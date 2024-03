Przegląd prasy 30.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [30.03.2024]”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [30.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [30.03.2024] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 29.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Poważny wypadek przy Galerii Bronowice. Motocykl zderzył się z samochodem. Duże utrudnienia w ruchu Do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem doszło w piątek (29 marca) ok. godz. 16 na ulicy Sosnowieckiej w Krakowie, na wysokości Galerii Bronowice i Ikei. W wypadku ucierpiał m.in. kierowca jednośladu. - Są osoby poszkodowane, na miejscu pracują służby ratunkowe. Występują utrudnienia w ruchu drogowym – podaje portal Patrol998 – Małopolska.

📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Pogonią Szczecin W ramach 26. kolejki Cracovia zagra w sobotę o godz. 20 z Pogonią w Szczecinie. Żaden z piłkarzy Cracovii nie pauzuje za kartki, ale kilku ma w nogach mecze reprezentacji. Na jaki skład zdecyduje się trener Jacek Zieliński? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Masowe zwolnienia w MAN-ie w Niepołomicach? Mamy stanowisko centrali niemieckiego koncernu W zakładach MAN Niepołomice grupowe zwolnienia nie są przewidywane, ale nie objedzie się bez redukcji zatrudnienia – wynika z oficjalnego stanowiska centrali MAN Truck&Bus na Europę Wschodnią, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące sytuacji w niepołomickiej fabryce, produkującej samochody ciężarowe. Przypomnijmy, że pracownicy giganta obawiają się zwolnień masowych, w związku z zapowiedzią ograniczenia produkcji w podkrakowskiej fabryce koncernu.

📢 Od 1 kwietnia w Małopolsce rusza nowa linia autobusowa. I już wzbudza kontrowersje... Od 1 kwietnia rusza linia dowozowa Kolei Małopolskich A50 z Proszowic przez Nowe Brzesko do krakowskich Czyżyn. Zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy w dni powszednie zaplanowano cztery kursy dziennie, w soboty trzy, a w niedzielę autobusy będą kursować dwukrotnie. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wielki Piątek tłumy pielgrzymów wzięły udział w Drodze Krzyżowej. Zdjęcia W Kalwarii Zebrzydowskiej trwają obchody Wielkiego Tygodnia. W uroczystościach Wielkiego Piątku uczestniczyły tłumy pielgrzymów, idąc w Drodze Krzyżowej z Jezusem na Wzgórze Ukrzyżowania. 📢 Oryginalne kartki i życzenia na Wielkanoc 2024. Piękne i wesołe kartki wielkanocne wraz z życzeniami do wysłania Wyślij kartkę wielkanocną online. Przygotowaliśmy różne propozycje kartek do pobrania. Zobacz, jakie życzenia, wierszyki wielkanocne wysłać najbliższym w Wielką Sobotę, lub w Wielką Niedzielę. Spraw radość swoim bliskim i wyślij oryginalną kartkę z życzeniami online. 📢 Przedświąteczny szał zakupowy na placach targowych w Krakowie. Stary i Nowy Kleparz aż pękają w szwach! Świeże wiejskie jaja, aromatyczne kiełbasy i szynki, chrzan, zakwas na żurek, kolorowe stroiki, bukiety kwiatów, świąteczne serwety - to tylko część produktów, które można znaleźć na krakowskich targowiskach. Mieszkańcy miasta w pocie czoła przemierzają wąskie alejki szukając jak najlepszych produktów, które już za chwilę zagoszczą na świątecznych stołach. Kolejki, gwar i zewsząd płynące życzenia - to klimat, który w Wielki Piątek można zastać choćby na Starym i Nowym Kleparzu.

📢 Łącznik, który dzieli. Kolejna odsłona kontrowersji wokół budowy drogi w Łaganowie Proszowicka Rada Powiatu przyjęła w czwartek apel, w którym poparła dążenia mieszkańców Łaganowa, zmierzające do zmiany przebiegu projektowanej drogi przez tą miejscowość. Wcześniej podobną rezolucję podjęła Rada Miejska w Proszowicach. Kluczowe dla sprawy ma być natomiast spotkanie, która odbędzie się 5 kwietnia w Wawrzeńczycach. 📢 Nowa Biedronka otwarta w Krakowie. Rośnie kolejny kompleks handlowy na Rybitwach Otwarto 60. sklep sieci Biedronka w Krakowie. Powstał w rozwijającym się parku handlowym przy ulicy Śliwiaka na Rybitwach w Krakowie. Biedronka ma parking na 124 samochody. Całkowita powierzchnia sklepu to ponad 800 mkw. Inwestycja może wpłynąć na korki w okolicy. W tym miejscu przy ruchliwe ulicy, wylotówce z Krakowa na wschód, rozwija się centrum handlowe. Inwestorem jest spółka Centrum Motoryzacji. Oprócz Biedronki ma się pojawić sklep Dealz i drogeria DM.

