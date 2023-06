Przegląd prasy (3.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niezwykły pokaz w Krakowie. Współczesna moda z kolekcji Plicha w XVII-wiecznych wnętrzach na Pijarskiej”?

Prasówka 3.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Niezwykły pokaz w Krakowie. Współczesna moda z kolekcji Plicha w XVII-wiecznych wnętrzach na Pijarskiej W XVII-wiecznych wnętrzach swojego atelier przy ul. Pijarskiej Plich pokazał swoją najnowszą kolekcję. Pokaz zatytułowany "Nie tylko Anioł ubiera się u PLICHa" to ukoronowanie obchodów 20-lecia pracy twórczej, poprzedzony był wystawą projektów kreatora w Galerii Krypta Pijarów.

📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać panoramę miasta Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 Oto kawa przez którą tyjesz. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Ta kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Większość osób rozpoczyna dzień od filiżanki kawy. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat podaje, że prawie 80% Polaków pije kawę codziennie. Okazuje się, że jest kawa przez którą tyjesz, tak wynika z badań naukowców. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. To, że kawa jest zdrowa nie ulega wątpliwości. Jest jednak rodzaj kawy, który nie jest aż tak korzystny i może wpływać na wagę oraz procesy starzenia. Sprawdź szczegóły!

Prasówka 3.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [3.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto [3.06.2023] Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. 📢 Mykoła Żydkow, były piłkarz Węgrzcanki Węgrzce Wielkie, zginął na wojnie w Ukrainie Były piłkarz Węgrzcanki Węgrzce Wielkie Mykoła Żydkow zginął na wojnie w Ukrainie. Miał 22 lata. Przykrą wiadomość klub, występujący w grupie III klasy okręgowej Kraków, przekazał w piątek (2.06) przez media społecznościowe. 📢 Protestowali przeciwko wycince drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic Grupa mieszkańców w piątek (2 czerwca) protestowała przeciwko wycince drzew planowanej w związku z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Protest odbył się przy ul. Młyńskiej, w rejonie, gdzie ma być realizowana inwestycja.

📢 Małe pustułki z AGH. Uczelniane pisklaki można podglądać dzięki kamerce Zwierzęcy baby boom trwa w Krakowie w najlepsze, nie tylko w ogrodzie zoologicznym. "Swoich" czterech pisklaków pustułki doczekała się też w tych dniach Akademia Górniczo-Hutnicza. Gniazdo i życie powiększonej ptasiej rodziny, która mieszka w budce na jednym z uczelnianych budynków, można stale obserwować dzięki podglądającej ją kamerce. 📢 To jest Kobieca Twarz Małopolski 2023. Kto pojedzie do SPA, a kto może zdobyć auto? Już wiemy, kto został KOBIECĄ TWARZĄ MAŁOPOLSKI! W naszym plebiscycie w kategoriach: Córki, Matki, Kobiety Dojrzałe rywalizowało kilkadziesiąt pań, które wcześniej, w głosowaniu internetowym, wskazali Czytelnicy. Teraz spotkaliśmy się z nimi podczas Forum Kobiecości w Hotelu Galaxy w Krakowie i wybraliśmy główne laureatki tytułu Kobieca Twarz Małopolski w każdej kategorii pokoleniowej.

📢 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jakie tajemnice kryją dwory w Lusławicach i Michałowicach? Co tworzono w Łysej Górze? Święto małopolskich zabytków już po raz dwudziesty piąty zaprasza do odkrywania tajemnic, słuchania opowieści i zaglądania tam, gdzie na co dzień zajrzeć nie sposób. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego tym razem odbędą się pod hasłem „Ornament” i przez trzy weekendy czerwca (3-4, 10-11 i 17-18 czerwca) w ośmiu wyjątkowych miejscach, wraz z przewodnikami, artystami, animatorami i pasjonatami lokalnej historii zachwycimy się pięknem ornamentu, symfonią natury i artystyczną pasją. 📢 Problem z obsadzeniem dyżurów w szpitalu w Myślenicach. Wstrzymano zabiegi planowe na jednym z oddziałów Na oddziale chirurgii ogólnej szpitala powiatowego w Myślenicach od czwartku (1 czerwca) do odwołania zawieszono wykonywanie planowych zabiegów. Dyrekcja szpitala, która taką decyzję podjęła, mówi o problemach z obsadzeniem dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i apeluje do lekarzy z oddziału chirurgii ogólnej.

📢 Kraków. Miasto szuka chętnych na trzy mieszkania: w Podgórzu i Nowej Hucie. Trzeba mieć minimum 260 tys. zł 29 czerwca odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż należących do gminy mieszkań i działek. Jedna z oferowanych nieruchomości to 13 arów terenu w Bieżanowie i stojący na nim ponadstuletni dom. Lokale mieszkalne czekają na nowych właścicieli w Podgórzu oraz na os. Piastów w Nowej Hucie. Najtańsze z nich ma cenę wywoławczą prawie 261 tys. złotych. 📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wandale grasowali w różnych rejonach Krakowa. Niszczyli przystanki Wandale grasowali nocą w różnych rejonach stolicy Małopolski. Efekty pokazało krakowskie MPK. "To efekt wandalizmu, do którego doszło w nocy na przystankach przy Parku Wodnym i pl. Wszystkich Świętych. Skoda słów..." - informuje MPK w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia. Zobaczcie je przechodząc do galerii. 📢 Wypadek na drogach Ojcowskiego Parku Narodowego. Samochód matki z dzieckiem spadł ze skarpy. Jedna osoba ranna W piątek, 2 czerwca między godz. 10, a 11 w Ojcowie doszło do wypadku. Na krętych drogach - tzw serpentynach Ojcowskiego Parku Narodowego kierująca straciła panowanie nad pojazdem. Samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn wypadł z drogi, spadł ze skarpy. Wezwano lotnicze pogotowie. Dziecko zostało zabrane do szpitala. 📢 Ciasto z truskawkami. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Ciasto z truskawkami - sprawdzone przepisy. Słodkie, aromatyczne, w sam raz na rewelacyjny deser! Zobaczcie TOP 10 przepisów naszych Czytelników na ciasta z truskawkami. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się?

📢 10 niezwykłych miasteczek Małopolski. Replika grobu Chrystusa, najstarszy przepis na ziemniaki i inne niezwykłości, które warto zobaczyć Małopolska to nie tylko Kraków – region pełen jest miejsc z niezwykłym klimatem, fascynującymi zabytkami i piękną przyrodą. Nie trzeba nawet jechać daleko od Krakowa, by je odwiedzić i się nimi cieszyć. Wiele atrakcji skrywają małe miasteczka Małopolski – zaciszne, urokliwe, pełne niespodzianek. Przedstawiamy 10 najbardziej niezwykłych miasteczek blisko Krakowa w sam raz na wycieczkę w długi weekend czerwcowy, urlop czy wakacje. Sprawdźcie, jakie atrakcje oferują.

📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Tak się urządził Piotr Zduński z serialu „M jak miłość”. Koniecznie zobacz wyjątkowy dom męża Kasi Cichopek Marcin Mroczek to serialowy mąż Katarzyny Cichopek. Lubiana gwiazda „M jak miłość” wraz z żoną, synami i psem mieszka w domu z pięknym ogrodem. Sprawdzamy, gdzie uwił swoje rodzinnego gniazdko Marcin Mroczek. Zobacz, w jakich wnętrzach najlepiej czuje się popularny Piotr Zduński z kultowej produkcji TVP. 📢 Grzybobranie 2023. Pierwsze borowiki pojawiają się już w lasach Beskidu Sądeckiego. Zobacz piękne zbiory. W tym roku może być wysyp grzybów Grzybobranie 2023. Najlepszym terminem na obfite zbiory dla grzybiarzy jest połowa lata i jesień. Wtedy to w sądeckich lasach pojawia się większość popularnych gatunków m.in. podgrzybki, maślaki, koźlarze i kanie. Niezmiennie najbardziej pożądanym przez grzybiarzy jest borowik szlachetny zwany prawdziwkiem. Grzybiarze mają za sobą pierwsze zbiory. Prawdziwki zbierali jeszcze w maju. Być może ten rok będzie obfitował w grzyby.

📢 Pudzianowski - Szpilka. Kiedy walka? Gdzie obejrzeć na żywo? WYNIKI i transmisja gali XTB KSW Colosseum 2 Mariusz Pudzianowski - Artur Szpilka. Ta walka elektryzuje wszystkich fanów KSW w Polsce. Kiedy odbędzie się pojedynek Szpilki z Pudzianowskim? Gdzie można obejrzeć walkę na Stadionie Narodowym z udziałem byłego strongmana i pięściarza? Tutaj poznasz wszystkie szczegóły dotyczące starcia Szpilka - Pudzianowski. Sprawdź kartę walk, transmisję na żywo oraz wyniki online gali XTB KSW Colosseum 2.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. 📢 Zbrodnia przy ul. Chełmońskiego w Krakowie. Kobieta i jej mąż oskarżeni o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Adrian S. i Aleksandra S. zostali oskarżeni przez krakowską prokuraturę o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 4 września 2022 roku w godzinach porannych w pobliżu ulicy Chełmońskiego w Krakowie ujawniono zwłoki 27l-etniego mężczyzny. Na ciele ujawniono wiele obrażeń, w tym szereg ran zadanych nożem. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Grozi im dożywocie.

📢 Rolnicy.Podlasie. Zobacz wnętrza domów Gienka i Emilki, najsłynniejszych rolników w kraju i gwiazd programu FOKUS TV Serial Rolnicy.Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy! 📢 XTB KSW 83: karta walk, wyniki na żywo. Gdzie oglądać stream online: Chalidow - Askham, Szpilka - Pudzianowski Gala XTB KSW 83 odbędzie się 3.06.2023 r. w Warszawie. Karta walk jest znana, jakie będą wyniki, gdzie oglądać na żywo transmisję stream online? Głównym pojedynkiem będzie starcie Mamed Chalidow - Scott Ashkam. Kibiców MMA elektryzuje także walka: Artur Szpilka - Mariusz Pudzianowski.

📢 Pod Zabierzowem autobus slalomem omijał rogatki kolejowe, wyłamał szlaban. Niebezpieczne zachowanie kierowcy na przejeździe w Pisarach O krok od tragedii było na przejeździe kolejowym w Pisarach w gminie Zabierzów. Zamykały się rogatki, gdy autobus - wiozący osoby niepełnosprawne - zbliżał się do przejazdu. Kierowca jednak nie hamował, tylko slalomem próbował ominąć bariery. Zignorował migające czerwone światła, wjechał na przejazd i wyrwał część rogatki. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Dziedzictwo odc. 48. Koszmary senne. Streszczenie odcinka [13.06.23] Wszyscy wciąż dochodzą do siebie po ostatnich wydarzeniach związanych z Seher. Tymczasem Begum jest zła na Alego. Dlaczego? Czy Osman w końcu zaakceptuje jego decyzję? Koniecznie przeczytaj streszczenie 48. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23] Ziya coraz więcej sobie przypomina. Ikbal nie jest to na rękę. W pewnym momencie mężczyzna znika. Z jakiego powodu? Dlaczego Ali pokłóci się z Begum? Przeczytaj poniższe streszczenie 50. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 51. Przepustka do fortuny. Streszczenie odcinka [16.06.23] Ikbal denerwuje się, ponieważ nie wie, czy Ziya żyje. Czy to jego ciało znajduje się w kostnicy? Z jakiego pwowodu Yaman znów spędzi trochę czasu z Seher? Przeczytaj streszczenie 51. odcinka "Dziedzictwa".

📢 HOROSKOP DZIENNY na 2 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci ten piątek Horoskop dzienny na piątek 2 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 106. Skandal na całą dzielnicę. Streszczenie odcinka [06.06.2023] Consuelo po raz kolejny wywołuje skandal. Tym razem mówią o tym dosłownie wszyscy. Co zrobiła? Z kolei w kawiarni dochodzi do tragedii. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 106. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Propozycje na nadchodzący weekend w powiecie proszowickim Piątkowy koncert w Domu Kultury, wyjątkowa sztafeta biegowa w Ostrowie oraz obchody 30-lecia nowobrzeskiej Ligi Obrony Kraju to propozycje na spędzenie czasu w czasie nadchodzącego weekendu w powiecie proszowickim. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Wspaniałe stulecie odc. 280. Córka Sulejmana nie żyje. Streszczenie odcinka [15.06.23] Sułtan otrzymuje informację, że to Bajazyd jest odpowiedzialny za wzniecenie buntu. Co postanowi zrobić z tym faktem? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 280. odcinka "Wspaniałego stulecia".

📢 Zakazany owoc odc. 232. Wizyta u wróżki. Streszczenie odcinka [06.06.23] Lila i Yigit otrzymują zgodę na ślub. Para zaręcza się. Tymczasem odbywa się spotkanie u Erima. Co oświadczy Yildiz? Koniecznie przeczytaj streszczenie 232. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 2.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 2.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 2.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 2.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Legendy rocka Def Leppard i Mötley Crüe wystąpiły w środę 31 maja w krakowskiej Tauron Arenie. Mamy dużo zdjęć Środowy wieczór należał w Krakowie do fanów rocka. 31 maja wystąpiły w Tauron Arenie dwie legendy gatunku zza granicy: Def Leppard z Anglii i Mötley Crüe z USA. Wielbiciele zgotowali obu zespołom gorące przyjęcie. Tłumów jednak nie było.

📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. 📢 Igrzyska Europejskie w Krakowie. Olbrzymie białe namioty stanęły przy Piastowskiej. W największym... stołówka Nieopodal budowanego już Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, trwa jeszcze jedna budowa. Mniej przy niej betonu i ciężkiego sprzętu. Stawiany jest tam... wielki biały namiot. Zajmuje tereny Akademii Górniczo-Hutniczej, ale czemu ma służyć? Okazuje się, że to inwestycja powiązana z nadchodzącymi igrzyskami europejskimi. Ale w białym namiocie nie będzie rozgrywana żadna z dyscyplin. Kolejne namioty powstają bliżej akademików po drugiej stronie Piastowskiej.

📢 Od 1 czerwca na Zakrzówku w Krakowie kąpiemy się już legalnie, ale bez ratowników. Pierwsi plażowicze już się pojawili! "Koniec nielegalnego pływania na Zakrzówku w Krakowie. Od 1 czerwca, pojawi się nowe oznakowanie i będzie można pływać na terenie całego zbiornika na własną odpowiedzialność" - ogłosili urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od 22 czerwca pojawi się obsługa ratownicza na kąpielisku-basenach pływających na Zakrzówku. Od tego dnia będzie funkcjonowało bezpieczne kąpielisko na zalewie. Do tego czasu można korzystać z całego zbiornika na własną odpowiedzialność. Powstał też regulamin obowiązujący na Zakrzówku.

📢 Kraków. Zakrzówek to nie tylko kąpielisko, ale też EkoEksperymentarium. I budzi emocje Otwarto kąpielisko na Zakrzówku, a 22 czerwca pojawią się na nim ratownicy. Pływać już można na własną odpowiedzialności korzystając z niecek basenowych i pomostów. Równocześnie powstał też budynek ekocentrum. Aktualnie prezentowana jest w nim wystawa EkoEksperymentarium. To interaktywna zabawa dla najmłodszych, która w ciekawy sposób prezentuje ekspercką wiedzę z zakresu ekologii. Internauci jednak wypominają, że taka inwestycja zepsuła i tak naruszony przez montaż pomostów dziki i właśnie bardziej ekologiczny charakter Zakrzówka. Część uważa też, że... ptaki będą rozbijać się o szklaną elewację budynku.

📢 Polityczna zawierucha w Krakowie po detronizacji radnego Stawowego. Będzie referendum o odwołanie prezydenta? Większością głosów krakowscy radni odwołali przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Grzegorza Stawowego z Platformy Obywatelskiej. Jako powód podano listę zarzutów, związanych ze sprawowaniem przez niego tej funkcji. Sam zainteresowany uważa, że była to decyzja polityczna i wskazuje, iż zapadła po tym, jak wspomniał publicznie o deweloperskich interesach w rodzinie radnego Łukasza Gibały, co ostatnio obszernie przedstawiliśmy na naszych łamach. Teraz radni PO komentują, że skoro osoby z prezydenckiego klubu przyczyniły się w głosowaniu do odwołania Stawowego, to Jacek Majchrowski może mieć problem z uzyskaniem wotum zaufania. Jeśli doszłoby do tego w czerwcu, a więc drugi rok z rzędu, to oznaczałoby debatę o ewentualnym referendum w sprawie odwołania prezydenta.

📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin.

📢 Śmieszne obrazki i memy na Dzień Dziecka. Młody czy wyrośnięty - bądź zawsze uśmiechnięty! Pośmiejmy się razem. Zobaczcie ZDJĘCIA 1 czerwca - Dzień Dziecka to wyjątkowy czas, w którym możemy celebrować radość i beztroskę dzieciństwa. Wraz z rozwojem technologii i popularnością mediów społecznościowych, śmieszne obrazki i memy stały się integralną częścią tego święta. Pamiętajcie, zawsze gdzieś w głębi ducha jesteśmy dziećmi. Uśmiechnijcie się zatem i wprowadźcie do swojego świata odrobinę humoru! Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Dziecka!

📢 Miliony euro dla piłkarskiego klubu z Polski, który przejmie fundusz z Emiratów. Na czele projektu stoi Szwajcar Paolo Urfer Fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland (w skrócie FC Poland), zamierza w czerwcu sfinalizować przejęcie jednego z klubów w naszym kraju. Bez względu na to, na kogo postawi prezes spółki Paolo Urfer, będzie to na polskim rynku piłkarskim jedna z najważniejszych transakcji ostatnich lat. Kwota inwestycji ma wynieść od 15 do 30 milionów euro. 📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie trzech samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna W czwartek, 1 czerwca miał miejsce wypadek w Woli Luborzyckiej w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Było około godz. 16, gdy zderzyły się dwa samochody osobowe w okolicy skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Wilkowa. W Wypadku jedna osoba została poszkodowana.

📢 Dzieci z Tenczynka na rodzinnym pikniku w przedszkolu. Tańce, zabawy, gry, konkursy z rodzicami i dziadkami Dziecięce tańce, zabawy, rozgrywki, rywalizacje sportowe. pokazy talentów - to dla przedszkolaków ich rodziców, dziadków, opiekunów wspólny czas, czyli Piknik Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku w gminie Krzeszowice. Przy okazji zabaw była też akcja charytatywna dla 7-miesięcznej Oli Dzwonek z Krzeszowic, która nie słyszy i czeka na operację w Stanach Zjednoczonych.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 W zoo w Krakowie młode zwierzęta pokazują się na wybiegach. Pośród maluchów lemur katta W Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie wiosna w pełni i wciąż przybywa maluchów do podziwiania. Pośród nich jest niedawno urodzony lemur katta. - Lemury pochodzą z Madagaskaru. Jest to popularny gatunek, ale jakże fajny! Przez dzieci, które zawsze do lemurów przychodzą, te zwierzęta są kojarzone z Królem Julianem z serialu "Pingwiny z Madagaskaru" - mówi Marcin Pałys, zastępca dyrektora ds. hodowlanych krakowskiego zoo.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Górnikiem w Łęcznej To już ostatni akord sezonu zasadniczego w I lidze. W sobotę o godz. 17.30 rozegrana zostanie ostatnia kolejka, a później jeszcze dojdzie do baraży. Szanse na bezpośredni awans wciąż ma Wisła Kraków, choć wydaje się, że raczej już tylko matematyczne, a piłkarze „Białej Gwiazdy” mogą już bardziej myśleć o barażach. W Łęcznej z Górnikiem powalczą jednak o przynajmniej jak najlepszą pozycję wyjściową przed dodatkowymi meczami. Sytuacja kadrowa Wisły przed tym meczem jest niezła, choć nie będzie mógł zagrać pauzujący za kartki Boris Moltenis i kontuzjowany Bartosz Jaroch. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz z Górnikiem Łęczna. 📢 Pożar pod Krakowem. Ogień opanował budynek gospodarczy, w którym zginęło kilkadziesiąt zwierząt gospodarskich Groźny pożar wybuchł w budynku gospodarczym w Bolechowicach w gminie Zabierzów. Nim przyjechali strażacy w ogniu zginęło kilkadziesiąt kur i koza. Do akcji zaalarmowano pięć jednostek straży: jedna to PSP z Krakowa, a cztery to OSP gminy Zabierzów.

📢 Kraków wciąż w czołówce miast z najdroższymi mieszkaniami w Polsce. Średnia cena za metr kwadratowy zwala z nóg W pierwszym kwartale tego roku odnotowano wyraźne wzrosty cen średnich na rynkach mieszkaniowych największych miast Polski. Największe wzrosty zanotowano przy tym w Krakowie, Warszawie i Poznaniu – odpowiednio o 6 proc., 4,4 proc. i 4,1 proc. I tak średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie wyniosła 10,2 tys. zł, w Warszawie trzeba zapłacić ok. 11,7 tys. zł, a w Poznaniu ponad 8 tys. zł - tak wynika z Raportu Centrum AMRON publikowanego przez Związek Banków Polskich. 📢 Dzień Dziecka w Miechowie. W policyjnym radiowozie zabrakło miejsca Trzecioklasiści ze szkół podstawowych powiatu miechowskiego zostali w czwartek (1 czerwca) zaproszeni przez Nadleśnictwo Miechów na obchody Dnia Dziecka zorganizowane wspólnie z komendami powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

📢 Krótkie fryzury damskie są kobiece i stylowe. Zobacz, które cięcia są idealne dla dojrzałych kobiet. Te uczesania odmładzają Krótkie fryzury damskie są nie tylko modne, ale istotnie wpływają na kobiecy wizerunek. Odpowiednio dobrane cięcie odejmie Ci wizualnie kilka lat, podkreśli kości policzkowe i wydobędzie z Ciebie, co masz najpiękniejsze. Zobacz 5 krótkich fryzur dla pięćdziesięciolatki i wybierz coś dla siebie! 📢 Zamek Tenczyn czynny codziennie! Od czerwca poszerzyła się oferta turystyczna tej twierdzy Zwiedzanie zamku Tenczyn w Rudnie od czwartku, 1 czerwca, jest możliwe siedem dni w tygodniu. Dotychczas - od wczesnej wiosny do końca maja - zamek był otwierany dla zwiedzających tylko w weekendy i święta. Latem to się zmienia. Operator ruchu turystycznego, czyli Fundacja New Era Art zaprasza do zwiedzania codziennie.

📢 Miechów. Koncepcja nowej hali sportowej gotowa. Miasto zyska wyjątkowy obiekt Zakończyły się konsultacje związane z opracowaniem szczegółowej koncepcji hali sportowo-widowiskowej w Miechowie. Pozwolenie na budowę ma być gotowe w marcu przyszłego roku, ale już widać, że miasto powinno doczekać się wyjątkowego obiektu. 📢 Najlepsze przepisy z rabarbarem. Zobacz 7 pomysłów na pyszne ciasta i desery z rabarbarem. Zrobisz je bez problemu Masz ochotę na wiosenne słodkości? Przygotowaliśmy dla Ciebie 7 najlepszych przepisów na przepyszne ciasta i desery z rabarbarem. Smakują wyśmienicie i nie kosztują wiele pracy. To m.in. beza Pavlova, ciasto z rabarbarem i budyniem oraz domowe drożdżówki. Przekonaj się, jakie są smaczne i wypróbuj nasze przepisy z rabarbarem. 📢 Koszyce. W piątek startuje Małopolski Wyścig Górski W piątek (2 czerwca) rozpoczyna się 61. edycja Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Kolarze po raz pierwszy w historii imprezy wystartują z Koszyc. Kierowcy muszą się w związku z tym spodziewać pewnych utrudnień w ruchu, ale według zapewnień policji, na terenie powiatu proszowickiego będą one bardzo krótkotrwałe.

📢 Stadion Wisły Kraków już po zabiegu upiększającym. Zobaczcie na zdjęciach, jakie są końcowe efekty Przez ostatnie pięć miesięcy przeprowadzono operację, polegającą na upiększeniu wyglądu stadionu Wisły w Krakowie. Obiekt przede wszystkim zmienił się od zewnątrz. Surowe, betonowe elewacje trybun zostały obłożone elementami tworzącymi nowe fasady, w których dominują przeszklenia. Przejdź do GALERII, by zobaczyć końcowy efekt. 📢 Do Nowej Huty przyjechała niezwykła karuzela. Jedyna taka na świecie Immotus Verto to niezwykła rzeźba - karuzela, którą można nie tylko obejrzeć, ale też skorzystać z niej. Praca francuskiego artysty Christiana Cébé do 12 czerwca będzie stała przed Nowohuckim Centrum Kultury. Powrót do dzieciństwa, który zapewni starszym i radość zabawy dla młodszych nic nie kosztuje.

📢 Dzień Dziecka w powiecie myślenickim. Moc atrakcji do czwartku do niedzieli 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka nie będzie brakowało okazji do jego uczczenia. Atrakcje na czwartek, ale także na sobotę i

niedzielę przygotowują gminy, ośrodki kultury, biblioteki i inni. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, bo zabawy będą w różnym klimacie, od bajek Disneya po piratów i "morskie opowieści", kowbojów i Indian oraz egipskie mumie. Będą też bardziej swojskie kozy rodem z Dobczyc, gdzie odbędzie się IX Wypas.

📢 Małopolski Wyścig Górski przejdzie przez gminy powiatu myślenickiego. Kiedy i gdzie będą utrudnienia? W piątek (2 czerwca) odbędzie się pierwszy etap Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Kolarze wystartują z Koszyc (pow. proszowicki), a meta tego etapu będzie się znajdowała na górującym nad Myślenicami Chełmie. W piątek powiecie myślenickim wyścig przejedzie przez gminy Wiśniowa i Myślenice, a w sobotę przez gminy Dobczyce i Raciechowice. 📢 Budynek w centrum Myślenic stoi pusty. To ma się zmienić Opuszczony przez wydziały Starostwa Powiatowego budynek w centrum Myślenic czeka modernizacja. Powiat chce, aby stał się nową siedzibą kilku jednostek na czele z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Dziś zarówno Poradnia, jak i PINB mieszczą się w budynku przy ul. Pardyaka w Myślenicach, w którym i obok którego jest ciasno.

📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej Wielkiego Szlema w Paryżu.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Dzisiaj, 31 maja 2023 roku, Iga Świątek obchodzi 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji. 📢 Proszowice. Ekologiczny Dzień Dziecka na miejskim amfiteatrze Kilkaset osób odwiedziło w niedzielę miejski amfiteatr w Proszowicach przy okazji pikniku zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. 📢 Stary Motór w Proszowicach. Stylówa dla „milicjanta” Około stu miłośników motocykli zjechało w niedzielę do Proszowic, aby wziąć udział w tradycyjnym zlocie ”Stary Motór”. Były próby sprawnościowe, wyjazd na trasę, zwiedzanie izby pamięci, a przede wszystkim dobra zabawa i możliwość dzielenia motoryzacyjnej pasji.

📢 Racławice. Grzegorz Kosowicz „Chłopem Roku 2023” Grzegorz Kosowicz z Rybitw koło Połańca (Świętokrzyskie) został tegorocznym „Chłopem Roku”. Wybory zostały przeprowadzone tradycyjnie w podmiechowskich Racławicach po czteroletniej przerwie związanej z pandemią.

📢 W Krakowie powstało Kolegium Filozofii i Teologii. W październiku pierwsi studenci rozpoczną naukę w siedzibie Narodowego Banku Polskiego W krakowskim Kolegium Filozofii i Teologii, jednym z pięciu tworzących Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, pierwsi studenci pojawią się już w październiku. 25 maja, w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, odbyła się uroczysta inauguracja jego działalności, stosowne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie tablicy z nazwą kolegium. 📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 22.05 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Najseksowniejsi aktorzy z polskich seriali. TOP 20 przystojniaków jesiennej ramówki 2019! [GALERIA] Przedstawiamy najprzystojniejszych aktorów z polskich seriali! Którzy panowie kradną serca kobiet w jesiennej ramówce 2019? Oto TOP 20 największych aktorskich ciach z telewizji! Jest wśród nich Wasz faworyt? Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami.

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat