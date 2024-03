Przegląd prasy 29.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w katedrze na Wawelu przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Liturgia rozpoczęła się o godz. 18.00. To właśnie ta wieczorna msza św. odprawiona w czwartek rozpoczyna Święte Triduum Paschalne i jest zarazem dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Po Liturgii Słowa abp Marek Jędraszewski dokonał także tradycyjnego obrzędu Mandatum, obmywając symbolicznie nogi mężczyznom z Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez braci albertynów.

Kontrowersji wokół odremontowanego Bunkra Sztuki ciąg dalszy. Pierwsze dotyczyły wyglądu kawiarnianego pawilonu od strony Plant. Teraz wątpliwości budzi to, że operator kawiarni został wybrany bez przetargu. Decyzję w tej sprawie podjęła jeszcze poprzednia dyrektorka Galerii, Masza Potocka. – Wydaje się co najmniej dziwne, że należąca do miasta galeria tak po prostu wynajmuje powierzchnie pod kawiarnię za czynsz na pierwszy rzut oka znacznie niższy od rynkowych stawek – komentuje Łukasz Gibała. Złożył właśnie w tej sprawie interpelację.

30 wyjątkowych kobiet, z pasjami, marzeniami, pracujących w różnych zawodach! Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia i pokazać się szerszemu gronu osób! - pisze organizator konkursu Polska Miss 30+. W tym konkursie piękności startują uczestniczki urodzone w latach 1985-1994. Finał przewidziany jest tuż po Wielkanocy, bo 6 kwietnia 2024 roku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

Ogromny przełom w politycznej rywalizacji o prezydenturę w Krakowie. Podczas wspólnego briefingu w Nowej Hucie bezprecedensową w historii współpracę programową ogłosili dwaj aktywni kandydaci - niezależny prof. Stanisław Mazur oraz przedstawiciel KO, Aleksander Miszalski. Co ważne, nie oznacza to rezygnacji żadnego z nich z prowadzenia własnej kampanii.

Do wyborów samorządowych 2024 został ponad tydzień (7 kwietnia; ewentualna druga tura 21 kwietnia), a kampania w Krakowie jest bardzo intensywna. Trwa przekonywanie wyborców oraz walka na pomysły, hasła, a nawet złośliwości. W tym miejscu krakowską kampanię relacjonujemy na żywo: dzień po dniu, godzina po godzinie. Tu zbierzemy najciekawsze wyborcze wątki: od komentarzy i wywiadów po zdjęcia i pojedyncze wypowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych. O krakowskich wyborach prezydenckich mówi się, że będą najciekawszą batalią w Polsce. Tak będzie - również u nas. Zapraszamy codziennie do śledzenia naszej relacji.

Zaginęła 15-letnia Natalia Tomczyk. Młoda mieszkanka Przybysławic (gm. Zielonkia) ostatni raz była widziana w piątek, 22 marca, w Przybysławicach, gdzie obecnie przebywa. 24 marca tego roku dziewczyna skontaktowała się ze swoimi opiekunami, deklarując, że tego dnia wróci do miejsca zamieszkania. Jednak do dnia dzisiejszego, czwartku 28 marca, nie wróciła.

To kolejny raz, gdy Głos Seniora - Stowarzyszenie MANKO zorganizowało to wyjątkowe wydarzenie. "Wielkanocne śniadanie dla Samotnych" odbyło się w Wielki Czwartek, 28 marca w godz. 11-14. w siedzibie Głos Seniora przy Osiedlu Uroczym 12 w Nowej Hucie. Przygotowano do rozdania aż 1,2 tysiące porcji żurku.

Przy ul. Wrobela w Krakowie na mocy pozwolenia na budowę na dom jednorodzinny z 2016 roku, deweloper wznosi 3 kondygnacyjny blok z 24 mieszkaniami. Zbulwersowani mieszkańcy zgłosili sprawę do Powiatowego Instytutu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, ale urząd uznał, że nie ma żadnych naruszeń prawa. Mieszkańcy nie dają za wygraną i interweniują do wojewody małopolskiego, prosząc go o pomoc. Według zgłaszających budowa jest nielegalna.

Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

Po pięciu miesiącach przerwy w Wielką Sobotę na swoje boisko wracają piłkarze Proszowianki. W pierwszym tegorocznym meczu przed własną publicznością zmierzą się z Piliczanką Pilica. Trener i zawodnicy na pewno będą chcieli się zrehabilitować za ubiegłotygodniową porażkę w Krzeszowicach. Nowy zarząd klubu natomiast chce zachęcić kibiców do przyjścia na Parkową, organizując rodzinny festyn.

Wielka Sobota to już prawdziwie świąteczny dzień, bo świętowanie Wielkanocy zaczyna się od czwartku. W czasach przedwojennych w Modlnicy i w Tomaszowicach, w dzisiejszej gminie Wielka Wieś, w sobotę na święcenie pokarmów do kościoła szły głównie kobiety i dzieci. Oczywiście wszystkie niosły koszyki ze święconką. W Modlnicy święcenie było w XIV-wiecznym kościele św. Wojciecha, a w Tomaszowicach we dworze, bo tam pleban przyjeżdżał bryczką.

Po prawie 25 latach Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie przeniósł się z ul. Sienkiewicza do nowego obiektu przy ul. Warszawskiej. Koszt adaptacji budynku oraz jego wyposażenia wyniósł cztery miliony złotych. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się w czwartek (28 marca).

W upalne dni walczono o nie, by móc wyłożyć się z widokiem na Wisłę pod dawnym hotelem Forum. Leżaki - symbol zamkniętego właśnie klubu Forum Przestrzenie. W czwartek o godz. 12 rozpoczęła się wyprzedaż setek leżaków, na których przez lata siedział chyba cały Kraków. Tak kończy się pewna epoka w mieście... Zobaczcie, jakie było zainteresowanie leżakami z Forum Przestrzenie, które można było kupić za cenę od 30 do 50 złotych i wspomnijcie z nami początki tego miejsca.

Horoskop dzienny na środę 3 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Kumru jest na spotkaniu z psychologiem. Nie jest sama - ma ze sobą wsparcie. Yildiz wpada z kolei na trop, który prowadzi do odkrycia tajemnicy. Jakiej? Przeczytaj streszczenie 445. odcinka "Zakazanego owocu".

Kumru coraz dziwniej się zachowuje. Okazuje się, że zaczynają to zauważać jej bliscy. Z kolei Asuman wierzy w swoje moce. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 443. odcinka "Zakazanego owocu".

Kumru ponosi konsekwencje swojego dziwnego zachowania. Yildiz postanawia bardziej o siebie dbać. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 444. odcinka "Zakazanego owocu".

Seyran oswaja się z myślą, że już niedługo może zostać matką. Czy zdecyduje się na dziecko z Feritem? Co się dzieje u Pelin? Koniecznie przeczytaj streszczenie 155. odcinka serialu "Złoty chłopak".

Trwają przygotowania do ślubu Suny. Dziewczyna jest podekscytowana. Pelin tymczasem nocuje poza domem. Gdzie się zatrzyma? Już teraz przeczytaj streszczenie 156. odcinka serialu "Złoty chłopak".

Canerowi udaje się pomóc Kumru i z jego pomocą dziewczyna podejmuje pracę. Ender nie spodziewa się, co bliscy szykują na jej urodziny. Już teraz przeczytaj streszczenie 446. odcinka "Zakazanego owocu".

Mauro chce odwiedzić Humildad, jednak nie jest to możliwe. Leonor nie może pogodzić się z odejściem swoich bliskich. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 351. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej,

Okazuje się, że jeden z mieszkańców Akacjowej jest śmiertelnie chory. Trwa ponadto spór dotyczący ołtarza. O co chodzi? Przeczytaj streszczenie 350. odcinka "Akacjowej 38".

Horoskop dzienny na wtorek 2 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Casilda nie może się pogodzić z tym, co zrobiła. Mauro martwi się o Humildad. Dlaczego, co się dzieje? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 349. odcinka "Akacjowej 38".

Zuhal w końcu osiągnęła swój cel i została liderką w celi. Postanawia odpłacić Melahat za wszystkie krzywdy i poniżenia. A co z Seher? Czy dziewczyna wróci do zdrowia? Koniecznie przeczytaj streszczenie 246. odcinka "Dziedzictwa".

Leandro marzy o ślubie z Julianą. W końcu postanawia się jej oświadczyć. Cayetana z kolei ma dość Ursuli. Co zrobi z irytującą kobietą? Już teraz przeczytaj streszczenie 342. odcinka "Akacjowej 38".

Już za chwilę ma się odbyć ślub Ramona i Trini. Na ceremonii pojawiają się policjanci. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 343. odcinka "Akacjowej 38".

Leandro nie może się przemóc, aby pójść do szpitala. Z kolei Rosinia próbuje zorganizować pogrzeb. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Akacjowej 38".

Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

Horoskop dzienny na poniedziałek 1 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na czwartek 28 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na niedzielę 31 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na sobotę 30 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na piątek 29 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.