📢 Horoskop dzienny na 31 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 31 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 30 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 30 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 29 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 29 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 V liga, grupa zachodnia. Wieczysta II Kraków wysoko wygrała z Orłem Piaski Wielkie W meczu 17. kolejki sezonu 2023-2024 Wieczysta II Kraków wysoko wygrała z Orłem Piaski Wielkie. W tabeli jest 1., ma tyle samo punktów co Pcimianka (w tej serii walkower za mecz z wycofanymi Karpatami Siepraw). Oto relacja i zdjęcia ze spotkania. 📢 Najpopularniejsze wiosenne drzewo w Krakowie zakwitło. Śliwa na kopcu Krakusa wygląda zjawiskowo Pod kopcem wiosnę widać już w rozkwicie. Rosnąca u jego podnóża śliwa pokryła się białymi kwiatami. Samotnie rosnące drzewo u stóp prastarej budowli wygląda majestatycznie. Śliwa przyciąga mieszkańców Krakowa, którzy przychodzą ją fotografować lub odpoczywać w jej cieniu. Sami zobaczcie, jak ta wyjątkowa śliwa wygląda podczas kwitnienia. 📢 Robert Lewandowski i jego życie w Barcelonie. Zobacz jego luksusową posiadłość, na którą mało kogo stać OBSZERNA GALERIA 29.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Górnicza Droga Krzyżowa w Kopalni Soli w Wieliczce. Zebrało się prawie 120 osób Zgodnie z tradycją w Wielki Piątek górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” spotkali się na podziemnej Drodze Krzyżowej. W nabożeństwie odprawionym w pochylni Barącza uczestniczyło 120 osób. Jedni przyszli odświętnie, w galowym mundurach, drudzy oderwali się na chwilę od codziennej pracy. Wielki Piątek to bowiem dzień szczególny, pełen zadumy, a także odważnie stawianych pytań o ludzką kondycję oraz najważniejsze w życiu sprawy. Modlitwie przewodniczył ks. Wojciech Olszowski, proboszcz wielickiej parafii św. Klemensa.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 156. Suna odkrywa tajemnicę Ferita. Streszczenie odcinka [10.04.24] Trwają przygotowania do ślubu Suny. Dziewczyna jest podekscytowana. Pelin tymczasem nocuje poza domem. Gdzie się zatrzyma? Już teraz przeczytaj streszczenie 156. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Tak wyglądały małopolskie miasta i miasteczka w XX wieku. Zobacz! Zabieramy Was w sentymentalną podróż w czasie po miastach i miasteczkach Małopolski. Tak to kiedyś wyglądało. Malownicze ryneczki, krzywe ganki, pochylone domki, ale i świeżo oddane drogi i prosperujące miejscowe biznesy. Na zdjęciach są uwiecznione centra i główne ulice miast, takich jak: Miechów, Skawina, Myślenice, Chrzanów, Zakliczyn, Bochnia, Stary Sącz, Słomniki, Dobczyce i inne miejscowości. W każdej z nich znajdziemy coś ciekawego. Ile z tych miejsc rozpoznacie na pierwszy rzut oka, a które zmieniły się nie do poznania?

📢 AKACJOWA 38 odcinek 351. Pożar w domu Fabiany. Streszczenie odcinka [10.04.2024] Mauro chce odwiedzić Humildad, jednak nie jest to możliwe. Leonor nie może pogodzić się z odejściem swoich bliskich. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 351. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej,

📢 AKACJOWA 38 odcinek 344. Maximiliano ginie w zamachu. Streszczenie odcinka [02.04.2024] Dochodzi do zamachu na Akacjowej. Maximiliano nie żyje, a wiele osób zostaje rannych. Kto trafi do szpitala? Przeczytaj streszczenie 344. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 343. Ślub Ramona i Trini z asystą policji. Streszczenie odcinka [29.03.2024] Już za chwilę ma się odbyć ślub Ramona i Trini. Na ceremonii pojawiają się policjanci. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 343. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 446. Nowa praca Kumru. Kto ją zatrudni? Streszczenie odcinka [12.04.24] Canerowi udaje się pomóc Kumru i z jego pomocą dziewczyna podejmuje pracę. Ender nie spodziewa się, co bliscy szykują na jej urodziny. Już teraz przeczytaj streszczenie 446. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 445. Czy Zeynep poślubi Engina? Streszczenie odcinka [11.04.24] Kumru jest na spotkaniu z psychologiem. Nie jest sama - ma ze sobą wsparcie. Yildiz wpada z kolei na trop, który prowadzi do odkrycia tajemnicy. Jakiej? Przeczytaj streszczenie 445. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 443. Niezwykłe moce uzdrowicielskie Asuman. Streszczenie odcinka [09.04.24] Kumru coraz dziwniej się zachowuje. Okazuje się, że zaczynają to zauważać jej bliscy. Z kolei Asuman wierzy w swoje moce. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 443. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Misterium Męki Pańskiej w Rusocicach. Aktorzy teatru Credo zachwycili publiczność Ulice i plac przykościelny w Rusocicach w gminie Czernichów na jedno popołudnie zamienił się w Jerozolimę i drogę na Golgotę. W wiacie była ostatnie wieczerza, na trawniku ogród oliwny. Balkon przy kościelnej wieży służył jako twierdza, w której urzędował Piłat. To wszystko w tej podkrakowskiej wiosce stworzyła Grupa Teatralna Credo. Odegrała tu Misterium Męki Pańskiej. Co roku pod koniec Wielkiego Postu wystawia tę sztukę, bo to refleksja na Wielki Tydzień.

📢 Pijany wandal zaatakował komisariat pod Krakowem. Wykrzykiwał wulgaryzmy, kopał i uszkodził drzwi Mężczyzna z całych sił kopał w drzwi Komisariatu Policji w Słomnikach. Wykrzykiwał przy tym wulgarne słowa pod adresem policji. W końcu uszkodził szybę w drzwiach wejściowych do komisariatu. Funkcjonariusze zatrzymali 42-latka. Okazało się, że był kompletnie pijany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut zniszczenia mienia za co grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Przedwojenna Wielkanoc pod Krakowem. Święcenie pokarmów w kościele św. Wojciecha. Zobaczcie niezwykłe, archiwalne zdjęcia Wielka Sobota to już prawdziwie świąteczny dzień, bo świętowanie Wielkanocy zaczyna się od czwartku. W czasach przedwojennych w Modlnicy i w Tomaszowicach, w dzisiejszej gminie Wielka Wieś, w sobotę na święcenie pokarmów do kościoła szły głównie kobiety i dzieci. Oczywiście wszystkie niosły koszyki ze święconką. W Modlnicy święcenie było w XIV-wiecznym kościele św. Wojciecha, a w Tomaszowicach we dworze, bo tam pleban przyjeżdżał bryczką.

📢 Wiadra, woda i osiedlowe bitwy. Tak kiedyś wyglądał śmigus-dyngus w Krakowie i innych polskich miastach. Dziś za coś takiego grożą kary! Czym byłyby Święta Wielkanocne bez mokrego Lanego Poniedziałku. Stara ludowa tradycja polewania wodą panien i dziewcząt na wydaniu, przez lata ulegała zmianom. Od delikatnego polewania, przez wodne "walki" na ulicach miast i wsi, aż po dziś. Coraz częściej jednak rezygnuje się z tego zwyczaju i powoli zaczyna on zanikać. Bardzo ważne, by jednak ci, którzy nadal go praktykują znali umiar, ponieważ m.in. za oblewanie wodą przechodniów można dostać spory mandat. 📢 To dziś najmodniejsze miejsce w Krakowie. Niepowtarzalny klimat Starego Kleparza. To znacznie więcej niż targ, to miejsce spotkań Stary Kleparz to już jedno z ostatnich takich miejsc w centrum Krakowa, gdzie można poczuć swojski klimat, miejskie życie, zobaczyć mieszkańców i z nimi porozmawiać. Na zakupy zjeżdżają tu ludzie z całego miasta, pojawiają się też turyści i miłośnicy dobrego jedzenia. To nie tylko plac targowy, ale także miejsce spotkań, gdzie można zatrzymać się i odpocząć od codziennej gonitwy przy filiżance kawy czy kieliszku wina. Szczególna atmosfera jest tam przed świętami. To również tu najczęściej prowadzą bezpośrednią kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa.

📢 Ważna decyzja związana z budową metra w Krakowie. Jest zgoda konserwatora wojewódzkiego na stację przy Teatrze Bagatela Urząd Małopolskiego Konserwatora Zabytków oficjalnie potwierdził możliwość zlokalizowania stacji metra „Stare Miasto” w obrębie skrzyżowania ulic: Karmelickiej, Podwale i Dunajewskiego. - Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze w wakacje będzie decyzja środowiskowa dla I etapu podziemnej kolejki. To pozwoli na uruchomienie przetargu na dokumentację projektową, a następnie na rozpoczęcie budowy metra - informuje krakowski magistrat.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 29.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 29.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Życzenia wielkanocne: religijne, krótkie, oryginalne. Darmowe kartki wielkanocne gotowe do wysłania! SMS, Facebook, Messenger W tym roku święta wielkanocne wypadają na przełomie marca i kwietnia. 31 marca to Niedziela Wielkanocna, a 1 kwietnia to Poniedziałek Wielkanocny. Nie wiesz jak napisać życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych? U nas znajdziesz najpiękniejsze kartki z życzeniami, gotowe do przesłania najbliższym. Złóż najlepsze i oryginalne życzenia świąteczne. Przygotowaliśmy propozycje gotowych życzeń wielkanocnych do wysłania sms'em lub przez Facebooka. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Nie zapomnij złożyć życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych.

📢 Krakowianka wśród finalistek konkursu Polska Miss 30+. Katarzyna Mangat zawalczy o koronę i tytuł najpiękniejszej Aż 30 kobiet z całej Polski weźmie udział w finale konkursu piękności Polska Miss 30+. Wśród nich pojawi się reprezentantka Krakowa, Katarzyna Mangat. 33-latka na swoich profilach na social mediach pokazuje codzienne życie i efekty udziału w sesjach zdjęciowych. Zobaczcie sami jak żyje Małopolanka, która zawalczy o tytuł najpiękniejszej.

📢 Oto piękne finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+. To 30 kobiet z całej Polski. Małopolanki też są w stawce 30 wyjątkowych kobiet, z pasjami, marzeniami, pracujących w różnych zawodach! Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia i pokazać się szerszemu gronu osób! - pisze organizator konkursu Polska Miss 30+. W tym konkursie piękności startują uczestniczki urodzone w latach 1985-1994. Finał przewidziany jest tuż po Wielkanocy, bo 6 kwietnia 2024 roku.

📢 Darmowe kartki na Wielkanoc 2024. Gotowe do pobrania i wysłania kartki wielkanocne z życzeniami. Idealne jako wiadomość SMS, na Messenger Już Wielkanoc! To oznacza intensywne przygotowania pysznych potraw, dekoracji i ozdób, koszyczków wielkanocnych i upominków, które możemy wręczyć najbliższym. My proponujemy prezent darmowy, ale wartościowy i uroczy - kartki wielkanocne z życzeniami! Kartki, które pokazujemy w galerii wystarczy pobrać i wysłać bliskiej osobie z dołączonymi do pocztówki życzeniami. Gwarantujemy, że taka kartka wywoła uśmiech na twarzy każdego odbiorcy! Najpiękniejsze kartki wielkanocne i życzenia wielkanocne - oto one! 📢 Dom z widokiem na ekran akustyczny. Trasa Wolbromska zniszczyła ludziom sad, ogród i taras. Teraz przekopali się pod piwnicą Trasa Wolbromska - jednym skraca drogę i ułatwia podróż, innym zaś przysparza trosk i kłopotów. Dom jednej z rodzin na ul. Na Popielówkę w Zielonkach został ogołocony ze wszystkiego. Jego mieszkańcom z 12,5-arowej działki z domem, 7,5 ara zabrała Trasa Wolbromska. Zniknęły: sad, ogródek, oczko wodne, taras i światło słoneczne. Został budynek, przed nim wybrukowany plac na samochód, z tyłu zaledwie część tarasu, za nim siatka, przydrożny głęboki rów i widok z kilku okien na wielkie ekrany akustyczne. W domu cały dzień jest ciemno, ponuro. Właścicielka pani Małgorzata żali się, interweniuje, pisze skargi, prośby.

📢 Niezwykła wyprzedaż w Krakowie. Kolejki po leżaki z zamkniętego Forum Przestrzenie! To był symbol tego miejsca W upalne dni walczono o nie, by móc wyłożyć się z widokiem na Wisłę pod dawnym hotelem Forum. Leżaki - symbol zamkniętego właśnie klubu Forum Przestrzenie. W czwartek o godz. 12 rozpoczęła się wyprzedaż setek leżaków, na których przez lata siedział chyba cały Kraków. Tak kończy się pewna epoka w mieście... Zobaczcie, jakie było zainteresowanie leżakami z Forum Przestrzenie, które można było kupić za cenę od 30 do 50 złotych i wspomnijcie z nami początki tego miejsca. 📢 Tajemnicze Arcybractwo Męki Pańskiej zachwyca i przeraża. Fotograf Adam Bujak: To nie teatr, tylko głębokie przeżywanie śmierci Chrystusa Noszą czarne habity i spiczaste kaptury, w rękach trzymają zwieńczone czaszkami laski. Tajemnicze Arcybractwo Męki Pańskiej od wieków wzbudza ciekawość krakowian, a jego historia sięga XVI wieku. Krakowski oddział liczy 12 członków, a jednym z nich jest znany krakowski fotograf Adam Bujak, z którym rozmawiamy o początkach w Arcybractwie, symbolice insygniów i o tym kto może zostać członkiem organizacji.

📢 Wielki Czwartek w Krakowie. Mandatum w katedrze na Wawelu, czyli uroczysta msza święta z obrzędem umywania nóg Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w katedrze na Wawelu przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Liturgia rozpoczęła się o godz. 18.00. To właśnie ta wieczorna msza św. odprawiona w czwartek rozpoczyna Święte Triduum Paschalne i jest zarazem dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Po Liturgii Słowa abp Marek Jędraszewski dokonał także tradycyjnego obrzędu Mandatum, obmywając symbolicznie nogi mężczyznom z Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez braci albertynów.

📢 Kraków. Łukasz Gibała interweniuje ws. operatora kawiarni Bunkier Sztuki i proponowanego wyglądu kawiarni Kontrowersji wokół odremontowanego Bunkra Sztuki ciąg dalszy. Pierwsze dotyczyły wyglądu kawiarnianego pawilonu od strony Plant. Teraz wątpliwości budzi to, że operator kawiarni został wybrany bez przetargu. Decyzję w tej sprawie podjęła jeszcze poprzednia dyrektorka Galerii, Maria Anna Potocka. – Wydaje się co najmniej dziwne, że należąca do miasta galeria tak po prostu wynajmuje powierzchnie pod kawiarnię za czynsz na pierwszy rzut oka znacznie niższy od rynkowych stawek – komentuje Łukasz Gibała. Złożył właśnie w tej sprawie interpelację.

📢 Wielkanoc w Krakowie i okolicach na przedwojennych zdjęciach w kolorze. Niesamowita podróż w czasie! Wielkanocne przygotowania i świętowanie w przedwojennej Małopolsce zamknięte w kadrach archiwalnych zdjęć pokazują mieszkańców okolicznych miejscowości i krakowian, realia życia, znane miejsca i obyczaje. Dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu możemy przenieść się w czasie, a pokolorowane przez AI czarno-białe zdjęcia pokazują, jak żyło się w mieście i okolicach. Zobacz, jak kiedyś obchodziło się tu Wielkanoc. 📢 Kraków. Stanisław Mazur i Aleksander Miszalski łączą siły. "Nie chcemy żeby Kraków stał się miastem rodzinnego biznesu" Ogromny przełom w politycznej rywalizacji o prezydenturę w Krakowie. Podczas wspólnego briefingu w Nowej Hucie bezprecedensową w historii współpracę programową ogłosili dwaj aktywni kandydaci - niezależny prof. Stanisław Mazur oraz przedstawiciel KO, Aleksander Miszalski. Co ważne, nie oznacza to rezygnacji żadnego z nich z prowadzenia własnej kampanii.

📢 Kraków. "Wielkanocne śniadanie dla Samotnych". Przygotowano blisko 1,2 tysiące porcji żurku To kolejny raz, gdy Głos Seniora - Stowarzyszenie MANKO zorganizowało to wyjątkowe wydarzenie. "Wielkanocne śniadanie dla Samotnych" odbyło się w Wielki Czwartek, 28 marca w godz. 11-14. w siedzibie Głos Seniora przy Osiedlu Uroczym 12 w Nowej Hucie. Przygotowano do rozdania aż 1,2 tysiące porcji żurku.

📢 Zaginęła nastolatka. Natalia Tomczyk, mieszkanka Przybysławic w gminie Zielonki. Wyszła z domu przed tygodniem Zaginęła 15-letnia Natalia Tomczyk. Młoda mieszkanka Przybysławic (gm. Zielonkia) ostatni raz była widziana w piątek, 22 marca, w Przybysławicach, gdzie obecnie przebywa. 24 marca tego roku dziewczyna skontaktowała się ze swoimi opiekunami, deklarując, że tego dnia wróci do miejsca zamieszkania. Jednak do dnia dzisiejszego, czwartku 28 marca, nie wróciła.

📢 Kraków. Awantura wokół budowy "domu jednorodzinnego". Mieszkańcy zbulwersowani, a inwestor zapewnia, że buduje zgodnie z pozwoleniem Przy ul. Wrobela w Krakowie na mocy pozwolenia na budowę na dom jednorodzinny z 2016 roku, deweloper wznosi 3 kondygnacyjny blok z 24 mieszkaniami. Zbulwersowani mieszkańcy zgłosili sprawę do Powiatowego Instytutu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, ale urząd uznał, że nie ma żadnych naruszeń prawa. Mieszkańcy nie dają za wygraną i interweniują do wojewody małopolskiego, prosząc go o pomoc. Według zgłaszających budowa jest nielegalna. Z kolei inwestor przekonuje, że od 2016 r. ma zgodę na budowę takiego budynku jaki powstaje. - Buduję zgodnie z prawem - zapewnia Dariusz Kobylański. 📢 Proszowianka zaprasza na mecz z Piliczanką i rodzinny festyn Po pięciu miesiącach przerwy w Wielką Sobotę na swoje boisko wracają piłkarze Proszowianki. W pierwszym tegorocznym meczu przed własną publicznością zmierzą się z Piliczanką Pilica. Trener i zawodnicy na pewno będą chcieli się zrehabilitować za ubiegłotygodniową porażkę w Krzeszowicach. Nowy zarząd klubu natomiast chce zachęcić kibiców do przyjścia na Parkową, organizując rodzinny festyn.

📢 Wielka inwestycja Ryanaira w Krakowie. Pierwsze łopaty koło lotniska w Balicach wbite, budowa ruszyła. Powstanie tu supernowoczesne centrum 130 mln euro – tyle Ryanair zainwestuje w Krakowie. Dzięki temu powstanie supernowoczesne i największe w tej części Europy Centrum Symulatorowo-Treningowe Grupy Ryanair. Kompleks zostanie wzniesiony kilkaset metrów od terminalu pasażerskiego Kraków Airport. W centrum będą szkolić się piloci, personel pokładowy i technicy. 28 marca na placu budowy wbito symboliczną pierwszą łopatę. Pierwszy etap prac ma się zakończyć w 2025 roku.

📢 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Miechowie otwarty w nowej siedzibie Po prawie 25 latach Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie przeniósł się z ul. Sienkiewicza do nowego obiektu przy ul. Warszawskiej. Koszt adaptacji budynku oraz jego wyposażenia wyniósł cztery miliony złotych. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się w czwartek (28 marca).

📢 Cudowne źródełko? W Wielki Piątek przyjeżdżają do Gołczy ludzie, żeby się umyć i napić wody. A tuż obok wieś Wielkanoc Położona w podmiechowskiej gminie Gołcza wieś Wielkanoc słynie nie tylko ze swojej wyjątkowej nazwy, która jest przywoływana niemal zawsze w okresie świąt wielkanocnych. Znana jest również ze źródełka, z którego woda ma właściwości uzdrawiające. Jednak jej moc w pełni ma objawiać się tylko w jeden dzień w roku: w Wielki Piątek. 📢 Matura z matematyki. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2023 roku Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2023 i wybraliśmy, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Ubiegłoroczna matura była pierwszą przeprowadzoną w nowej formule. Niezmiennie jednak, jak od wielu lat, to matematyka sprawiła uczniom największą trudność. Co rok dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Jakie były najtrudniejsze zadania? Sprawdźcie!

📢 Kraków. Ruszyła budowa przy rondzie Grzegórzeckim. W tle obawy mieszkańców i "straszny dwór" po sąsiedzku Przy ulicy Grzegórzeckiej, bardzo blisko ronda Grzegórzeckiego w Krakowie, rozpoczęła się budowa bloku mieszkalnego, a w planach mogą być kolejne. Okoliczni mieszkańcy są zbulwersowani tym, że droga wyjazdowa z nowej inwestycji prowadzi do wąskiej, jednokierunkowej ul. Stanisława Żółkiewskiego. - Takie rozwiązanie sparaliżuje tę ulicę. Lepszym rozwiązaniem byłby wyjazd bezpośrednio do ul. Grzegórzeckiej - mów Adam Bielarz, radny dzielnicowy z Grzegórzek. Co na to inwestor i krakowscy urzędnicy?

📢 Kraków. Wizytówka Czyżyn obiektem ataków wandali. ZZM obiecuje przegląd parku i naprawę zniszczonych elementów Park Czyżyny, który jest wizytówką tej części Krakowa coraz częściej staje się ofiarą ataków wandali. Pojawiają się tam wulgarne graffiti, pościnane młode drzewa, ubytki w nawierzchni. Zarząd Zielenie Miejskiej, po interpelacji radnego Łukasza Sęka poinformował, że wyegzekwuje w ramach gwarancji tego obiektu naprawę i usunięcie usterek do końca maja.

📢 Kraków. Nowa pętla na Górce Narodowej, a toalety wyglądają jak stajnia Augiasza W internecie pojawiły się zdjęcia toalet na niedawno oddanej do użytku mieszkańców pętli tramwajowej na Górce Narodowej. To jakiś koszmar. Brud, śmieci, smród. Jakby urzędnicy zapomnieli o załatwieniu sprawy ich sprzątania, co podnoszą mieszkańcy w komentarzach w sieci. Według nich to nie wyjątek, ale codzienność. Urzędnicy odpowiadają. 📢 "Trzęsienie ziemi" w zarządzie Kopalni Soli w Wieliczce. Prezes i jego zastępca stracili stanowiska. To początek roszad Rada Nadzorcza Kopalni Soli w Wieliczce odwołała ze stanowiska władze spółki z nadania PiS - prezesa Pawła Nowaka oraz jego zastępcę Macieja Kowalcze. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas środowego (27 marca) posiedzenia RN, z mocą obowiązującą od 2 kwietnia 2024. To dopiero początek roszad personalnych w wielickiej kopalni. Kolejnych zmian można spodziewać się w najbliższych tygodniach.

📢 Skargi na Valeo nie ustają. Mieszkańcy Skawiny wciąż narzekają na uciążliwy fetor, bóle głowy i nudności Prośby, protesty, marsze sprzeciwu, pikiety, pisma mieszkańców Skawiny, skargi, ale także rozmowy, negocjacje ze strony władz miasta, burmistrza nie przynoszą efektów. Z Valeo ciągle cuchnie. Ludzie mówią, że uciążliwy fetor unoszący się w pobliżu firmy Valeo jest nie do wytrzymania. Teraz burmistrz Norbert Rzepisko stanowczo zaprotestował - gdy firma otrzymała z powiatu pozwolenie na rozbudowę zakładu - szef gminy złożył odwołania od decyzji o pozwoleniu na rozbudowę. Poinformował o tym w środę, 27 marca 2024 roku na konferencji prasowej.

📢 Siedmiu wspaniałych z Piotrkowic Małych. Ich taniec podbił internet Czego się nie robi, żeby skrócić lekcje w szkole… Siedmiu uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych przebrało się w stroje baletowe i zatańczyło do muzyki Piotra Czajkowskiego z baletu „Jezioro łabędzie”. Film z ich występem został umieszczony na Facebooku i został już odtworzony ponad dwa miliony razy.

📢 Kraków. Gorąco wokół byłej małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. Wybory, prokuratorskie dochodzenie i... książka Była małopolska kurator oświaty i kandydatka do Sejmiku Małopolskiego Barbara Nowak wspólnie z innymi autorami, m.in. prof. Andrzejem Nowakiem, prof. Ryszardem Kantorem czy Adamem Bujakiem napisała książkę. Zastanawia się w niej nad naszym życiem, przyszłością Polski i edukacji. Tymczasem, kilka dni temu Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła względem niej dochodzenie ws. m.in. przywłaszczenia pieniędzy. Co na to sama zainteresowana? 📢 Puszysty sernik królewski. Przepis na sernik, który zawsze wychodzi i nigdy nie opada. Sernik na kakaowym cieście Sernik królewski to prawdziwy rarytas. Kruche, kakaowe ciasto z tradycyjną masą serową i kakaową kruszonką smakuje wyśmienicie. Mam dla ciebie niezawodny przepis na ten wypiek. Z pewnością się uda i posmakuje każdemu. Wypróbuj przepis na sernik królewski.

📢 Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w szpitalu rehabilitacyjnym w Radziszowie. Zwiedzał nowy budynek i oglądał najnowocześniejsze wyposażenie Nowy budynek Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie oddany do użytku przed miesiącem odwiedził w środę 27 marca 2024 roku prezydent RP Andrzej Duda. Chwalił nowoczesny obiekt, sprzęt i wyposażenie. Prezydent zapoznał się z funkcjonowaniem Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej, jednego z najnowocześniejszych w Małopolsce.

📢 Kraków pożegnał Leszka Długosza. Legendarny artysta spoczął na Rakowicach. Na pogrzeb przyjechał prezydent Andrzej Duda W środę, 27 marca, w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Leszka Długosza. Legendarny artysta związany z Piwnicą Pod Baranami spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim. Poetę i barda pożegnali przyjaciele, artyści, krakowianie, a także prezydent Andrzej Duda. - Jego życie było życiem człowieka wartości, artysty bez kompleksów, który z dumą wyszedł ze swojej rodzinnej miejscowości, z wiarą i pewnością, że te wartości to są wartości najważniejsze, na których ukształtowana jest pełnia naszej cywilizacji europejskiej – mówił prezydent Andrzej Duda, żegnając poetę.

📢 Miechów. Mieszkańcy zgłosili swoje oczekiwania wobec podziemnego parkingu Gmina Miechów zamierza wybudować na placu Breitenwalda dwupoziomowy parking. Jedna z jego części byłaby zlokalizowana pod ziemią. Przygotowana koncepcja została poddana ocenie mieszkańców, którzy zgłosili swoje uwagi. Teraz ich głosy maja być wzięte pod uwagę podczas projektowania ostatecznego kształtu parkingu. 📢 Na przedświątecznym targu w Proszowicach o przemocy domowej. Co robić, gdy bije żona Słoneczna pogoda skłoniła wiele osób do wizyty na proszowickim targu i zrobienia przedświątecznych zakupów. Wprawdzie frekwencja już nie taka, jak kilka lat temu, ale chętnych nie brakowało. W torbach z zakupami wiele osób obok stroików, orzechów czy maku wyniosło ulotki, informujące o zasadach przeciwdziałania przemocy domowej. 📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT na 2024 r. Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok!

📢 Życzenia na Wielkanoc 2024: najpiękniejsze życzenia wielkanocne dla rodziny i znajomych Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas spędzany z rodziną. Kojarzy się on nam przede wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym, koszyczkami przygotowanymi do święcenia, barankiem, zajączkiem i jajkami. Jednym z ważnych elementów tego okresu są również życzenia. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych. 📢 Kraków. NO WASTE SHOW zamknęło tegoroczną edycję Cracow Fashion Week Ekologia i upcykling po japońsku. Tak można podsumować ostatni pokaz w ramach Cracow Fashion Week - NO WASTE SHOW. Studenci I i II roku SAPU mieli dwojakie zadania do wykonania. Jedni musieli w pomysłowy sposób dać drugie życie znoszonym ubraniom wplatając w to zmiany klimatyczne, a druga grupa musiała stworzyć przeskalowane i unikatowe ubrania inspirowane japońską sztuką haftu. Jak wyszło? Oceńcie sami.

📢 Rolnicy są zbulwersowani. Przez środek ich gospodarstw ma zostać poprowadzona… droga powiatowa Rolnicy z podproszowickiego Łaganowa nie mogą uwierzyć w to, że uprawiane przez nich grunty mają zostać przecięte przez planowaną budowę nowej drogi. O wszystkim dowiedzieli się zaledwie kilkanaście dni temu, a tuż po Wielkanocy w terenie mają się pojawić geodeci, aby przyszłą drogę wytyczyć. Właściciele gruntów założyli komitet protestacyjny, a na wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Proszowicach na planowanym przebiegu inwestycji nie pozostawiono suchej nitki. 📢 Kraków znalazł pieniądze na remont kolejnego odcinka Alei Solidarności. Od kwietnia roboty będą prowadzone także nocą Renowacja pierwszego fragmentu Alei Solidarności w Nowej Hucie, jednej z najbardziej zniszczonych ulic w Krakowie, trwa od początku marca. Obecny remont obejmuje ok. 150 m trasy, w rejonie skrzyżowania z ul. Bulwarową. - Dodatkowo udało pozyskać się środki na prace na kolejnym odcinku Alei Solidarności. Od kwietnia ekipy brukarskie pojawią się także w rejonie skrzyżowania z Aleją Przyjaźni – poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

📢 Zielonki liderem 20-lecia samorządów. Podkrakowski samorząd najlepszy spośród prawie 1500 gmin wiejskich Gmina Zielonki jest najlepsza w Polsce spośród 1464 gmin wiejskich. Zielonki wygrały ranking otrzymując tytuł Lidera 20-lecia Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". Władze gminy odebrały honory w Warszawie podczas gali "Samorządy Rzeczpospolitej 20 lat Polski w Unii Europejskiej”. Na przestrzeni lat ta podkrakowska gmina nieustająco zdobywa laury w wielu rankingach. 📢 ABW w seminarium zakonnym pod Krakowem. Akcja ma związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymany ksiądz Michał O. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do siedziby Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach koło Krakowa. Trwają przeszukania jednej kondygnacji budynku, którą wynajmowała Fundacja Profeto. Ma to związek ze śledztwem w sprawie podziału pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś też przeszukano m.in. dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zatrzymano w sumie cztery osoby, w tym znanego księdza z Małopolski, byłego egzorcystę Michała O., który prowadzi fundację Profeto, będącą dużym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości.

📢 Wyjątkowe KARTKI na Wielkanoc 2024. Z życzeniami do wysłania najbliższym. Gotowe do pobrania i wysłania [SMS, MMS, Messenger, Facebook] Tradycja wysyłania pocztą kartek wielkanocnych i pocztówek powoli odchodzi w zapomnienie na rzecz tych wysyłanych elektronicznie. Taki sposób składania życzeń ma wiele zalet! Przede wszystkim taką kartkę możemy wysłać absolutnie każdemu, bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych. Dlatego też w galerii przedstawiamy najpiękniejsze kartki, które możecie pobrać i bez przeszkód wysłać rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. Sprawdźcie! 📢 Podkrakowska szkoła dostała imię Komisji Edukacji Narodowej i sztandar. Uczniowie przygotowali historyczne widowisko Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach miał swoje wielkie święto. W Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 roku otrzymał imię Komisji Edukacji Narodowej oraz sztandar. To szkoła, którą przed laty gmina oddała w prowadzenie Fundacji Elementarz, a w obecnej kadencji w 2019 roku samorząd ją odzyskał i rozwija.

📢 Masowe zwolnienia w Krakowie. Pracę straciło już ponad 1000 osób. Czarny scenariusz także w fabryce MAN-a w Niepołomicach? W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2024 roku zatrudnienie w krakowskich firmach straciło 1005 pracowników. Największe masowe zwolnienia przeprowadzono w międzynarodowych korporacjach: Aptiv Services Poland (370 osób), PepsiCo (198), Octopus Energy Kraków (317). Ogromne obawy o miejsca pracy pojawiały się także w koncernie MAN w Niepołomicach, zatrudniającym ponad 2600 osób. Pracownicy giganta boją się, że zwolnienia mogą objąć nawet kilkaset osób, przede wszystkim z linii produkcyjnej. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon wiosna 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 TOP 10 stacji wulkanizacyjnych w Krakowie według Google. Te miejsca polecają klienci Nadchodząca wiosna to znak dla kierowców, że powoli nadchodzi czas w którym należy zaplanować wymianę opon w swoim samochodzie z zimowych na letnie. Zazwyczaj miłośnicy czterech kół z niecierpliwości wyczekują tego momentu bacznie obserwując zapowiadane prognozy pogody. Gdzie jednak w Krakowie udać się na wymianę opon? Oto TOP 10 stacji wulkanizacyjnych w Krakowie polecanych przez użytkowników Google.

📢 Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Ponad 2600 biegaczy na trasie pożegnało zimę i powitało wiosnę. Znajdźcie się na zdjęciach W niedzielę (24 marca) odbył się Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Kapryśna pogoda nie odstraszyła amatorów biegania. Zawody, których start i meta były usytuowane na Błoniach, cieszyła się dużym zainteresowaniem, sklasyfikowanych zostało ponad 2600 uczestników! Zobaczcie, co działo się na trasie. Wzięliście udział w tej wyjątkowej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Krakowski Bieg z Dystansem Dla Małych Serc 2024. Znajdźcie się na zdjęciach Krakowski Bieg z Dystansem "Dla Małych Serc" za nami. W niedzielę (24 marca 2024 roku) w Krakowie do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 osób z Polski i zagranicy. Wzięliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Tak żyje i mieszka Luna. Wystąpi na Eurowizji! Jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy wizerunek sceniczny, uwielbia jogę i jest wegetarianką! Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów! Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny.

📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na wiosnę i lato, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.