie, a wszystko za sprawą Teatru Groteska i powołanej przed 22. laty Wielkiej Paradzie Smoków. Zanim smoki przeparadują przez miasto, w sobotni wieczór krakowianie mogli oglądać je w niezwykłej pirotechnicznej oprawie. Tej nocy wszyscy stajemy się dziećmi, szeroko otwierając oczy na dziwa na niebie. 📢 Co łączy Lizbonę, Wilno i Kraków? To najlepsze miasta na city break Według ankiety portalu Post Office Travel Money, który od szesnastu lat porównuje koszty krótkich wypadów do miast w całej Europie, badając stosunek jakości oferty do ceny, najlepszymi miastami na city break są Lizbona, Wilno i Kraków. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Górnikiem w Łęcznej Efektownym zwycięstwem 3:0 z Górnikiem Łęczna zakończyła Wisła Kraków sezon zasadniczy. I nie było to zwycięstwo, które dawałoby krakowianom jedynie satysfakcję. Nic z tych rzeczy, ta wygrana ma bardzo konkretny wymiar. I jest dowodem na to, że zawsze warto grać po prostu do końca, bo nigdy nie wiadomo, co futbolowe życie może przynieść. Prezentujemy wnioski po meczu Górnik Łęczna - Wisła Kraków.

📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin.

📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Pierwszy turniej przyniósł wygraną Bartosza Zmarzlika. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

📢 Puszcza Niepołomice. Kibice na meczu z Chrobrym. "Stokrotne dzięki za sezon stulecia". Zdjęcia Puszcza Niepołomice - Chrobry Głogów. Zanim zaczął się ten mecz, grupa kibiców prowadząca doping zasłoniła swój sektor dużym banerem, na którym napisali: "Stokrotne dzięki za sezon stulecia". Potem przez cały mecz piłkarze Puszczy musieli słyszeć i czuć wsparcie z trybun. Gol dla "Żubrów" - mimo wielu ku temu okazji - nie padł, mało tego, gospodarze w końcówce bramkę stracili i przegrali 0:1. Po ostatnim gwizdku usłyszeli od kibiców podziękowania za najlepszy sezon w historii klubu i słowa wsparcia przed nadchodzącym barażem o awans do ekstraklasy.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz w Łęcznej Wisła Kraków rozegrała bardzo dobre spotkanie w Łęcznej i pokonała pewnie Górnika 3:0. To tym bardziej cenne, że krakowianie zagrali w zmienionym ustawieniu. Wypaliło i dzięki temu „Biała Gwiazda” nie tylko wygrała mecz, ale jeszcze przeskoczyła Puszczę w tabeli. Oceny za ten mecz muszą być wysokie. 📢 Noc Tańca w Nowej Hucie. Takie ewolucje to prawdziwa sztuka! Plac przed Nowohuckim Centrum Kultury od wczesnego popołudnia w sobotę zamienił się w parkiet krakowskiej Nocy Tańca. Swoje umiejętności prezentowali tu zarówno profesjonaliści, jaki początkujący tancerze. Był hip-hop, występy dziecięcej grupy tanecznej i Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta, bo taniec niejedno ma imię. My podpatrywaliśmy ewolucje Grupa Break Dance, zazdroszcząc umiejętności. Zobaczcie, co tam się działo!

📢 Wisła Kraków otwiera trybuny na mecz z Puszczą Niepołomice dla 23 tysięcy widzów! Wisła Kraków we wtorek 6 czerwca o godz. 18 zagra w półfinale baraży z Puszczą Niepołomice. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Reymonta, a dzięki staraniom krakowskiego klubu trybuny na to spotkanie otwarte zostaną dla 23 tysięcy widzów! Sprzedaż biletów już ruszyła.

📢 Nowa Huta świętuje. Ulicami dzielnicy przeszedł barwny korowód nowohucki Korowód Nowohucki to wydarzenie, mające przypominać o osobach, bez których Nowa Huta nie byłaby tym, czym jest. Bohaterkami korowodu, który przeszedł ulicami dzielnicy były kobiety Nowej Huty: architektki i kelnerki, matki i murarki, aktorki i pisarki. 📢 Oni zmieniają polską modę! Niezwykły pokaz mody w Krakowie. Młodzi projektanci w akcji Kraków zmienił się w stolicę mody! Właśnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie prezentujące kreatywną modę: pokaz Hi!Fashion. Mogliśmy podziwiać projekty zdolnych artystów ze Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Niesamowite kreacje zachwyciły publiczność, ale Hi!Fashion 2023 to wydarzenie nie tylko dla pasjonatów mody!

📢 Wieże widokowe w Gorcach. Lubań, Gorc, Magurki. Jak tam dotrzeć? SZLAKI, ZDJĘCIA Wieże widokowe w Gorcach. Gorc, Lubań, Magurki - na tych szczytach stoją wieże, z których podziwiać możemy Małopolskę, dużą część małopolskich gór: Tatry, Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, no i oczywiście same Gorce. Wszystko to odsłania się przed nami, gdy wyjdziemy ponad korony drzew. Zapraszamy do GALERII. 📢 Baza Lubogoszcz ma już 100 lat. 4 czerwca zaprasza na swój piękny jubileusz. To jedyne takie miejsce w Beskidzie Wyspowym! Kto i dlaczego wybudował bazę na Lubogoszczu? W jaki sposób wyrabia się świece z plastra pszczelego? Czy sowy są naprawdę mądre? Jak powstają zagórzańskie sery? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się 4 czerwca podczas obchodów 100-lecia istnienia Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz”. Uroczystościom w kultowym ośrodku Beskidu Wyspowego towarzyszyć będą koncerty, warsztaty taneczne „Pieca zadym nie troncojcie”, a także gry i zabawy, oczywiście również dla najmłodszych piechurów.

📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Prywatna siłownia i pokój gamingowy dziennikarza. Zajrzyj do wyjątkowego domu Marcina Prokopa w stolicy Marcin Prokop to bardzo znany i lubiany prezenter telewizyjny. Prowadzi m.in. w duecie z Dorotą Wellman poranny program „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do domu dziennikarza na warszawskiej Pradze, w którym mieszka wraz z rodziną. Nie zabrakło w nim miejsca na pokój do grania, stosy książek i siłownię. Zobacz, jak na co dzień żyje Marcin Prokop. 📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj w I lidze.

📢 Zakrzówek w Krakowie. W końcu legalne plażowanie i otwarte kąpielisko. Ale trzeba uważać! Zakrzówek został udostępniony dla plażowiczów i miłośników kąpieli 1 czerwca. Ale to w weekend przechodzi najważniejszą próbę - w wolne dni zjawili się tam krakowianie i turyści. Urzędnicy podawali, że kąpielisko jest przeznaczone dla około 600 osób, ale czy tylko tylu będzie chętnych? Trudno to przewidzieć. Czas pokaże. Dostępny jest też Park Zakrzówek, eko centrum, pojawiły się również punkty gastronomiczne. Ceny mogą zaskakiwać, ale cóż, ciągle mamy wysoką inflację. 📢 Dachowanie samochodu pod Krakowem. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala Około południa w sobotę, 3 czerwca w Sieciechowicach w gminie Iwanowice miał miejsce wypadek. Na ul. Krakowskiej z drogi wypadł samochód osobowy. Dachował wpadł na tereny poza pasem jezdni. Dwie osoby zostały poszkodowane. Zespół ratownictwa medycznego odtransportował je do szpitala.

📢 Kudłacze czekają na turystów i... fanów muzyki Kudłacze to jedno z najbardziej malowniczo położonych miejsc w powiecie myślenickim, ale warto się tam wybrać nie tylko dla pięknych widoków. W sobotę (3 czerwca) w schronisku PTTK na Kudłaczach zagra Maciej Czernecki. Początek koncertu o godz. 19. 📢 Rolnicy.Podlasie. Tak wyglądają wnętrza domów Gienka i Emilki, najsłynniejszych rolników w kraju. Zobacz, jak mieszkają gwiazdy Fokus TV Serial Rolnicy.Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Protestowali przeciwko wycince drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic Grupa mieszkańców w piątek (2 czerwca) protestowała przeciwko wycince drzew planowanej w związku z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Protest odbył się przy ul. Młyńskiej, w rejonie, gdzie ma być realizowana inwestycja. 📢 To jest Kobieca Twarz Małopolski 2023. Kto pojedzie do SPA, a kto może zdobyć auto? Już wiemy, kto został KOBIECĄ TWARZĄ MAŁOPOLSKI! W naszym plebiscycie w kategoriach: Córki, Matki, Kobiety Dojrzałe rywalizowało kilkadziesiąt pań, które wcześniej, w głosowaniu internetowym, wskazali Czytelnicy. Teraz spotkaliśmy się z nimi podczas Forum Kobiecości w Hotelu Galaxy w Krakowie i wybraliśmy główne laureatki tytułu Kobieca Twarz Małopolski w każdej kategorii pokoleniowej. 📢 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jakie tajemnice kryją dwory w Lusławicach i Michałowicach? Co tworzono w Łysej Górze? Święto małopolskich zabytków już po raz dwudziesty piąty zaprasza do odkrywania tajemnic, słuchania opowieści i zaglądania tam, gdzie na co dzień zajrzeć nie sposób. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego tym razem odbędą się pod hasłem „Ornament” i przez trzy weekendy czerwca (3-4, 10-11 i 17-18 czerwca) w ośmiu wyjątkowych miejscach, wraz z przewodnikami, artystami, animatorami i pasjonatami lokalnej historii zachwycimy się pięknem ornamentu, symfonią natury i artystyczną pasją.

📢 Pudzianowski - Szpilka. Kiedy walka? Gdzie obejrzeć na żywo? WYNIKI i transmisja gali XTB KSW Colosseum 2 Mariusz Pudzianowski - Artur Szpilka. Ta walka elektryzuje wszystkich fanów KSW w Polsce. Kiedy odbędzie się pojedynek Szpilki z Pudzianowskim? Gdzie można obejrzeć walkę na Stadionie Narodowym z udziałem byłego strongmana i pięściarza? Tutaj poznasz wszystkie szczegóły dotyczące starcia Szpilka - Pudzianowski. Sprawdź kartę walk, transmisję na żywo oraz wyniki online gali XTB KSW Colosseum 2.

📢 Dziedzictwo odc. 41. Romantyczna kolacja we dwoje. Streszczenie odcinka [01.06.23] Ali cieszy się sukcesem. Szef postanowił go docenić i dać nagrodę. Kiraz organizuje dla niego i Begun romantyczną kolację. Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Już teraz przeczytaj streszczenie 41. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Wielki horoskop na czerwiec 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 2.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 2.06.2023.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i bawi, ale i prowadzi życie towarzyskie, nawiązuje znajomości. Pobyt w sanatorium PRL - Zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zakazany owoc odc. 226. Powrót do firmy. Streszczenie kolejnego odcinka [29.05.23] Sahika boi się zmian, które zaprowadzi Halit po powrocie do firmy. Czy jej obawy okażą się słuszne? Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 226. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Miliony euro dla piłkarskiego klubu z Polski, który przejmie fundusz z Emiratów. Na czele projektu stoi Szwajcar Paolo Urfer Fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland (w skrócie FC Poland), zamierza w czerwcu sfinalizować przejęcie jednego z klubów w naszym kraju. Bez względu na to, na kogo postawi prezes spółki Paolo Urfer, będzie to na polskim rynku piłkarskim jedna z najważniejszych transakcji ostatnich lat. Kwota inwestycji ma wynieść od 15 do 30 milionów euro.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Miechów. Koncepcja nowej hali sportowej gotowa. Miasto zyska wyjątkowy obiekt Zakończyły się konsultacje związane z opracowaniem szczegółowej koncepcji hali sportowo-widowiskowej w Miechowie. Pozwolenie na budowę ma być gotowe w marcu przyszłego roku, ale już widać, że miasto powinno doczekać się wyjątkowego obiektu.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 1.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Te zawody niedługo znikną z rynku pracy. Zmiany w kilku branżach. 7 na 10 pracowników jest zagrożonych. „Będą musieli się przekwalifikować” Jak wynika z raportu World Economic Forum, automatyzacja może zabrać nawet 85 mln miejsc pracy. Analiza Pearson trochę łagodzi te prognozy i prognozuje, że w przyszłości zniknie 20 proc. zawodów. – Z analizy wynika, że z rynku pracy znikną m.in. pracownicy administracji i sprzedawcy, w tym głównie kasjerzy – tłumaczy nam ekspert. – W przypadku 7 na 10 zawodów wiemy, że one nie znikną, ale się znacząco zmienią – zapowiada. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji.

📢 Stary Motór w Proszowicach. Stylówa dla „milicjanta” Około stu miłośników motocykli zjechało w niedzielę do Proszowic, aby wziąć udział w tradycyjnym zlocie ”Stary Motór”. Były próby sprawnościowe, wyjazd na trasę, zwiedzanie izby pamięci, a przede wszystkim dobra zabawa i możliwość dzielenia motoryzacyjnej pasji. 📢 Racławice. Grzegorz Kosowicz „Chłopem Roku 2023” Grzegorz Kosowicz z Rybitw koło Połańca (Świętokrzyskie) został tegorocznym „Chłopem Roku”. Wybory zostały przeprowadzone tradycyjnie w podmiechowskich Racławicach po czteroletniej przerwie związanej z pandemią. 📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela.

📢 Miechów. Janina Bergander spoczęła w rodzinnym grobowcu Na cmentarzu w Miechowie została w czwartek (25 maja) pochowana Janina Bergander. Honorowa Obywatelka Miechowa, jedna z najbarwniejszych postaci miasta na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Zmarła 19 maja w tutejszym hospicjum. W lipcu skończyłaby 102 lata. 📢 Najlepsze punkty widokowe na Tatry. Oto TOP 10 miejsc, z których można podziwiać góry i tatrzański krajobraz [23.05] Najpiękniejsze punkty widokowe na Tatry to niezwykłe miejsca, w których można poczuć bliskość natury i podziwiać wspaniałe krajobrazy. Każdy z nas inaczej odbiera obcowanie z przyrodą, ale harmonia, spokój i zachwyt to najczęstsze emocje, które towarzyszą przy podziwianiu zapierających dech w piersiach widoków. Przedstawiamy miejsca z najpiękniejszymi widokami na Tatry, które wzbudzą u Was wielki zachwyt! Jesteście gotowi? Zobaczcie zdjęcia, przeczytajcie opisy i wybierzcie się na fascynujące wycieczki!

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 Majątek Mariusza Pudzianowskiego. Ile zarabia najbogatszy w Polsce wojownik MMA? Już w 2011 roku portal sporty-walki.org wyceniał majątek Mariusza Pudzianowskiego na ok. 5 milionów złotych. Przez ostatnią dekadę sporo się jednak zmieniło - były strongman stoczył od tamtej pory mnóstwo walk w KSW i zaczął inwestować w kolejne firmy, podpisując również kilka lukratywnych kontraktów reklamowych i promocyjnych. To wszystko sprawia, że dziś jego majątek wyceniany jest na kwotę co najmniej ośmiokrotnie wyższą. 📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów. 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat