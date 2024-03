Przegląd prasy 27.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polska jedzie na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali w barażach po rzutach karnych Walię. Wojciech Szczęsny bohaterem. Zobacz najlepsze memy”?

Prasówka 27.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polska jedzie na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali w barażach po rzutach karnych Walię. Wojciech Szczęsny bohaterem. Zobacz najlepsze memy Polska potrafiła w grupie przegrać nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w w barażach nasi piłkarze pokazali wielką wolę walki. Po rzutach karnych pokonali Walię 5:4. Ostatniego karnego w świetnym stylu obronił Wojciech Szczęsny. Oznacza to, że zagramy na Euro 2024 w Niemczech.

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 26.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 27.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 28 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 28 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 27 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 27 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 26.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 26.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy w barażach przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej w pierwszym etapie dobiegły końca, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja trwała do listopada tego roku. Polacy grali w grupie E, byli faworytami, ale zajęli dopiero 3. miejsce. Pozostała im gra w barażach. To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o eliminacjach Euro 2024. 📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [27.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [27.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [27.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [27.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Wielkanocny kiermasz pod Krakowem. Można kupić prawdziwe świąteczne perełki, jeszcze tylko przez dwa dni Od wielu lat podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podolanach koło Gdowa (powiat wielicki) własnoręcznie przygotowują świąteczne akcesoria. Tak jest przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą, ale nie zapominają także o walentynkach czy uroczystości Wszystkich Świętych, mikołajkach, słowem o innych świętach, które można upiększyć serduszkami, kwiatami, stroikami. Wykonują też ozdoby na zamówienie, np. z okazji I Komunii św. czy urodzin.

📢 Kraków uruchamia nową linię autobusową nr 116, wydłużona zostanie linia 196. Pasażerowie dojadą do pętli tramwajowej Czerwone Maki P+R Od środy 3 kwietnia uruchomione zostanie w Krakowie nowe połączenie MKP. Autobus 116 pojedzie na trasie Czerwone Maki P+R – Podgórki Tynieckie. W tym samym dniu wydłużona będzie także droga linii 196 – do pętli Kostrze OSP. 📢 Walia - Polska 2024. Poznaj piękne WAGs (żony i partnerki) piłkarzy reprezentacji Walii Mecz Walia - Polska w finale barażów o awans do piłkarskich mistrzostw Europy rozegrany zostanie 26 marca w Cardiff. Zwycięzca wywalczy przepustkę na Euro 2024. Zawodnicy naszego rywala mogą liczyć na wsparcie z trybun Millenium Stadium swoich żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (wives and girlfriends) piłkarzy reprezentacji Walii. 📢 Misterium Męki Pańskiej w Rusocicach. Aktorzy teatru Credo zachwycili publiczność Ulice i plac przykościelny w Rusocicach w gminie Czernichów na jedno popołudnie zamienił się w Jerozolimę i drogę na Golgotę. W wiacie była ostatnie wieczerza, na trawniku ogród oliwny. Balkon przy kościelnej wieży służył jako twierdza, w której urzędował Piłat. To wszystko w tej podkrakowskiej wiosce stworzyła Grupa Teatralna Credo. Odegrała tu Misterium Męki Pańskiej. Co roku pod koniec Wielkiego Postu wystawia tę sztukę, bo to refleksja na Wielki Tydzień.

📢 Rolnicy są zbulwersowani. Przez środek ich gospodarstw ma zostać poprowadzona… droga powiatowa Rolnicy z podproszowickiego Łaganowa nie mogą uwierzyć w to, że uprawiane przez nich grunty mają zostać przecięte przez planowaną budowę nowej drogi. O wszystkim dowiedzieli się zaledwie kilkanaście dni temu, a tuż po Wielkanocy w terenie mają się pojawić geodeci, aby przyszłą drogę wytyczyć. Właściciele gruntów założyli komitet protestacyjny, a na wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Proszowicach na planowanym przebiegu inwestycji nie pozostawiono suchej nitki.

📢 Zielonki liderem 20-lecia samorządów. Podkrakowski samorząd najlepszy spośród prawie 1500 gmin wiejskich Gmina Zielonki jest najlepsza w Polsce spośród 1464 gmin wiejskich. Zielonki wygrały ranking otrzymując tytuł Lidera 20-lecia Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". Władze gminy odebrały honory w Warszawie podczas gali "Samorządy Rzeczpospolitej 20 lat Polski w Unii Europejskiej”. Na przestrzeni lat ta podkrakowska gmina nieustająco zdobywa laury w wielu rankingach.

📢 Czysta Piętnastka 2024. To lista owoców i warzyw, w których jest najmniej chemii. Na podium trzy ulubione warzywa Polaków Czysta Piętnastka to coroczna lista przygotowywana przez organizację ekologiczną Environmental Working Group (EWG). Znajdują się na niej warzywa i owoce zawierające najmniej pestycydów, co pozwala bezpiecznie kupować produkty pochodzące nie tylko z upraw ekologicznych, ale równie z konwencjonalnych. Sprawdź, które produkty znalazły się na liście Czystej Piętnastki w 2024 roku. 📢 Śmiertelny wypadek w Tatrach. W rejonie Niżnych Rysów zginął żołnierz Ratownicy TOPR poinformowali o śmierci na skutek upadku z wysokości. Informację o śmierci żołnierza Wojsk Specjalnych poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Zmarł Antoni Banaś. To samorządowiec, przez 24 lata był radnym gminy Zielonki Nie żyje Antoni Banaś. Miał 67 lat. To wieloletni samorządowiec, radnym gminy Zielonki był przez 24 lata. Wraz z rodziną żegnają go przyjaciele i koledzy z gminy Zielonki. Pogrzeb odbędzie się w środę 27 marca 2024 roku.

📢 ABW w seminarium zakonnym pod Krakowem. Akcja ma związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymany ksiądz Michał O. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do siedziby Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach koło Krakowa. Trwają przeszukania jednej kondygnacji budynku, którą wynajmowała Fundacja Profeto. Ma to związek ze śledztwem w sprawie podziału pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś też przeszukano m.in. dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zatrzymano w sumie cztery osoby, w tym znanego księdza z Małopolski, byłego egzorcystę Michała O., który prowadzi fundację Profeto, będącą dużym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości.

📢 Kraków. Jest pozwolenie na zabudowę terenu po dawnej galerii Plaza. Co tam powstanie? Inwestor, którym jest firma Strabag Real Estate, planuje wybudować w miejscu dawnego centrum handlowego zespół biurowo-usługowy o powierzchni ponad 20 tys. mkw. oraz budynki hotelowo-usługowe. Ma być też prawie 950 podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych. 📢 Spowiedź wielkanocna 2024. Gdzie i o której do spowiedzi przed świętami w Krakowie? Przypominamy również wiernym o spowiedzi świętej, aby nie odkładać jej na ostatnie chwile Wielkiego Tygodnia - apelowali w ostatnią niedzielę księża z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach. Takie przypomnienia padają zresztą w trwającym Wielkim Poście w większości kościołów. Ale wiele zabieganych osób ustawia się do konfesjonału właśnie w ostatnich dniach przed świętami. Sprawdziliśmy, jaki mają obecnie plan dyżurów sakramentu pojednania wybrane krakowskie kościoły.

📢 Będą budować drogę beskidzką Bielsko-Biała - Głogoczów. Zaczynają od badań geologicznych na najdłuższym odcinku Trwają przygotowania do budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52 Bielsko-Biała – Głogoczów. Na początek będą badania geologiczne. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we wtorek, 26 marca zostały otworzone oferty firm zainteresowanych przeprowadzeniem tych badań. Na razie firmy są zainteresowane wykonaniem badań tylko na jednym z sześciu odcinków tej trasy. W przyszłości częścią tej trasy S52 będzie powstająca północna obwodnica Krakowa.

📢 Zmarł Alojzy Brożek, wieloletni wielicki radny, działacz Solidarności, społecznik i pasjonat rolnictwa oraz koni Nie żyje Alojzy Brożek. Miał 74 lata, odszedł nagle. To jedna z wiodących postaci wielickiego samorządu. Działalność samorządową miał we krwi. Przez całe życie związany był z Golkowicami, rodzinną miejscowością. Oddanie ludziom i sprawom społecznym to u niego rodzinne tradycje. Tam z dziada pradziada, z oddaniem działali na rzecz lokalnej społeczności.

📢 W Baltimore runął most. Podobny los spotkał niektóre małopolskie przeprawy. O to najsłynniejsze historie We wtorek 26 marca w nocy, w amerykańskim Baltimore doszło do katastrofy budowlanej. W konstrukcję mostu Key Bridge uderzył kontenerowiec, doprowadzając do jej zawalenia się. Do płynącej pod nim rzeki Patapsco wpadło kilka pojazdów. Podobne katastrofy nie omijały również mostów w Małopolsce. Wiele z nich zmyła powódź albo zniszczył upływający czas. Na remont wciąż czeka też kilka krakowskich przepraw. 📢 Kupcy chcą bezprzetargowo pozyskać targowisko Tandeta. Jest wniosek w tej sprawie do Rady Miasta Krakowa Na liście projektów uchwał pojawił się wniosek dotyczący wyrażenia przez gminę Kraków zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości - targowiska "Tandeta" przy ul. Krzywda 1 w Krakowie na rzecz dzierżawcy, Krakowskiego Centrum Handlowo-Targowego.

📢 Ta choroba nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Chorował na nią Wojciech Młynarski. Choroba afektywna dwubiegunowa wśród gwiazd Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie, które charakteryzuje się zmianami nastroju od manii do depresji, od poczucia ogromu szczęścia i kreatywności do wielkiego smutku. Zmaga lub zmagało się z nią wiele znanych osób – m.in. Wojciech Młynarski, Sinéad O’Connor, Marilyn Monroe i Sting. Jak wygląda diagnoza? Zobacz, u których gwiazd stwierdzono ChAD.

📢 Natychmiast je odinstaluj – lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS. Mogą być na twoim telefonie, a ryzykujesz dużo. Uważaj Aplikacje mobilne na smartfony cieszą się dużą popularnością, ale niestety również cyberprzestępcy wykorzystują we własnych celach. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Wypadek na S7 w Krakowie. Kilka pojazdów wpadło na siebie, w tym jeden ciężarowy Kraków/Brzegi - trasa S7 - kierunek Nowa Huta. Zderzenie kilku pojazdów i samochodu ciężarowego, brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracują wszystkie służby. Występują utrudnienia w ruchu, zalecamy zachowanie ostrożności! 📢 Według prognoz bukmachera w Krakowie w II turze Łukasz Gibała i Aleksander Miszalski. Wybory do sejmiku małopolskiego wygra PiS Polityczny Barometr BETFAN wskazuje, że wybory do sejmiku małopolskiego wygra PiS zdobywając 35,5 proc. głosów. Zdaniem polskiego bukmachera poparcie dla KO w Małopolsce wyniesie 24,85 proc., a dla Trzeciej Drogi 18,5 proc. W skali kraju w wyborach sejmikowych jednak to KO (30,75 proc.) będzie mieć przewagę nad PiS (28,5 proc.). Według oceny bukmachera w Krakowie do wyłonienia nowego prezydenta miasta będzie potrzebna II tura, a zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Aleksander Miszalski.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 25.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Czasem zdarza się, że ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Dziedzictwo odc. 244. Ikbal chce skrzywdzić Seher. Kobieta może stać się kaleką. Streszczenie odcinka [26.03.24] Ikbal wciąż nie dopuszcza do siebie mysli, że Yaman i Seher mogliby być szczęśliwi. Postanawia przerwać ich sielankę. Co wymyśli tym razem? Czy Frat pogodzi się z Neslihan? Przeczytaj streszczenie 244. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 346. Casilda miała udział w zamachu. Streszczenie odcinka [04.04.2024] Leandro nie może się przemóc, aby pójść do szpitala. Z kolei Rosinia próbuje zorganizować pogrzeb. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 344. Maximiliano ginie w zamachu. Streszczenie odcinka [02.04.2024] Dochodzi do zamachu na Akacjowej. Maximiliano nie żyje, a wiele osób zostaje rannych. Kto trafi do szpitala? Przeczytaj streszczenie 344. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Polska - Walia. Przypuszczalny skład na finał baraży w Cardiff o awans na Euro 2024 Mecz Walia - Polska, który zdecyduje o tym, która z drużyn zagra na mistrzostwach Europy, odbędzie się we wtorek 26 marca o godzinie 20.45. Michał Probierz podejmie decyzję o składzie dopiero po ostatnim treningu, który odbędzie się w Cardiff w poniedziałek wieczorem. My już teraz pokusiliśmy się o wytypowanie zestawienia drużyny, która wybiegnie na spotkanie z Walią o Euro 2024. Sprawdź skład na mecz Walia - Polska w galerii, przesuwaj zdjęcia w prawo. 📢 Radni małopolskiego Sejmiku przyznali 10 mln złotych na rozwój placu targowego w Proszowicach Na poniedziałkowej sesji małopolskiego Sejmiku radni podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji w wysokości 10 milionów złotych na rozbudowę infrastruktury placu targowego w Proszowicach. Żaden z obecnych na sali radnych nie głosował przeciw. Wsparcie rozbudowy proszowickiego targowiska ma być wstępem do powstania w tym miejscu giełdy rolnej o ponadlokalnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 26.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 26.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 W Krakowie mamy już miasto 15-minutowe. To ulica Kalwaryjska, gdzie czas się zatrzymał. Tu jest WSZYSTKO! Miasto 15-minutowe, idea o której dużo się mówi, ale niewiele z niej wynika, szczególnie w Krakowie. Utopia, w której mieszkaniec ma 15 minut drogi piechotą do wszystkich najpotrzebniejszych miejsc - pracy, szkoły, usług, sklepów, rekreacji itd. Nie musi korzystać z auta, jest pięknie. Krakowa jednak tak nie zaprojektowano, ale... nie do końca. Chodźcie z nami na spacer mocno zrujnowaną ul. Kalwaryjską. Czy to przypadkiem nie jest właśnie kawałek 15-minutowego Krakowa? W niektórych miejscach czas się zatrzymał, bo np. pozostały resztki... wypożyczalni kaset wideo czy punktu z doładowaniami do komórek. W innych wciskają się nowoczesne punkty usługowe i apartamentowce. Skrollujcie i patrzcie na te cuda...

📢 Wodny plac zabaw, kawiarnia i ścianka wspinaczkowa na zboczach Góry Parkowej. Już w wakacje w Krynicy-Zdroju wyczekiwane atrakcje Na zboczach Góry Parkowej powstaje raj dla najmłodszych z wodnym placem zabawa, ścianką wspinaczkową, kawiarnią i miejscem do rekreacji. Atrakcje za blisko 7 mln zł. będą gotowe w wakacje i wzbogacą istniejący już tam ogród żywiołów. Tego w Krynicy-Zdroju brakowało. 📢 To dziś najmodniejsze miejsce w Krakowie. Niepowtarzalny klimat Starego Kleparza. To znacznie więcej niż targ, to miejsce spotkań Stary Kleparz to już jedno z ostatnich takich miejsc w centrum Krakowa, gdzie można poczuć swojski klimat, miejskie życie, zobaczyć mieszkańców i z nimi porozmawiać. Na zakupy zjeżdżają tu ludzie z całego miasta, pojawiają się też turyści i miłośnicy dobrego jedzenia. To nie tylko plac targowy, ale także miejsce spotkań, gdzie można zatrzymać się i odpocząć od codziennej gonitwy przy filiżance kawy czy kieliszku wina. Szczególna atmosfera jest tam przed świętami. To również tu najczęściej prowadzą bezpośrednią kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa.

📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 26.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 26.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 26.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Kraków. Droga dla dewelopera kosztem istniejących domów? Mieszkańcy Mydlnik i ulicy Brzezińskiego mają obawy W rejonie ul. Piotra Brzezińskiego i dawnego kamieniołomu w Mydlnikach deweloper chce budować nowe osiedle. Najpierw miały to być 22 budynki, a teraz w planach jest już 88. Sąsiedzi są zaniepokojeni nie tylko dlatego, że zniknąć może spora łąka, z której uroków dziś korzystają. Jeszcze większe obawy budzi dojazd do inwestycji. Niezwykle wąska ul. Brzezińskiego może zostać poszerzona. Miejscami oznaczałoby to, że sięgałaby od ściany do ściany budynków. Możliwe jest też... wywłaszczenie okolicznych mieszkańców. W sprawie zainterweniował radny Łukasz Gibała, kandydat na Prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach. My przepytaliśmy też urzędników miejskich.

📢 Plaga nieodpowiedzialnych kierowców w Krakowie. Zajeżdżają drogę autobusom MPK, cierpią pasażerowie "Niestety musimy zareagować! Po raz kolejny apelujemy do kierowców samochodów osobowych o rozsądek i zwracanie uwagi na jadące obok autobusy. Niedopuszczalne jest niczym niesygnalizowane zajeżdżanie drogi naszym autobusom, często wiozącym ponad 100 pasażerów, w tym dzieci i seniorów" - grzmi na Facbooku krakowskiej MPK. I podaje przykłady niebezpiecznych sytuacji z ostatnich dni. Sporo tego...

📢 Dania na Wielkanoc 2024. Efektowne i pyszne przepisy. Co podać na święta? Przystawki i przekąski, które cieszą oko i podniebienie Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Co podać na świąteczny stół, by było efektownie i pysznie? Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jaj na róże sposoby, pysznych wędlin (także tych domowych!), sałatek i sosów. Takie przystawki i przekąski cieszą oko i podniebienie. Zobaczcie, przepisy na pyszne i efektowne dania wielkanocne. 📢 Na krakowskie Malediwy będzie można dojechać pociągiem. Niedługo ma ruszyć budowa przystanku Przylasek Rusiecki Po Świętach Wielkanocnych w Krakowie planowane jest rozpoczęcie budowy przystanku kolejowego w Przylasku Rusieckim. Dzięki temu będzie można dojechać pociągiem i wysiąść z niego tuż przy malowniczym obszarze nazywanym krakowskimi Malediwami, gdzie latem tysiące mieszkańców korzysta z miejskiej plaży i kąpieliska.

📢 Wielkanoc 2024. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Menu wielkanocne naszych przodków. Co dawniej jadano w święta? Jak w Krakowie obchodzono Wielkanoc? „Nie wszędzie jednakowo u nas obchodzą Wielkanoc; gdzieniegdzie zaginął prawie zwyczaj zastawiania święconego, w Krakowie rozsyłają zaproszenia jakby na obiad lub eleganckie śniadanie. We wschodniej Galicyi dawnym obyczajem przodków, stół nakrywa się wspaniale, ustawiają pieczywa i od samego rana przyjmuje się gości całemi gromadami”. Tak o świętach Wielkiej Nocy pisała w 1892 roku Maria Gruszecka w „Ilustrowanym Kucharzu Krakowskim”. Jak obchodzono dawniej Wielkanoc w stolicy Małopolski? Co stawiano na stole? Zapraszamy do podróży w czasie!

📢 W Krakowie świętowano białoruski Dzień Wolności. Przez miasto przeszedł marsz W Krakowie trwają uroczystościach z okazji białoruskiego Dnia Wolności, które odbywają się w dniach 23-25 marca. To właśnie 25 marca minęła 106 rocznica proklamowania niepodległego państwa - Białoruskiej Republiki Ludowej. Z tej okazji, jak co roku Białorusini mieszkający w Polsce - zwłaszcza ci, którzy wywodzą się ze środowiska niezależnej, demokratycznej opozycji – obchodzą białoruski Dzień Wolności. 📢 40 mln zł na zabytki w Krakowie. Dzięki SKOZK remont czeka m.in. pomnik Kościuszki na Wawelu, lampy gazowe w Sukiennicach, Dom Ohrensteina Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa podzielił blisko 40,3 mln zł, jakimi w tym roku dysponuje na remonty i prace konserwatorskie. Z jego wsparciem ma być realizowanych 97 przedsięwzięć. Na wzgórzu wawelskim m.in. będzie kontynuowany remont Wieży Zegarowej katedry, ale też konserwatorzy zajmą się Bastionem Władysława IV z pomnikiem konnym Tadeusza Kościuszki. W Sukiennicach zaplanowano remont i uruchomienie unikatowych lamp gazowych. Dzięki dotacjom ma odzyskiwać świetność ponad 20 kamienic, w tym w końcu - bo ten remont od lat jest wyczekiwany - Dom Ohrensteina na rogu ul. Stradomskiej i Dietla.

📢 Podkrakowska szkoła dostała imię Komisji Edukacji Narodowej i sztandar. Uczniowie przygotowali historyczne widowisko Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach miał swoje wielkie święto. W Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 roku otrzymał imię Komisji Edukacji Narodowej oraz sztandar. To szkoła, którą przed laty gmina oddała w prowadzenie Fundacji Elementarz, a w obecnej kadencji w 2019 roku samorząd ją odzyskał i rozwija. 📢 Masowe zwolnienia w Krakowie. Pracę straciło już ponad 1000 osób. Czarny scenariusz także w fabryce MAN-a w Niepołomicach? W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2024 roku zatrudnienie w krakowskich firmach straciło 1005 pracowników. Największe masowe zwolnienia przeprowadzono w międzynarodowych korporacjach: Aptiv Services Poland (370 osób), PepsiCo (198), Octopus Energy Kraków (317). Ogromne obawy o miejsca pracy pojawiały się także w koncernie MAN w Niepołomicach, zatrudniającym ponad 2600 osób. Pracownicy giganta boją się, że zwolnienia mogą objąć nawet kilkaset osób, przede wszystkim z linii produkcyjnej.

📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Konkurs palm w Zielonkach. Najpiękniejsze, największe, najbardziej tradycyjne, a przede wszystkim naturalne Konkurs na najpiękniejszą palmę w Zielonkach jest organizowany od dziewięciu lat. Mieszkańcy przynoszą swoje ręcznie robione palmy do poświęcenia w kościele, ale stają też z nimi do konkursu. Jedni robią artystyczne palny, inni jak najbardziej tradycyjne, ale wszystkie z naturalnych materiałów. Podczas konkursu są oceniane i zwracane właścicielom, bo trzeba je zanieść do domu, bo gałązki palm to symbol odradzającego się życia, są błogosławieństwem dla domowników.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Napisał pracę o swoich bohaterskich prapradziadkach. Wygrał ogólnopolski konkurs 24 marca jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Kilka dni przed tą datą Nikodem Szydłowski z Grębocina w gminie Nowe Brzesko odebrał w Archiwum Akt Nowych nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych. Został nagrodzony za pracę "Bohaterowie II wojny światowej z Rudna Dolnego, o których zapomniano..." , poświęconą jego prapradziadkom, którzy w czasie II wojny światowej zostali zamordowani za pomoc udzielaną Żydom.

📢 Kraków. Koparka zrównała z ziemią ogródek kwiatowy, który w centrum miasta pielęgnowali mieszkańcy – Mieszkańcy ul. Dojazdowej są wstrząśnięci. Przez dziesięciolecia uprawiali ogródek kwiatowy na działce, której są dziś współwłaścicielami. To miejsce zostało już doszczętnie zniszczone przez koparkę. Prace odbywają się tam od kilku dni nie tylko bez zgody mieszkańców, ale też bez pozwolenia na budowę – mówi radny Łukasz Gibała. Zapowiedział już interpelację w tej sprawie. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 348. Cayetana wprowadza swoje rządy. Streszczenie odcinka [06.04.2024] Victor ma opiekę w szpitalu. Odwiedza go Maria Luisa. Felipe nie ma powodów do radości - okazuje się, że jego rodzina nie ma pieniędzy. Dlaczego? Przeczytaj poniższe streszczenie 348. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 347. Humildad chce wstąpić do zakonu. Streszczenie odcinka [05.04.2024] Ramon przechodzi poważną operację. Czy przebiegnie ona bez komplikacji? Co Servando obieca żonie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 347. odcinka "Akacjowej 38".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 153. Piril okłamuje Seyran. Derit jest wściekły. Streszczenie odcinka [05.04.24] Halis szczerze rozmawia z Feritem i zwierza mu się ze swojego życia. Chwilę później Ferit wpada w ogromną złość. Z jakiego powodu? Koniecznie przeczytaj streszczenie 153. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Bieg Kościuszkowski. Politechnika Krakowska na sportowo upamiętniła swojego patrona Politechnika Krakowska już po raz 46. na sportowo upamiętniła swojego patrona Tadeusza Kościuszkę. Wydarzenia sportowe poprzedziły uroczystości historyczne na Rynku Głównym w Krakowie. Obejrzyjcie zdjęcia z Biegu Kościuszkowskiego, który odbył się w poniedziałek 25 marca na głównym kampusie uczelni.

📢 Będą nowe tężnie solankowe. Korzystanie z wpływu solanki na zdrowie dotuje województwo małopolskie Małopolskie tężnie solankowe powstaną w tym roku w 17 gminach na terenie województwa. Z tego w podkrakowskich gminach aż w siedmiu miejscach. To nowe inwestycje cieszące się zainteresowaniem mieszkańców. Będą m.in. w Krzeszowicach, Zabierzowie, Iwanowicach, Wieliczce, Gdowie, Myślenicach i Raciechowicach.

📢 Konwencja Trzeciej Drogi w Nowym Brzesku. Ciężko zasypać stare podziały Niedzielna konwencja Trzeciej Drogi w Nowym Brzesku miała być najważniejszym wydarzeniem przedwyborczym ugrupowania w powiecie proszowickim. Plan nie do końca się udał, gdyż na spotkanie nie dotarł zapowiadany wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Zatrzymały go obowiązki, związane z przelotem rosyjskiej rakiety nad Polską. W ten sposób wojna w Ukrainie wmieszała się w proszowicką kampanię przed wyborami samorządowymi. 📢 Wielkanocny Jarmark Kobierzyński można jeszcze odwiedzać do Wielkiego Piątku. Pacjenci szpitala własnoręcznie przygotowali świąteczne ozdoby Nie w każdym szpitalu mają miejsce wydarzenia związane z pięknymi polskimi tradycjami, takimi jak jasełka czy konkursy palm wielkanocnych. Szpital Babińskiego w Krakowie powraca do organizacji takich wydarzeń, które nie tylko budują instytucjonalną tożsamość, urozmaicają pacjentom leczenie, ale także mają dla nich wymiar terapeutyczny. - Serdecznie zapraszamy na Jarmark Kobierzyński, czynny do Wielkiego Piątku w dni powszednie od 9.00 do 15.00. Dochód jaki przyniesie sprzedaż ozdób pozwoli na zakup materiałów do terapii - mówi Maciej Bóbr, rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

📢 Dworki i wille w powiecie krakowskim na sprzedaż. Oto najpiękniejsze pałacyki. Sprawdź cenę i lokalizację Zamieszkać w dworku lub w pałacyku? To z pewnością marzenie niejednej i niejednego z nas. Teraz można je spełnić i zamiast ograniczać się do zwiedzania zabytkowych willi, kupić ją i w niej zamieszkać. Tuż pod Krakowem można znaleźć klimatyczne domy z duszą. Oto najciekawsze z nich. Przejdź do galerii i sprawdź oferty!

📢 TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu.

📢 TOP 10 stacji wulkanizacyjnych w Krakowie według Google. Te miejsca polecają klienci Nadchodząca wiosna to znak dla kierowców, że powoli nadchodzi czas w którym należy zaplanować wymianę opon w swoim samochodzie z zimowych na letnie. Zazwyczaj miłośnicy czterech kół z niecierpliwości wyczekują tego momentu bacznie obserwując zapowiadane prognozy pogody. Gdzie jednak w Krakowie udać się na wymianę opon? Oto TOP 10 stacji wulkanizacyjnych w Krakowie polecanych przez użytkowników Google. 📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze lokale widokowe idealne na spotkania i podziwianie panoramy miasta na 2024 r. Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Oto TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie!

📢 9 polskich zamków na starych zdjęciach. Sprawdźcie, jak wyglądały przed wojną i w czasach PRL. Jak się zmieniły, jakie historie opowiadają? Jak słynne polskie zamki wyglądały dawniej – w czasach PRL albo jeszcze przed II wojną światową? Możemy to sprawdzić dzięki zdjęciom, wykonanym przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków, których zamki fascynowały tak samo przed wiekiem, jak nas dzisiaj. Zapraszamy do fascynującej galerii starych zdjęć polskich zamków. Przekonajcie się, jak słynne zabytki się zmieniły i jakie historie mają do opowiedzenia. 📢 Tłumy na ulicach miasta. Na wspólnej modlitwie podczas 18. Nowohuckiej Drogi Krzyżowej zebrało się wiele osób To już 18. raz gdy mieszkańcy bardzo licznie zgromadzili się na Nowohuckiej Drodze Krzyżowej. W Niedzielę Palmową wieczorem znów wspólnie zebrano się na modlitwie niosąc krzyż ulicami Nowej Huty. - Jak będą wyglądały moje wybory i jak potoczy się moje życie – to zależy od odpowiedzi na pytanie: „Kim ma być dla mnie Jezus?” – mówił bp Robert Chrząszcz podczas 18. Nowohuckiej Drogi Krzyżowej.

📢 Pożar domu pod Krakowem. Pracowało siedem jednostek strażackich W niedzielę kilka minut przed godziną 13.00 strażacy otrzymali wezwanie do pożaru domu mieszkalnego w Polekarcicach (gmina Koniusza). 📢 Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Ponad 2600 biegaczy na trasie pożegnało zimę i powitało wiosnę. Znajdźcie się na zdjęciach W niedzielę (24 marca) odbył się Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Kapryśna pogoda nie odstraszyła amatorów biegania. Zawody, których start i meta były usytuowane na Błoniach, cieszyła się dużym zainteresowaniem, sklasyfikowanych zostało ponad 2600 uczestników! Zobaczcie, co działo się na trasie. Wzięliście udział w tej wyjątkowej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Pucheroki chodzą po domach i ulicach. Kwietna Niedziela to ich dzień. Przebierańców można podziwiać pod Krakowem Pucheroki, chłopcy w kolorowych szpiczastych czapach, kożuchach z laskami i koszyczkami pojawiły się na ulicach gminy Zielonki, a zwłaszcza Bibic. Ci przebierańcy w każdą Niedzielę Palmową odwiedzają domy recytują stare, dziwaczne oracje, uderzają laskami o podłogę i proszą gospodynie o datki do koszyczka. Jedni dają pieniądze, inni słodycze lub owoce. Dzisiejsze pucheroki naśladują dawnych żaków krakowskich.

📢 Krakowski Bieg z Dystansem Dla Małych Serc 2024. Znajdźcie się na zdjęciach Krakowski Bieg z Dystansem "Dla Małych Serc" za nami. W niedzielę (24 marca 2024 roku) w Krakowie do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 osób z Polski i zagranicy. Wzięliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

📢 Widowiskowa akcja charytatywna druhów z gminy Wielka Wieś. Strażacki Marsz na rzecz zdrowia małej Zosi Żurek Kolumna strażaków z różnych jednostek gminy Wielka Wieś i sąsiednich podkrakowskich gmin przemaszerowała przez dwie wioski Giebułtów i Prądnik Korzkiewski. Odbył się tam 5,5-kilometrowy Strażacki Marsz na rzecz zdrowia Zosi Żurek, małej dziewczynki, która choruje na stwardnienie guzowate i padaczkę. Czeka ją kosztowna operacja i leczenie w niemieckiej klinice. Strażacy postanowili pomóc, a żeby zwrócić uwagę na tę zbiórkę zorganizowali widowiskowy marsz po malowniczych terenach Doliny Prądnika.

📢 Przebierańcy-pucheroki i świąteczne pyszności na Wielkanocnym Kiermaszu z jajem pod Krakowem Na dorocznym Wielkanocnym Kiermaszu z jajem w gminie Wielka Wieś w sobotę, 23 marca, nie zabrakło ozdób świątecznych i smakołyków wielkanocnych. A kolorowe pucheroki, czyli chłopcy przebierańcy w bibułkowych czapach z koszykami w ręku głosili swoje oracje. Prosili o datki prezentując dawny zwyczaj żaków krakowskich, którzy w Niedziele Palmową odwiedzali podkrakowskie gospodynie zbierając jedzenie na święta. Wydarzeniu patronuje "Dziennik Polski".

📢 Niezły odlot na Podhalu. Zobaczcie jak pięknie rozkwitło niebo nad nowotarską ziemią Gigantyczna świnka na dobre rozgościła się nad podhalańską ziemią. Nie ona zresztą jedna. Podczas 3. Małopolskiego Festiwalu Balonowego, który potrwa do 24 marca, towarzyszy jej blisko 30 powietrznych gigantów. Odlotowa Małopolska to malownicze trzydniowe święto miłośników balonów i lotnictwa. Jego bazą jest pięknie położone lotnisko w Nowym Targu. 📢 Wiosenne Forum Seniora w Krakowie: Spotkanie z niezwykłymi ludźmi. Laura Łącz gościem specjalnym Wiosenne, pierwsze w tym roku Forum Seniora już za nami. Wydarzenie pod hasłem "Wiosna w sercu seniora" odbyło się w gościnnych progach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasze spotkanie uświetniła recitalem Laura Łącz, znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa, odtwarzająca rolę Gabrieli w serialu „Klan”. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Płace w Krakowie: w których branżach zarabia się najlepiej, a w których najgorzej? Oto dane GUS Informatyka, telekomunikacja czy może zarządzanie i finanse – w których branżach są najwyższe zarobki w Krakowie? Zgodnie z danymi rocznika statystycznego 2023 sporządzonego przez krakowski GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krakowie wyniosło ogółem 8157,43 zł, nieco powyżej tej średniej zarabiają pracownicy sektora prywatnego: 8334,72 zł, zaś w sektorze publicznym można liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 7693,36 zł. Istnieje ogólne przekonanie, że największe zarobki w Krakowie (i nie tylko) zapewnia informatyka, znajduje ono swoje odzwierciedlenie w danych. A gdzie zarabia się najgorzej? Sprawdźcie ranking zarobków w poszczególnych branżach w Krakowie. 📢 Luksusowe domy i mieszkania na sprzedaż za grube miliony! Tak mieszkają najbogatsi w Krakowie 6.02.2024 Tarasy widokowe, spa, sale kinowe, kryte baseny, sauny i ogromne ogrody - takie luksusy wydają się poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. Mogą się nimi jednak cieszyć nabywcy ekskluzywnych nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż w Krakowie. Zobacz zdjęcia mieszkań i domów, które są dostępne na rynku!

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.