Przegląd prasy 2.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia!”?

Prasówka 2.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia! 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.

Prasówka 2.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wędkarstwo to nie jest zwykłe hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [2.04.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Na wielkanocnym jarmarku w Skawinie poznaliśmy wykonawców najpiękniejszych jajek Do ogłoszonego przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie konkursu plastycznego „JAJO Wielkanocne”, zgłoszono 147 prac, które komisja konkursowa oceniała w czterech kategoriach wiekowych. Wszystkie prace można jeszcze podziwiać w niedzielę, podczas drugiego dnia JAJmarku Wielkanocnego (galeria). 📢 Wielkowiejski Targ z regionalnymi smakołykami, pucherokami i konkursem palm, czyli wielkanocna inauguracja sezonu Kiermaszem Wielkanocnym rozpoczął się tegoroczny sezon Wielkowiejskiego Targu z produktami regionalnymi. Było moc wielkanocnych ozdób, produkty na świąteczny stół. A do tego były występy pucheroków i konkurs palm wielkanocnych. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Szok. Zobaczcie perełki wśród fuszerek [1.04.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” na meczu z Chrobrym Głogów Sobota, popołudnie, idealny termin na mecz. Nic zatem dziwnego, że na spotkaniu Wisły Kraków z Chrobrym Głogów był komplet blisko 10 tysięcy widzów. To oczywiście dla kibiców „Białej Gwiazdy” zdecydowanie za mało, ale remont stadionu przy ul. Reymonta wymusza ograniczenia miejsca. 📢 Wisła Kraków pewnie ogrywa Chrobrego Głogów. Już tylko punkt do drugiego miejsca! Wisła Kraków nie miała najmniejszych problemów z ograniem Chrobrego Głogów. „Białej Gwieździe” wystarczyła tak naprawdę jedna bardzo dobra połowa, by wypracować sobie odpowiednią zaliczkę, a później kontrolować już sytuację na boisku. Po tym zwycięstwie Wisła traci już tylko jeden punkt do miejsca dającego bezpośredni awans do ekstraklasy, które zajmuje Ruch Chorzów. Krakowianie wykorzystali porażkę „Niebieskich” w Niecieczy i odrobili kolejne trzy punkty. To była siódma kolejna wygrana Wisły!

📢 Bójka przy Barbakanie w Krakowie. "Liczne obrażenia twarzy oraz krwotoki" Strażnicy przejeżdżający ul Basztową zauważyli obok Barbakanu najpierw skupisko ludzi, a później dwóch, leżących na ziemi mężczyzn. 📢 Dachowanie na zakopiance. Droga była zablokowana W sobotę (1 kwietnia) przed godz. 17 na zakopiance w Jaworniku (na jezdni w kierunku Zakopanego) dachował samochód osobowy. W zdarzeniu jedna została poszkodowana i przewieziono ją do szpitala. Na miejscu są służby. Trwa usuwanie skutków wypadku. Droga w kierunku Myślenic przez blisko 2 godziny była zablokowana. 📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? Wynajęcie mieszkania to często droga przez mękę. Wystrój mieszkań czy rozwiązania "inżynieryjne" często mogą wprawić w osłupienie. Niektóre są śmieszne, inne budzą po prostu grozę. Sprawdźcie, jakie mieszkania można wynająć w naszym kraju. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia!

📢 Wiosenna edycja Kiermashu zgromadziła tłumy krakowian Stara Zajezdnia zamieniła się w wielki kiermasz mody, dizajnu, ekologicznych kosmetyków oraz zdrowego i lokalnego jedzenia - w weekend odbywa się tam wiosenna odsłona krakowskiego Kiermashu. Krakowianie, podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon, chętnie odwiedzają stoiska. 📢 Jedyne takie MEMY o stolicy Małopolski. Dowiesz się z nich więcej o Krakowie niż z encyklopedii! Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami! 📢 MPK w Krakowie na wojennej ścieżce z pocieraniem monetami o automaty biletowe. Będą specjalne płytki i podziękowania "Niestety nie możemy już pozostać obojętni wobec bardzo częstego zachowania pasażerów, które polega na pocieraniu monet o automaty biletowe. To wbrew powszechnej opinii, nic nie daje, poza tym, że niszczona jest powłoka lakiernicza automatów" - tak zaczyna się wpis MPK na facebookowej grupie przewoźnika. Widząc, że nie przekona pasażerów do zerwania z pocieraniem, zainstaluje na automatach... płytki dla pocierających. Co o tym sądzicie? Dobry pomysł czy całkiem udany primaaprilisowy żart?

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. U nas znajdziecie klucz odpowiedzi W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Tragedia przy wycince drzew w Karwodrzy. Spadający konar drzewa uderzył w mężczyznę. Mimo reanimacji nie udało się uratować mu życia W sobotę 1 kwietnia doszło do tragicznego wypadku podczas wycinki drzew w Karwodrzy koło Tuchowa. Na jednego z pracujących tam mężczyzn spadł konar drzewa. U poszkodowanego doszło do zatrzymania krążenia. Do zdarzenia zadysponowano liczne siły, w tym śmigłowiec LPR. Mężczyzny nie udało się jednak uratować. 📢 Oto mistrzyni świata bikini fitness z Nowego Sącza. Patrycja Słaby-Talar wcześniej trenowała piłkę ręczną. Zdjęcia [1.04] 24-letnia nowosądeczanka Patrycja Słaby-Talar ma na koncie tytuły mistrzyni świata oraz dwukrotne Mistrzostwo Europy w bikini fitness. W minionym roku sporo zmieniło się w jej życiu - nie tylko wyszła za mąż za przystojnego Dawida, ale również została magistrem na kierunku fizjoterapia. By utrzymać świetną formę, trzeba regularnie ćwiczyć i pokochać siłownię, ale również przestrzegać restrykcyjnej diety. Co jakiś czas swoje treningowe postępy sądeczanka relacjonuje w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że nasza reprezentantka jest w świetnej formie i zapewne jeszcze niejeden sukces przed nią! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dalekie skoki dzisiaj w Planicy. Austria wygrała konkurs drużynowy PŚ w lotach narciarskich, Polska poza podium [WYNIKI] Wyniki konkursu drużynowego PŚ w Planicy dzisiaj przyniosły dużo radości Austriakom. Oddali najlepsze skoki i na finiszu sobotnich zawodów w lotach narciarskich, stojących na bardzo wysokim poziomie, wyprzedzili długo prowadzącą Słowenię. Polska ekipa zajęła 4. miejsce, z tym, że szanse na podium straciła dość szybko. Najlepiej w naszej ekipie spisali Kamil Stoch i Piotr Żyła.

📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Widzewem Łódź Cracovia podejmuje Widzew Łódź w ramach 26 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 15. Trener Jacek Zieliński ma spore kłopoty kadrowe, bo piłkarze wypadają z powodu nadmiaru kartek i kontuzji. Zobaczcie na jaki skład się zdecyduje.

📢 Skoki narciarskie - klasyfikacja Pucharu Świata 2022-2023. Kto liderem, miejsca Polaków Klasyfikacja Pucharu Świata w skokach narciarskich obejmuje wszystkich zawodników, którzy w sezonie 2022-23 zdobyli punkty, czyli znaleźli się w czołowej "30" konkursu. Puchar Narodów to z kolei punktacja drużynowa. Zobacz, kto jest liderem wyścigu o Kryształową Kulę, które miejsca zajmują Polacy. 📢 Rozwija się współpraca prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z rządem PiS. Dzięki temu pod Wawel płyną pieniądze na inwestycje Dzięki rządowym decyzjom Kraków otrzymał prawie 45 mln zł w ramach dodatkowego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje związane z ekologicznym transportem: spłatę kredytów na budowę Trasy Łagiewnickiej (w ramach zadania powstała linia tramwajowa) oraz remonty torowisk. Podczas konferencji związanej z ogłoszeniem decyzji o finansowym wsparciu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie szczędzili sobie komplementów. Podkreślali, że wzajemna współpraca służy rozwojowi Krakowa i mieszkańcom.

📢 Horoskop dzienny na 2 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 2 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 3 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 3 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 1 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 1 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 10. Yusuf prawdopodobnie nie żyje. Streszczenie odcinka [14.04.23] Wszyscy szukają młodego Yusufa, który odjechał spod posesji w chłodziarce. Przerażona rodzina odnajduje kierowcę, który przekazuje im tragiczne wieści. A co się dzieje u Osmana? Już teraz przeczytaj streszczenie 10. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 68. Próba ratowania honoru. Streszczenie odcinka [13.04.2023] Cayetana czuje, że jej zachowanie i intrygi mogą zaszkodzić jej wizerunkowi. Postanawia nieco okłamać bliskich, aby ratować swój honor. Co im powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 69. German i Manuela odzyskują zegarek. Streszczenie odcinka [14.04.2023] German jest pewny swojej decyzji i odchodzi od Cayetany. Kobieta jest załamana. Nie może poradzić sobie z myślą, że zostanie sama. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 66. German odchodzi od żony. Streszczenie odcinka [11.04.2023] Rozpoczyna się przyjęcie na cześć młodej pary. German jednak nie jest w nastroju do świętowania. Ma dla żony złe informacje. Przeczytaj streszczenie 66. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 67. Śmierć Sauro i wyjawienie tajemnicy. Streszczenie odcinka [12.04.2023] Sauro umiera. Na łożu śmierci wyznaje jednak tajemnicę, na której ujawnienie wszyscy czekali. Plany Pabla i Leonor się krzyżują. Dlaczego nie będą mogli wyjechać z miasta? Przeczytaj streszczenie 67. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 62. Rita chce zabić Manuelę. Streszczenie odcinka [04.04.2023] Rita postanawia szpiegować Manuelę. Po usłyszeniu pewnych informacji postanawia się jej pozbyć. Z kolei Pablo nie może żyć bez Leonor. Co zrobią? Koniecznie przeczytaj streszczenie 62. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Piotr Żyła dzisiaj na podium Pucharu Świata w Planicy! Wygrał Stefan Kraft Wyniki PŚ w Planicy w skokach narciarskich dzisiaj (sobota, 1 kwietnia) ustalone zostały po jednej serii. Poranne zawody indywidualne w lotach, przełożone z piątku, były bardzo udane dla Piotr Żyły, który zajął 3. miejsce. Zwyciężył Stefan Kraft. Tuż po tych zawodach w Planicy zaplanowano konkurs drużynowy. 📢 Wspaniałe stulecie odc. 234, 235, 236, 237. Czy sułtan w końcu doczeka się syna? Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków 1.04.23 Wbrew obawom Hürrem, faworyta sułtana rodzi dziewczynkę. Sułtan odrzuca dymisję Barbarossy. Bajazyd ukradkiem spotyka się z Huricihan, odrzucony Cihangir bardzo to przeżywa. Nasuh zdaje sułtanowi relację ze swojej wizyty w prowincjach. Sulejman dowiaduje się prawdy o Selimie. Nurbanu wpada w szał na widok księcia Selima w objęciach innej nałożnicy. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Wspaniałego stulecia".

📢 Zakazany owoc odc. 192. Nowa żona Halita. Streszczenie odcinka [05.04.23] Yildiz pragnie pozbyć się Leyli, jednak ta ma już ułożony plan. Kobiety zaczynają ze sobą konkurować. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 192. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 1.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Najgłupsze odpowiedzi uczniów. Nowe hity sprawdzianów i klasówek 2023 Klasówki i sprawdziany to nie żarty. Niektóre klasy mają ich nawet po kilka w tygodniu. Nie wszyscy jednak traktują sprawdziany do końca poważnie. Kartkówek nie lubią uczniowie, ale bardzo często również nauczyciele. Wielu z nich musi się zmagać z dziwnymi i niecodziennymi odpowiedziami. Te najdziwniejsze, ale i najśmieszniejsze, zebraliśmy w naszej galerii. Wciel się na chwilę w nauczyciela i zobacz jak byś zareagował na te pomysły uczniów. Życzymy dobrej zabawy!

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 01.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi!

📢 Ogromne zmiany na stadionie Wisły. Zobacz, jak pięknieje symbol brutalizmu ZDJĘCIA Kibice wybierający się w sobotę (1 kwietnia) na mecz Wisły Kraków z Chrobrym Głogów, czy mieszkańcy planujący w weekend spacer w rejonie Błoń będą mogli się przekonać, jak bardzo zmieniają się elewacje trybun Stadionu Miejskiego im. Reymana przy ul. Reymonta. Trwają tam inwestycje prace związane z upiększaniem obiektu, który przygotowywany jest na Igrzyska Europejskie 2023. 📢 Skoki narciarskie dzisiaj - WYNIKI NA ŻYWO. W sobotę w Pucharze Świata w Planicy w lotach dwa konkursy: indywidualny i drużynowy Dzisiaj skoki w PŚ w Planicy, u nas wyniki na żywo. Kapryśna pogoda wymusiła zmiany w programie finału Pucharu Świata. Piątkowy konkurs indywidualny został przeniesiony na sobotę, odbędzie się przed "drużynówką". W obu przypadkach wystąpią reprezentanci Polski. Sprawdź, jakie wyniki dziś uzyskali Biało-Czerwoni na Letalnicy.

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 1.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 1.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Wielkanoc 2023. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY WIELKANOCNE] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Coraz więcej torów na kolejostradzie przecinającej centrum Krakowa ZDJĘCIA Coraz bliżej zakończenia jest ogromna inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe polegająca na rozbudowie o dodatkową parę torów dla kolei aglomeracyjnej linii przecinającej centrum Krakowa. W związku z tym przedsięwzięciem powstały nowe estakady, mosty, przystanki. Efekty prac z każdym dniem są coraz bardziej widoczne na Grzegórzkach, gdzie ma funkcjonować nowy, bardzo ważny węzeł przesiadkowy.

📢 Skoki na żywo PŚ Planica 2023. Wyniki live Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy 1.04 Skoki narciarskie na żywo w Pucharze Świata w Planicy, dzisiaj konkurs. Najlepsi zawodnicy walczą o ostatnie w tym sezonie punkty PŚ. Sprawdź wyniki live ze skoków na Letalnicy w programie PŚ zostały już tylko trzy konkursy. 📢 Ranking najbardziej wpływowych samorządowców w internecie w 2022 roku. Jacek Majchrowski na 7 miejscu! Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zajął 7 miejsce w rankingu "najbardziej wpływowych samorządowców w social mediach w 2022 roku" w kategorii "Prezydenci Miast Wojewódzkich". W kategorii "Prezydenci Miast" zwyciężył natomiast Krzysztof Chęciński, prezydent Sosnowca, a w kategorii "Burmistrzowie" - Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic. Za ranking odpowiedzialne są: Samorządowe Internety, Samorządowy Kongres Mediów Społecznościowych „Local-SoMe” i Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych.

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać! 📢 Matura z matematyki. Jak się do niej przygotować? Rozwiąż próbny egzamin z Pi-stacją i sprawdź swoje umiejętności. Sposób powtórkę Matura 2023 coraz bliżej. Przedmiotem obowiązkowym, który zazwyczaj sprawia uczniom najwięcej problemów, jest matematyka. Jak dobrze przygotować się do tego egzaminu? Najlepszym sposobem będzie praktyka, a więc rozwiązywanie zadań. Zmierzcie się z arkuszem maturalnym przygotowanym przez ekspertów Pi-stacji. To doskonała powtórka dla tegorocznych maturzystów!

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 1.04.23 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Na Rynek tylko z grubym portfelem. Tak drogo na jarmarku wielkanocnym jeszcze nie było Chleb ze smalcem 18 zł, a bochenek żytniego 35 zł, herbata za 30 zł, gofry z bitą śmietaną za 25 zł, oscypek z grilla - 7 zł, cebulka do pierogów - 7 zł, a pieczone ziemniaki 15 zł - tyle trzeba zapłacić, żeby zjeść coś na jarmarku wielkanocnym. Ceny pamiątek i świątecznych produktów również zwalają z nóg. Zdecydowanie, tegoroczny jarmark wielkanocny jest dla zagranicznych turystów, którzy przyjechali pod Wawel, a nie dla mieszkańców. 📢 Program telewizyjny na sobotę, 01.04.2023. Co warto obejrzeć w sobotę, 01.04.2023 w TV? Przed nami sobota, 1 kwietnia. Dzisiaj w telewizji czeka na was szeroki wybór filmowych hitów, a także ostatnie odcinki przesłuchań w ciemno 6. edycji „The Voice Kids”. Zobaczcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 01.04.2023.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 1.04.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Droga Krzyżowa w blasku świec na ulicach Nowego Bieżanowa Osiedlowa Droga Krzyżowa w parafii Najświętszej Rodziny w krakowskim Nowym Bieżanowie ma przeszło 20-letnią tradycję. W piątek, 31 marca, mieszkańcy Krakowa kolejny raz licznie wzięli w niej udział. Tradycyjnie, jak co roku po mszy świętej, krakowianie wyruszyli w modlitewnym skupieniu rozważać stacje Drogi Krzyżowej na trasie południowego deptaku osiedla. Wedle zwyczaju, chór parafialny zapewnił także muzyczną oprawę wydarzenia.

📢 Nowy park handlowy otwarty na północy Krakowa przy drodze do Zielonek To pierwszy Vendo Park w stolicy Małopolski. Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy dwoma popularnymi dyskontami spożywczymi i tworzy kompleks ze swoim asortymentem drogeryjnym, odzieżowym czy wyposażenia domu. Mieszkańcy północnej części miasta mogą już korzystać z obiektu przy ul. Glogera 24. Na działce o powierzchni ponad 9 200 mkw. powstał Vendo Park, w którym na 3 tys. mkw. mieszą się sklepy: TEDi, KiK, Kakadu, Dealz oraz DM Drogerie. Do dyspozycji klientów przygotowano 70 bezpłatnych miejsc parkingowych. 📢 Nie siedź w domu w weekend. Idź na wycieczkę z PTTK i poznawaj okolice Krakowa Wycieczką „Wielkanocna bagnięć” Koło Grodzkie PTTK w Krakowie zainauguruje w Niedzielę Palmową 2 kwietnia już 51. sezon akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”. Znów będzie okazja, by pozachwycać się pięknymi zakątkami w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze.

📢 Klimat Podhala w Nowej Hucie, czyli "Witojcies!" na osiedlu Krakowiaków i Górali. Porządku pilnuje tu... czołg ZDJĘCIA Z tym osiedlami było tak, że wcześniej nazywały się się "C 2 Południe" i C 2 2Północ". Wszystko się zmieniło po tym, jak na sąsiednim osiedlu w Teatrze Ludowym odegrano pierwsze przedstawienie "Krakowiacy i Górale". Role górali i krakowiaków zrobiły tak ogromne wrażenie na publiczności, że postanowiono oddać im dwa osiedla w Nowej Hucie. Wiadomo, ze górale mają krewki charakter, więc na wszelki wypadek porządku na osiedlu Górali pilnuje czołg. 📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Chrobrym Głogów W sobotę o godz. 17.30 Wisła Kraków podejmie Chrobrego Głogów. Do zatrzymania na dwa tygodnie rozgrywek I ligi „Biała Gwiazda” wygrała wszystkie mecze w tym roku. Teraz będzie chciała kontynuować tę passę. Po przerwie reprezentacyjnej trener Radosław Sobolewski nie będzie zapewne robił rewolucji w składzie, który przynosił jego drużynie wygranej. Prezentujemy przypuszczalną pierwszą jedenastkę.

📢 Tragiczna śmierć zastępcy prokuratora rejonowego w Nowym Sączu. Jest oświadczenie prokuratury. Nowe fakty W czwartek, 30 marca, w jednym z bloków na terenie Nowego Sącza znaleziono zwłoki jednego z prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Policja odmawia komentarza w tej sprawie. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu w piątek, 31 marca około godz. 17 opublikowała w tej sprawie oświadczenie. 📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Terminarz Pucharu Świata i relacja online Planica. Kiedy konkurs? Gdzie oglądać skoki? WYNIKI 2023 Zawody w skokach narciarskich Pucharu Świata w sezonie 2022/2023 ruszyły w pierwszy weekend listopada w Wiśle, a finał całego cyklu został zaplanowany na przełom marca (Lahti) i kwietnia (loty w Planicy). Wtedy dowiemy się, kto zdobył Kryształową Kulę. Po drodze będzie kilkadziesiąt imprez na czele z Turniejem Czterech Skoczni. Wśród pretendentów do zwycięstwa są Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i pozostali polscy skoczkowie. Gdzie oglądać skoki? Kiedy skaczą Polacy? Kompletny terminarz (kalendarz) zawodów PŚ w skokach znajdziesz poniżej. Tam także relacja online na żywo. Skoki narciarskie są zaplanowane w Planicy.

📢 Górale zapalą „watry pamięci” w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II W niedzielę (2 kwietnia) przypada osiemnasta rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji górale kliszczacy zrzeszeni w Związku Podhalan, a konkretnie w oddziałach mających siedziby w Trzebuni i Skomielnej Czarnej, zapalą „watry pamięci” o nim. Uczestnicy tych wydarzeń będą się modlić i wspominać postać świętego, który jest patronem Związku Podhalan. 📢 Przepisy drogowe najczęściej ignorowane przez kierowców. To może sporo kosztować... Od 1 stycznia 2022 r. radykalnie wzrosły kary dla kierowców. Maksymalna wysokość mandatu została podniesiona z 500 zł do 5 tys. zł. Od 17 września zeszłego roku wzrosła również maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie, które może otrzymać kierowca - obecnie wynosi 15 punktów. Wielu kierujących zdążyło już na własnej skórze dotkliwie odczuć te zmiany, które uszczupliły wyraźnie ich portfele. Czy poprawiło się bezpieczeństwo na polskich drogach od tego czasu?

📢 Święcenie palm i uroczysta msza święta w Katedrze na Wawelu. Archidiecezja Krakowska zaprasza też na Franciszkańską 3 Niedziela Męki Pańskiej w Kościele katolickim rozpoczyna Wielki Tydzień. 2 kwietnia liturgii o godz. 10.00 w Katedrze na Wawelu będzie przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Tuż przed mszą świętą, o godz. 9.45 obędzie się obrzęd błogosławieństwa palm, a następnie uroczysta procesja upamiętniająca wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Archidiecezja krakowska zaprasza również tego dnia pod okno papieskie, gdzie odbędzie się czuwanie pod hasłem "Wdzięczni". Krakowianie wspólną modlitwą, a także symbolicznym zapaleniem świec uczczą pamięć o św. Janie Pawle II w dniu rocznicy jego śmierci. 📢 Nocne niebo w kwietniu 2023. Niezwykłe zjawiska astronomiczne w tym miesiącu: Różowy Księżyc, noc spadających gwiazd Czasem nie trzeba daleko jechać, by przeżyć prawdziwą przygodę i zobaczyć nie tylko odległe kraje, ale wręcz odległe światy. Tak jest z obserwacją nocnego nieba, gwiazd i planet. Jakie niezwykłe zjawiska astronomiczne czekają nas w kwietniu 2023? Czym jest Różowy Księżyc, kiedy obserwować przelot roju meteorów? Które miejsca w Polsce nadają się najlepiej do podziwiania zjawisk niebiańskich? Zapraszamy do naszego informatora o najciekawszych zjawiskach na nocnym niebie w kwietniu 2023.

📢 Zakopane w latach 90. Aż trudno uwierzyć, jak wyglądało 30 lat temu! Niezwykłe archiwalne zdjęcia [31.03] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Widowiskowe lądowanie śmigłowca Mi 8 P/SAR na lądowisku przyszpitalnym Rydygiera w Krakowie Co tam się działo? To nie żadna pilna akcja, a "lot treningowy". Na lądowisku przyszpitalnym Rydygiera w Krakowie, 3 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Balic przeprowadziła lądowanie treningowe, a także sprawdzenie łączności z dyspozytornią medyczną. Na pokładzie śmigłowca była 5-osobowa załoga, a wśród nich dwóch pilotów, technik pokładowy, a także lekarz i ratownik.

📢 W małopolskich wodach żyją prawdziwe potwory. Nie uwierzycie, co oni wyciągnęli z wody! W małopolskich wodach żyją prawdziwe potwory. Wędkarzom w naszym regionie w ostatnich latach udało się złowić wyjątkowe okazy! Trzeba powiedzieć, że robią wrażenie!

📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 31.03.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny! Archiwalne zdjęcia 31.03.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 31.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Sypialnia w kwiatach. Wpuść wiosnę do Twojego domu! Jakie kwiaty są najlepsze do sypialni? 31.03.2023 Sypialnia w rozkwicie, to taka, której wnętrze przyniesie tak pożądaną odmianę od monochromatycznej zimy. Jak wygląda nasza wymarzona sypialnia? Powinna być wnętrzem harmonijnym i przytulnym, ale i radującym oko. Jak sprawić, aby wprowadzić do sypialni spokój, piękno i harmonię?

📢 Kraków. Galeria zburzona, przystanek Plaza jest już niepotrzebny i znika "W związku ze znikomym wykorzystywaniem przez pasażerów, od dnia 1.04.2023 r. (sobota), od początku kursowania linii dziennych zostanie zawieszone funkcjonowanie przystanków tramwajowych Plaza 01 i 02, zlokalizowanych w ciągu Al. Pokoju i obsługiwanych przez linie 1, 14, 22 i 62" - podali miejscy urzędnicy. Ma to związek oczywiście z wyburzeniem w ostatnich tygodniach galerii Plaza, która nie działa już od dawna, choć przez jakiś czas stanowiła punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Przystanki może zostaną przywrócone do działania, jak teren po galerii zostanie zabudowany, pytanie czym? 📢 Życzenia na Wielkanoc 2023: najpiękniejsze życzenia wielkanocne dla rodziny i znajomych 31.03.23 Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas spędzany z rodziną. Kojarzy się on nam przede wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym, koszyczkami przygotowanymi do święcenia, barankiem, zajączkiem i jajkami. Jednym z ważnych elementów tego okresu są również życzenia. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych.

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 HOROSKOP DZIENNY na 31 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 31 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 31.03.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix! 📢 Kosmetyki, moda, dizajn i zdrowe jedzenie. W weekend wiosenny Kiermash na Kazimierzu 1 i 2 kwietnia w Starej Zajezdni rozstawią swoje stoiska krakowscy dizajnerzy, projektanci ubiorów i biżuterii, twórcy ekologicznych kosmetyków - wszystko za sprawą wiosennej odsłony KIERMASHU. Jak zawsze będzie okazja, by zjeść coś pysznego, zdrowego i lokalnego.

📢 Pogrzeb prof. Andrzeja Białkiewicza. Tłumy żegnały rektora Politechniki Krakowskiej W samo południe, w Bazylice Mariackiej w Krakowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Andrzeja Białkiewicza, rektora Politechniki Krakowskiej. W mszy żałobnej, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, uczestniczyły setki osób, w tym rodzina zmarłego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczne delegacje uczelni z całej Polski ze społecznością Politechniki Krakowskiej na czele. 📢 Nielegalne rury ściekowe w Prądniku w Ojcowskim Parku Narodowym. Społecznicy sprzątają rzekę i jej otoczenie Sprzątanie Ojcowskiego Parku Narodowego z akcją inwentaryzacji rur odprowadzających nielegalnie ścieki do rzeki Prądnik odbyło się w Ojcowie. Zlokalizowano ponad 40 rur, część w Ojcowie, ale znacznie więcej w Sułoszowej w brzegach rzeki powyżej parku. 📢 Horoskop finansowy na KWIECIEŃ 2023. Sprawdź, co czeka twój znak zodiaku! Kto ma szansę na duże pieniądze? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie potencjalne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. Zobaczcie, komu gwiazdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na kwiecień 2023. Sprawdźcie!

📢 Oto 10 najbogatszych i 10 najbiedniejszych gmin w Małopolsce. Jedna zwraca szczególną uwagę! Dane ministerstwa finansów 28.03.2023 Z danych Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynika, że najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów w województwie łódzkim. Najbiedniejszą z kolei Potok Górny (woj. lubelskie). A jak na tym tle prezentują się małopolskie gminy? Okazuje się, że wśród 50 najbogatszych gmin w Polsce nie ma ani jednej z Małopolski. Za to jedna z gmin z Małopolski znalazła się wśród pięciu najbiedniejszych gmin w kraju.

📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę.

📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA 26.03.2023 Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Bieg Tropem Wilczym w Miechowie. „Rączy Koń” najszybszy na wilczym szlaku. Zobacz zdjęcia uczestników 26.03.2023 Około dwustu zawodników wystartowało w sobotnim biegu Tropem Wilczym, którego trasa została poprowadzona po terenie miechowskiego parku miejskiego. Najlepiej wytrenowani rywalizowali na dystansie pięciu kilometrów. Pozostali przebiegli lub przemaszerowali dystans-minimum, czyli dwa parkowe okrążenia.

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ oraz Dziennikiem Polskim już 1 kwietnia! Sprawdź arkusze z poprzednich lat Matura z chemii 2023. W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpią do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie to już 8. edycja wspólnej akcji. Arkusz maturalny zostanie przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Na naszych stronach, jak co roku, znajdziecie arkusze z zadaniami, a następnie odpowiedzi. W ramach rozgrzewki przed sama maturą publikujemy arkusze z ubiegłych edycji.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r.

📢 40 najbogatszych Polaków przed 40! Wiemy, jakie mają majątki 16.02.2023 "Wprost" opublikował listę 40 najbogatszych Polaków, którzy nie ukończyli jeszcze 40. roku życia. Znaleźli się na niej znani sportowcy, słynny youtuber z Krakowa, ale także przedsiębiorcy i biznesmeni, którzy prężnie pracują nad rozwojem swoich lub rodzinnych biznesów. 📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Oto żony i partnerki najlepszych skoczków narciarskich świata. Kibicują, kochają skoki Sezon 2022-2023 w skokach narciarskich nabiera rozpędu. Zawodnicy mogą liczyć na wsparcie pięknych żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (ang. wives & girlfriends) czołowych zawodników świata, nie tylko Polaków. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Horoskop dzienny 2022 rak, byk, ryba. Horoskop na dziś - poniedziałek, 6 czerwca. Sprawdź, co się dzisiaj wydarzy 7.06.2022 Horoskop dzienny 2022 na poniedziałek, 6 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka! 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Palma wielkanocna pełna symboli. Według starych tradycji powinna być z żywych zielonych roślin W wielu podkrakowskich wioskach w Niedzielę Palmową nie wystarczy pójść do kościoła poświęcić palmę. Trzeba ją samemu zrobić. Panie z kół gospodyń wiejskich dbają o to, żeby były w niej odpowiednie rośliny, wcześniej je zbierają wokół domu, przynoszą z lasu lub łąki. Te tradycje pielęgnuje i chroni przed zapomnieniem Koło Gospodyń Wiejskich z Ostrężnicy i Łan.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 10 najlepszych żartów z okazji prima aprilis w historii Prima aprilis - dzień żartu, zmyślonych informacji i zabawnych "wkrętów". Pierwszego kwietnia, wszyscy żartownisie jak co roku będą próbowali zrobić jakiś zabawny numer swoim znajomym. Niektórym z nich primaaprilisowe wyjdą lepiej innym trochę gorzej. Historia jednak zna przypadki żartów doskonałych, na które dały się nabrać tysiące osób. PRIMA APRILIS - NAJLEPSZE ŻARTY W HISTORII.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!